Kal Ka Rashifal: 23 सितंबर को इन राशियों की चमकेगी किस्मत! जानें कल का राशिफल करियर, धन और स्वास्थ्य के साथ

Kal Ka Rashifal: 23 सितंबर को इन राशियों की चमकेगी किस्मत! जानें कल का राशिफल करियर, धन और स्वास्थ्य के साथ

Kal Ka Rashifal 23 September 2025: कल का राशिफल सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण है. मेष, तुला, कन्या और वृश्चिक राशि के जातक रहे धन और बिजनेस में बरतें सावधानियां. जानिए सभी राशियों का हाल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 22 Sep 2025 05:51 PM (IST)

Kal Ka Rashifal: 23 सितंबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए जानते हैं कल का राशिफल-

मेष राशि
आज आपका दिन आपके परिवार के लिए नई खुशियां लाने वाला है. आज जरूरी काम से आपकी यात्रा होगी. संतान की सफलता आपको खुश करेगी, लोग आपको बधाई देने आपके घर आएंगे. घर पर छोटी पार्टी का आयोजन कर सकते हैं. व्यापार में सफलता मिलेगी और आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. छात्रों का अनुशासन उन्हें जल्दी सफलता दिलाएगा. 

  • शुभ रंग: लाल
  • शुभ अंक: 5
  • उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं.

वृष राशि
आज आपके दिन की शुरुआत अनुकूल होगी. कार्यस्थल पर खूब मेहनत करेंगे और उपलब्धियों पर गर्व महसूस करेंगे. कई जिम्मेदारियां मिलेंगी जिन्हें आप बखूबी निभाएंगे. मनोरंजन उद्योग से जुड़े लोगों को लाभ होगा. मित्रों का सहयोग मिलेगा और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. शाम का समय शांतिपूर्ण रहेगा.

  • शुभ रंग: नीला
  • शुभ अंक: 9
  • उपाय: तुलसी को जल अर्पित करें.

मिथुन राशि
आज आपका दिन उत्साह से भरा रहेगा. सोचे हुए काम पूरे होंगे. बिजनेस पार्टनर के साथ कामों से लाभ मिलेगा. खुले मन से काम करने पर अच्छे लोग जुड़ेंगे. प्रॉपर्टी डीलरों के लिए दिन बेहतर है. समाज में मान-सम्मान मिलेगा. बुजुर्गों की सलाह फायदेमंद रहेगी.

  • शुभ रंग: हरा
  • शुभ अंक: 3
  • उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं.

कर्क राशि
आज आपका दिन लाभदायक रहेगा. मेहनत का फल आपके पक्ष में होगा. अपनों की मदद से उत्साह बढ़ेगा. जीवनसाथी के साथ घूमने जाएंगे, रिश्तों में मजबूती आएगी. समाज में सम्मान मिलेगा. आपका आत्मविश्वास सफलता दिलाएगा.

  • शुभ रंग: सफेद
  • शुभ अंक: 2
  • उपाय: चावल और दूध का दान करें.

सिंह राशि
आज आपका दिन जीवन में नई दिशा लेकर आएगा. सहयोगियों की मदद से महत्वपूर्ण काम पूरा होगा. नेतृत्व के अवसर मिलेंगे और विचारों को महत्व मिलेगा. व्यापार विस्तार के लिए अच्छा दिन है. परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा.

  • शुभ रंग: सुनहरा
  • शुभ अंक: 1
  • उपाय: पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें.

कन्या राशि
आज आपका दिन बहुत अच्छा रहेगा. किसी मल्टीनेशनल कंपनी से नौकरी का ऑफर मिल सकता है. समय का सदुपयोग करें. दूसरों को महत्व देंगे तो सम्मान मिलेगा. क्रिएटिव काम में सफलता मिलेगी. परिवार का सहयोग मिलेगा. माइग्रेन की समस्या से राहत मिलेगी.

  • शुभ रंग: हरा
  • शुभ अंक: 7
  • उपाय: हरे वस्त्र पहनकर माता दुर्गा की पूजा करें.

तुला राशि
आज दिन की शुरुआत शुभ होगी. अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और बिगड़े काम बनेंगे. बच्चों के साथ घूमने जाएंगे. गलतियों से सीखेंगे. गौ सेवा का अवसर मिलेगा. लोग आपके काम करने का तरीका सराहेंगे.

  • शुभ रंग: गुलाबी
  • शुभ अंक: 6
  • उपाय: माता दुर्गा को लाल चुनरी चढ़ाएं.

