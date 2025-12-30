हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Kal Ka Rashifal 31 December 2025: मेष, कन्या और मीन राशि के जातक बरतें सावधानी! पैसों से जुड़ी गलती पड़ सकती है भारी, पढ़ें कल का राशिफल

Kal Ka Rashifal 31 December 2025: मेष, कन्या और मीन राशि के जातक बरतें सावधानी! पैसों से जुड़ी गलती पड़ सकती है भारी, पढ़ें कल का राशिफल

Kal Ka Rashifal: 31 दिसंबर 2025 का राशिफल सभी राशियों के लिए खास रहेगा. मेष, मिथुन, तुला और मीन राशि के जातक धन व व्यापार में सतर्क रहें. जानिए, आपका दिन कैसा रहेगा.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 30 Dec 2025 01:20 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Kal Ka Rashifal: 31 दिसंबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदों से भरा रहने वाला है. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए पढ़ते हैं कल का राशिफल-

मेष राशि

संतान के दायित्व की पूर्ति होगी आर्थिक पक्ष मजबूत होगा उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी रचनात्मक प्रयास फलीभूत होगा आज मन का मीत मिलेगा सीरियस रिलेशनशिप की शुरुआत होगी.

  • भाग्यशाली अंक 1
  • शुभ रंग लाल
  • उपाय हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं और ॐ हनुमते नमः का 11 बार जप करें

वृषभ राशि

आर्थिक मामलों में प्रगति होगी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी रिश्तों में मजबूती आएगी संबंधित अधिकारी या घर के मुखिया से वाद व विवाद हो सकता है आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा छात्रों के लिये आज का दिन करियर में नया बदलाव लायेगा.

  • भाग्यशाली अंक 6
  • शुभ रंग सफेद
  • उपाय माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं

मिथुन राशि

रचनात्मक प्रयास फलीभूत होगा शासन सत्ता का सहयोग रहेगा जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी आपके परिवार के सदस्यों के साथ संबंध तनाव में आ सकते हैं जिसके लिए आप दुखी महसूस कर सकते हैं.

  • भाग्यशाली अंक 5
  • शुभ रंग हरा
  • उपाय तुलसी में जल चढ़ाएं और ॐ बुधाय नमः जपें

कर्क राशि

यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद व उत्साहवर्धक होगी आर्थिक मामलों में सुधार होगा पारिवारिक समस्या का समाधान होगा आज आपको महिला मित्रों से विशेष लाभ मिलेगा जल्दबाजी में फैसले न करें ताकि जिंदगी में आगे आपको पछताना न पड़े.

  • भाग्यशाली अंक 2
  • शुभ रंग सफेद
  • उपाय शिवलिंग पर दूध अर्पित करें

सिंह राशि

जीवनसाथी का सहयोग और सानिध्य मिलेगा संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी रचनात्मक प्रयास फलीभूत होगा यात्रा भी संभव इस राशि के छात्रों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा मेहनत करने की जरूरत है.

  • भाग्यशाली अंक 1
  • शुभ रंग सुनहरा
  • उपाय सूर्य को जल अर्पित करें

कन्या राशि

स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है वाहन चलाते समय सावधानी बरतें आर्थिक मामलों में जोखिम न उठाएं आर्थिक पक्ष में गिरावट संभव है आपके जीवनसाथी की सेहत चिंता का सबब बन सकती है और उन्हें चिकित्सकीय देखरेख की जरूरत हो सकती है.

  • भाग्यशाली अंक 5
  • शुभ रंग हरा
  • उपाय गाय को हरा चारा खिलाएं

तुला राशि

उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा पारिवारिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी आर्थिक पक्ष मजबूत होगा नौकरी में प्रमोशन मिल सकता है उच्चाधिकारी प्रसन्न रहेंगे अपने सहकर्मियों से मतभेद संभव है.

  • भाग्यशाली अंक 6
  • शुभ रंग गुलाबी
  • उपाय माता लक्ष्मी के मंत्र का जाप करें

वृश्चिक राशि

रिश्तों में मजबूती आएगी फिर भी महिला सदस्य से तनाव मिल सकता है रचनात्मक कार्यों में प्रगति होगी आज कोई बड़ी कामयाबी आपके हाथ लग सकती है आज आपकी कार्य क्षमता बेहतर रहेगी.

  • भाग्यशाली अंक 9
  • शुभ रंग लाल
  • उपाय हनुमान जी की आरती करें

धनु राशि

उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी व्यक्ति विशेष का सहयोग रहेगा आर्थिक पक्ष मजबूत होगा सामाजिक कार्यों में रुचि लेंगे यह आपके काम में कुछ नकारात्मक प्रभाव पैदा करेगा धैर्य रखें और समय को अपना काम करने दें.

  • भाग्यशाली अंक 3
  • शुभ रंग पीला
  • उपाय केले के पेड़ में जल चढ़ाएं

मकर राशि

व्यावसायिक प्रयास फलीभूत होगा शासन सत्ता का सहयोग रहेगा जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी पारिवारिक जीवन सुखमय होगा आज के हालात और आपसे मिलने वाले लोग आपको कुछ नया करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं.

  • भाग्यशाली अंक 8
  • शुभ रंग नीला
  • उपाय शनि मंत्र का जाप करें

कुंभ राशि

आर्थिक पक्ष मजबूत होगा जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा नेत्र विकार के प्रति सचेत रहें रचनात्मक प्रयास फलीभूत होंगे यात्रा सुखद रहेगी जीवनसाथी और बच्चों के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं इससे रिश्ते मजबूत होंगे पहले से लिये गए फैसले आपको बेहतर फल देंगे.

  • भाग्यशाली अंक 4
  • शुभ रंग आसमानी
  • उपाय गरीबों को कपड़े दान करें.

मीन राशि

स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है संतान या शिक्षा तनाव का कारण रहेगी मादक वस्तुओं से दूर रहें आपकी आर्थिक और व्यावसायिक स्थिति में सुधार होगा पैतृक संपत्ति प्राप्ति आपके सुख में इजाफा करेगी.

  • भाग्यशाली अंक 7
  • शुभ रंग पीला
  • उपाय विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 30 Dec 2025 01:20 PM (IST)
Horoscope Today Kal Ka Rashifal

Frequently Asked Questions

31 दिसंबर 2025 का दिन किन राशियों के लिए नई उम्मीदों से भरा रहेगा?

31 दिसंबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदों से भरा रहेगा, खासकर करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में।

मेष राशि के लिए 31 दिसंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा?

मेष राशि वालों के लिए संतान के दायित्व की पूर्ति होगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा और रचनात्मक प्रयास फलीभूत होंगे। सीरियस रिलेशनशिप की शुरुआत हो सकती है।

कन्या राशि वालों को 31 दिसंबर 2025 को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

कन्या राशि वालों को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने, वाहन चलाते समय सावधानी बरतने और आर्थिक मामलों में जोखिम न उठाने की सलाह दी जाती है।

वृश्चिक राशि वालों के लिए 31 दिसंबर 2025 को क्या खास हो सकता है?

वृश्चिक राशि वालों के लिए रिश्तों में मजबूती आएगी और रचनात्मक कार्यों में प्रगति होगी। आज कोई बड़ी कामयाबी हाथ लग सकती है।

मीन राशि वालों के लिए 31 दिसंबर 2025 को स्वास्थ्य संबंधी क्या सलाह दी गई है?

मीन राशि वालों को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने और मादक वस्तुओं से दूर रहने की सलाह दी जाती है। संतान या शिक्षा तनाव का कारण बन सकती है।

