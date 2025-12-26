Kal Ka Rashifal: 27 दिसंबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदों से भरा रहने वाला है. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए पढ़ते हैं कल का राशिफल-

आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है. आपका कोई पुराना काम यदि लंबे समय से रुका हुआ था, तो आप उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे. व्यवसाय के कामों में आप खुद ही उलझे रहेंगे. परिवार में किसी सदस्य की ओर से आपको कोई निराशाजनक सूचना सुनने को मिल सकती है. आपके घर किसी परिजन के आने से आपका धन खर्च बढे़गा. आप अपनी आय को लेकर परेशान रहेंगे, लेकिन परिवार के सदस्यों से कुछ नहीं कह सकेंगे और यदि किसी से कोई वाद विवाद चल रहा था, तो आपको उसे दूर करने की कोशिश करनी होगी.

भाग्यशाली अंक: 1

1 भाग्यशाली रंग: लाल

लाल उपाय: हनुमान जी को गुड़ और चना चढ़ाएं.

वृष राशि

आज का दिन आपके लिए मिलाजुला रहने वाला है. आपको व्यवसाय के कामों को लेकर भागदौड़ अधिक करनी होगी, जिसके कारण आपको बाद में थकान का अनुभव हो सकता है और स्थायित्व की भावना का आपको बल मिलेगा. प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में आप लोगों से जुड़कर कोई काम समय से पहले करके देंगे. माता पिता से किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है. आपकी तरक्की के मार्ग में बाधाएं आ रही थी, तो वह भी आज दूर होंगी.

भाग्यशाली अंक: 6

6 भाग्यशाली रंग: सफेद

सफेद उपाय: मां लक्ष्मी को सफेद मिठाई अर्पित करें.

मिथुन राशि

आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है. आपको कार्यक्षेत्र में मन मुताबिक काम न मिलने से आप थोड़ा परेशान रहेंगे और आपको थकान व व्यस्तता रहने के कारण आप अपने कामों पर फोकस नहीं कर पाएंगे. जो लोग राजनीति में कार्यरत हैं,उन्हे आज अपने किसी विरोधी की बातों में नहीं आना है. आपको निर्णय लेने की क्षमता में और बढ़ोतरी करनी होगी. परिवार में आपने यदि किसी से धन उधार लिया था, तो वह भी आप काफी हद तक उतार सकते हैं.

भाग्यशाली अंक: 5

5 भाग्यशाली रंग: हरा

हरा उपाय: तुलसी को जल चढ़ाएं.

कर्क राशि

आज का दिन आपके लिए कुछ विशेषकर दिखाने के लिए रहेगा और आप अपने पुराने व रुके हुए कामों को पूरा करने में दिन का काफी समय व्यतीत करेंगे. व्यवसाय में आप कोई बड़ी जानकारी लीक ना होने दें. किसी अजनबी पर आप पूरी निगरानी बनाकर रखें, नहीं तो वह आपको धोखा दे सकता है. आपका किसी नए वाहन को खरीदने का सपना पूरा होगा, जिससे आपको खुशी होगी. आपको अपनी किसी पुरानी गलती से सबक अवश्य लें, नहीं तो बाद में आपको पछतावा होगा.

भाग्यशाली अंक: 2

2 भाग्यशाली रंग: सफेद

सफेद उपाय: शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं.

सिंह राशि

आज का दिन आपके लिए उलझनें लेकर आने वाला रहने वाला है, उसमें आपको समझ नहीं आएगा कि किस काम को करूं और किसे ना करूं. परिवार में किसी से मुलाकात हो सकती है और किसी सरकारी योजना में आप बहुत ही धन लगाएं. पैतृक संपत्ति संबंधित मामले में आपको कोर्ट में पेश होना पड़ सकता है. आप अपनी बड़ी रकम को किसी अपरिचित के साथ योजना में ना लगाएं. कुछ बातें संपत्ति संबंधित मामले में आपको जीत मिलेगी और वाहनों के प्रयोग से आप सावधानी बरतें.

भाग्यशाली अंक: 1

1 भाग्यशाली रंग: सुनहरा

सुनहरा उपाय: सूर्य को जल अर्पित करें.

कन्या राशि

आज का दिन आपके लिए मिला-जुला रहने वाला है. परिवार में आज किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होने से आप प्रसन्न रहेंगे और स्वास्थ्य में चल रही समस्याएं दूर होंगी. आपके परिवार में किसी सदस्य की ओर से कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है. व्यवसाय में यदि आपका कोई रुका हुआ काम था, तो वह पूरा हो सकता है. आपको किसी की दी गई सलाह पर बहुत ही सोच विचार कर चलना होगा. परिवार में लोग आपकी बातों का पूरा मान रखेंगे और विद्यार्थी अपनी परीक्षा में आ रही समस्याओं को लेकर अपने गुरुजनों से बातचीत कर सकते हैं.

भाग्यशाली अंक: 5

5 भाग्यशाली रंग: हरा

हरा उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.

