Kal Ka Rashifal: 23 सितंबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए जानते हैं कल का राशिफल-

मेष राशि

आज आपका दिन आपके परिवार के लिए नई खुशियां लाने वाला है. आज जरूरी काम से आपकी यात्रा होगी. संतान की सफलता आपको खुश करेगी, लोग आपको बधाई देने आपके घर आएंगे. घर पर छोटी पार्टी का आयोजन कर सकते हैं. व्यापार में सफलता मिलेगी और आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. छात्रों का अनुशासन उन्हें जल्दी सफलता दिलाएगा.

शुभ रंग: लाल

लाल शुभ अंक: 5

5 उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं.

वृष राशि

आज आपके दिन की शुरुआत अनुकूल होगी. कार्यस्थल पर खूब मेहनत करेंगे और उपलब्धियों पर गर्व महसूस करेंगे. कई जिम्मेदारियां मिलेंगी जिन्हें आप बखूबी निभाएंगे. मनोरंजन उद्योग से जुड़े लोगों को लाभ होगा. मित्रों का सहयोग मिलेगा और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. शाम का समय शांतिपूर्ण रहेगा.

शुभ रंग: नीला

नीला शुभ अंक: 9

9 उपाय: तुलसी को जल अर्पित करें.

मिथुन राशि

आज आपका दिन उत्साह से भरा रहेगा. सोचे हुए काम पूरे होंगे. बिजनेस पार्टनर के साथ कामों से लाभ मिलेगा. खुले मन से काम करने पर अच्छे लोग जुड़ेंगे. प्रॉपर्टी डीलरों के लिए दिन बेहतर है. समाज में मान-सम्मान मिलेगा. बुजुर्गों की सलाह फायदेमंद रहेगी.

शुभ रंग: हरा

हरा शुभ अंक: 3

3 उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं.

कर्क राशि

आज आपका दिन लाभदायक रहेगा. मेहनत का फल आपके पक्ष में होगा. अपनों की मदद से उत्साह बढ़ेगा. जीवनसाथी के साथ घूमने जाएंगे, रिश्तों में मजबूती आएगी. समाज में सम्मान मिलेगा. आपका आत्मविश्वास सफलता दिलाएगा.

शुभ रंग: सफेद

सफेद शुभ अंक: 2

2 उपाय: चावल और दूध का दान करें.

सिंह राशि

आज आपका दिन जीवन में नई दिशा लेकर आएगा. सहयोगियों की मदद से महत्वपूर्ण काम पूरा होगा. नेतृत्व के अवसर मिलेंगे और विचारों को महत्व मिलेगा. व्यापार विस्तार के लिए अच्छा दिन है. परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा.

शुभ रंग: सुनहरा

सुनहरा शुभ अंक: 1

1 उपाय: पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें.

कन्या राशि

आज आपका दिन बहुत अच्छा रहेगा. किसी मल्टीनेशनल कंपनी से नौकरी का ऑफर मिल सकता है. समय का सदुपयोग करें. दूसरों को महत्व देंगे तो सम्मान मिलेगा. क्रिएटिव काम में सफलता मिलेगी. परिवार का सहयोग मिलेगा. माइग्रेन की समस्या से राहत मिलेगी.

शुभ रंग: हरा

हरा शुभ अंक: 7

7 उपाय: हरे वस्त्र पहनकर माता दुर्गा की पूजा करें.

तुला राशि

आज दिन की शुरुआत शुभ होगी. अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और बिगड़े काम बनेंगे. बच्चों के साथ घूमने जाएंगे. गलतियों से सीखेंगे. गौ सेवा का अवसर मिलेगा. लोग आपके काम करने का तरीका सराहेंगे.

शुभ रंग: गुलाबी

गुलाबी शुभ अंक: 6

6 उपाय: माता दुर्गा को लाल चुनरी चढ़ाएं.

वृश्चिक राशि

आज आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा. धार्मिक स्थल पर जाएंगे और जरूरतमंदों की मदद करेंगे. धैर्य और समझदारी से काम पूरे होंगे. योजनाओं की शुरुआत कर सकते हैं. मेहनत से ज्यादातर कार्य पूरे होंगे.

शुभ रंग: मरून

मरून शुभ अंक: 8

8 उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें.

धनु राशि

आज दिन शांतिपूर्ण रहेगा. खास रिश्तेदार से मुलाकात होगी. सरकारी क्षेत्र से लाभ मिल सकता है. मल्टीनेशनल कंपनी से कॉल आएगी. जीवनसाथी के साथ खरीदारी करेंगे. लवमेट्स के लिए दिन अच्छा है. छात्र मेहनत से सफलता पाएंगे.

शुभ रंग: पीला

पीला शुभ अंक: 4

4 उपाय: मंदिर में पीली मिठाई चढ़ाएं.

मकर राशि

आज का दिन मिला-जुला रहेगा. पुराने दोस्त से मुलाकात होगी. यात्रा से बचें. थकान रह सकती है, अच्छी डाइट लें. प्राइवेट शिक्षक व्यस्त रहेंगे. बच्चों के साथ समय बिताएंगे. जीवनसाथी से अनबन सुलझेगी.

शुभ रंग: ग्रे

ग्रे शुभ अंक: 5

5 उपाय: शनि देव को तिल का तेल अर्पित करें.

कुंभ राशि

आज का दिन नई उमंगों के साथ शुरू होगा. बेकरी बिजनेस वालों को लाभ होगा. कला और साहित्य से जुड़े लोगों को मान मिलेगा. छात्र करियर को लेकर चिंतित रहेंगे, गुरु से परामर्श लें. लवमेट्स के लिए दिन अनुकूल है.

शुभ रंग: नीला

नीला शुभ अंक: 11

11 उपाय: गरीब बच्चों को मिठाई बांटें.

मीन राशि

आज का दिन शुभ रहेगा. आर्थिक स्थिति बेहतर होगी. पैसों के मामले में प्रगति होगी. काम, परिवार और दोस्तों के बीच संतुलन बनाए रखें. कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं. ऑफिस का रुका काम पूरा होगा.

शुभ रंग: बैंगनी

बैंगनी शुभ अंक: 9

9 उपाय: भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.