वृश्चिक राशि
आज आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा. धार्मिक स्थल पर जाएंगे और जरूरतमंदों की मदद करेंगे. धैर्य और समझदारी से काम पूरे होंगे. योजनाओं की शुरुआत कर सकते हैं. मेहनत से ज्यादातर कार्य पूरे होंगे.

  • शुभ रंग: मरून
  • शुभ अंक: 8
  • उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें.

धनु राशि
आज दिन शांतिपूर्ण रहेगा. खास रिश्तेदार से मुलाकात होगी. सरकारी क्षेत्र से लाभ मिल सकता है. मल्टीनेशनल कंपनी से कॉल आएगी. जीवनसाथी के साथ खरीदारी करेंगे. लवमेट्स के लिए दिन अच्छा है. छात्र मेहनत से सफलता पाएंगे.

  • शुभ रंग: पीला
  • शुभ अंक: 4
  • उपाय: मंदिर में पीली मिठाई चढ़ाएं.

मकर राशि
आज का दिन मिला-जुला रहेगा. पुराने दोस्त से मुलाकात होगी. यात्रा से बचें. थकान रह सकती है, अच्छी डाइट लें. प्राइवेट शिक्षक व्यस्त रहेंगे. बच्चों के साथ समय बिताएंगे. जीवनसाथी से अनबन सुलझेगी.

  • शुभ रंग: ग्रे
  • शुभ अंक: 5
  • उपाय: शनि देव को तिल का तेल अर्पित करें.

कुंभ राशि
आज का दिन नई उमंगों के साथ शुरू होगा. बेकरी बिजनेस वालों को लाभ होगा. कला और साहित्य से जुड़े लोगों को मान मिलेगा. छात्र करियर को लेकर चिंतित रहेंगे, गुरु से परामर्श लें. लवमेट्स के लिए दिन अनुकूल है.

  • शुभ रंग: नीला
  • शुभ अंक: 11
  • उपाय: गरीब बच्चों को मिठाई बांटें.

मीन राशि
आज का दिन शुभ रहेगा. आर्थिक स्थिति बेहतर होगी. पैसों के मामले में प्रगति होगी. काम, परिवार और दोस्तों के बीच संतुलन बनाए रखें. कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं. ऑफिस का रुका काम पूरा होगा.

  • शुभ रंग: बैंगनी
  • शुभ अंक: 9
  • उपाय: भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यताजानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 22 Sep 2025 01:41 PM (IST)
Tags :
Kal Ka Rashifal Rashifal
और पढ़ें
इंडिया
तेजस MK1A के इंजन खरीद की प्रकिया को मिला 'बूस्टर डोज', IAF ने उड़ाई चीन-पाकिस्तान की नींद, 5th जेनरेशन जेट बनाने में भी होगी आसानी
तेजस MK1A के इंजन खरीद की प्रकिया को मिला 'बूस्टर डोज', IAF ने उड़ाई चीन-पाकिस्तान की नींद, 5th जेनरेशन जेट बनाने में भी होगी आसानी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: यूपी की राजनीति पर पड़ेगा योगी सरकार के इस फैसले का असर! राजनीतिक दल अब नहीं कर पाएंगे ये काम
यूपी की राजनीति पर पड़ेगा योगी सरकार के इस फैसले का असर! राजनीतिक दल अब नहीं कर पाएंगे ये काम
क्रिकेट
पाकिस्तान के खिलाफ मैच में Abhishek Sharma ने किया था 'L' का इशारा, क्या है इसका मतलब? यहां जानें
पाकिस्तान के खिलाफ मैच में अभिषेक शर्मा ने किया था 'L' का इशारा, क्या है इसका मतलब? यहां जानें
टेलीविजन
किस दिन मिलिंद चंदवानी की दुल्हन बनेंगी अविका गौर, जानें ‘बालिका वधू’ की वेडिंग अपडेट्स
किस दिन मिलिंद चंदवानी की दुल्हन बनेंगी अविका गौर, जानें ‘बालिका वधू’ की वेडिंग अपडेट्स
EPFO का नया 'Passbook Lite' Feature: अब PF Balance Check करना हुआ बेहद आसान| Paisa Live
GST, Trump और Foreign Investors बदलेंगे Market का Mood | Paisa Live
Digital Arrest: Delhi में ₹23 करोड़ की ठगी, रिटायर्ड बैंकर बने शिकार!
Navratri: TV बहुओं का 'दुर्गा' अवतार, अनुपमा में गरबे की धूम!
Garba Entry Restrictions: Bhopal में Garba पंडालों के बाहर 'नो एंट्री' के होर्डिंग्स, Garba Jihad रोकने की अपील
Embed widget