आज का दिन आपके लिए मेहनत से कार्य करने के लिए रहेगा. आप यदि किसी काम को करने की सोच रहे थे, तो आपकी वह इच्छा पूरी होगी. कार्यक्षेत्र में आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ सकती है, जिसके कारण आपके काम का बोझ भी बढ़ेगा. आपको व्यवसाय संबंधित कुछ योजनाओं को मिलजुल बनाना होगा और पार्टनरशिप में आप किसी काम को करने के लिए हां ना करें, नहीं तो वह आपको धोखा दे सकते हैं. आपकी किसी पुरानी गलती को लेकर आप परेशान रहेंगे.

भाग्यशाली अंक: 6

6 भाग्यशाली रंग: नीला

नीला उपाय: मां दुर्गा को पुष्प अर्पित करें.

वृश्चिक राशि

आज का दिन आपके लिए तनावग्रस्त रहने वाला है. आपका कोई बनता हुआ काम बिगड़ सकता है, जिसके कारण आपको कार्यक्षेत्र में कोई नुकसान उठाना पड़ेगा. संतान ने यदि किसी परीक्षा को दिया था, तो आज उसके परिणाम आ सकते हैं, जिससे आपका मन उतना प्रश्नचिन्त नहीं होगा. जीवनसाथी से चल रहा मतभेद भी बढ़ सकता है. आप उनसे बातचीत अवश्य करें, नहीं तो आपसी रिश्तों में दरार भी पैदा हो सकती है. कानूनी मामलों में आपके कुछ विरोधी आपको परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे.

भाग्यशाली अंक: 9

9 भाग्यशाली रंग: लाल

लाल उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें.

धनु राशि

आज का दिन आपके लिए किसी कानूनी मामलों में सावधान रहने के लिए रहेगा,नहीं तो आपको निराशा हाथ लग सकती है और यदि आपको कोई शारीरिक कष्ट था, तो आपके कष्टो में भी वृद्धि होगी. आप बिजनेस के किसी काम को लेकर लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं. उसमें आप वाहन किसी से मांगकर ना चलाये, नहीं तो समस्या हो सकती है. आपको अपने किसी परिजन की ओर से कोई निराशाजनक सूचना सुनने को मिल सकती है. आपने यदि किसी योजना में धन लगाया था, तो उसमें आपको अच्छा लाभ मिलेगा.

भाग्यशाली अंक: 3

3 भाग्यशाली रंग: पीला

पीला उपाय: भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें.

मकर राशि

आज का दिन आपके लिए अध्ययन व आध्यात्म के कार्य से जुड़कर नाम कमाने के लिए रहेगा. आपका मन भगवान की भक्ति में लगेगा, जिसे देखकर आपको खुशी होगी. किसी कानून मामले में आपको जीत मिलेगी. आज आपको किसी वाद विवाद से दूर रहना होगा तभी आपको मान सम्मान मिलेगा. संतान पक्ष की ओर से आपको आज कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है आपके व्यवसाय में आप कोई फैसला जल्दबाजी में न लें और यदि कोई योजना बनाएंगे उसमें भविष्य में आपको अच्छा लाभ अवश्य मिलेगा.

भाग्यशाली अंक: 8

8 भाग्यशाली रंग: नीला

नीला उपाय: शनि देव को सरसों का तेल चढ़ाएं.

कुंभ राशि

आज आपको किसी यात्रा पर जाने से पहले सावधानी बरतनी होगी. वाहनों के प्रयोग से आप सावधानी बरतें. स्वास्थ्य को लेकर यदि आप लंबे समय से परेशान चल रहे थे, तो आपकी वह समस्या दूर होगी. व्यवसाय के मामले में यदि आपको हानि उठानी पड़े, तो उसमें आप सावधानी बरतें, नहीं तो आपको समस्या हो सकती है. संतान आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी. विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई में पर पूरा फोकस करना होगा और किसी वाद विवाद की स्थिति से दूर रहे. आप व्यर्थ के झगड़े में पड़े, तो आपको कोई नुकसान होगा, इसलिए सावधानी बरतें.

भाग्यशाली अंक: 4

4 भाग्यशाली रंग: आसमानी

आसमानी उपाय: शिव जी का अभिषेक करें.

मीन राशि

आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहने वाला है. आप कार्यक्षेत्र में अपनी शुरू की गई योजनाओं से अच्छा लाभ पाएंगे. यदि आप किसी नए काम की शुरुआत करेंगे, तो उसमें भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा. परिवार में किसी सदस्य के विवाह की बात पक्की हो सकती है, जिसके बाद आपके घर मांगलिक कार्यक्रम का भी आयोजन होगा. आपको अपने किसी परिजन की कहा सुनी बातों में आकर कोई निर्णय लेने से बचना होगा. यदि आप घर परिवार में चल रही समस्याओं को लेकर परेशान चल रहे हैं, तो उनमें ढील ना करें और उन्हे किसी बाहरी व्यक्ति के सामने उजागर न करें.

भाग्यशाली अंक: 7

7 भाग्यशाली रंग: पीला

पीला उपाय: केले के पेड़ पर जल चढ़ाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.