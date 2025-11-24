हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal 25 November 2025: मेष, कन्या और मीन राशि के जातक बरतें सावधानी! पैसों से जुड़ी गलती पड़ सकती है भारी, पढ़ें कल का राशिफल

Kal Ka Rashifal 25 November 2025: मेष, कन्या और मीन राशि के जातक बरतें सावधानी! पैसों से जुड़ी गलती पड़ सकती है भारी, पढ़ें कल का राशिफल

Kal Ka Rashifal: 25 नवंबर 2025 का राशिफल सभी राशियों के लिए खास रहेगा. मेष, मिथुन, तुला और मीन राशि के जातक धन व व्यापार में सतर्क रहें. जानिए, आपका दिन कैसा रहेगा..

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 24 Nov 2025 01:00 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Kal Ka Rashifal: 25 नवंबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदों से भरा रहने वाला है. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए पढ़ते हैं कल का राशिफल-

मेष राशि

आज का दिन सामान्य रहेगा. नए काम के सिलसिले में यात्रा पर जा सकते हैं. कार्य सुचारु रूप से संपन्न होंगे. फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है. किसी परिचित के साथ मनमुटाव हो सकता है, इसलिए वाणी में मधुरता बनाए रखें.

  • भाग्यशाली अंक – 4
  • भाग्यशाली रंग – लाल
  • उपाय – हनुमान जी को गुड़ व चने का भोग लगाएं.

वृषभ राशि

मन में नई उमंग देखने को मिलेगी. नया काम करने का विचार बन सकता है. व्यापार में लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी. स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें. मेहनत और लगन का सकारात्मक परिणाम मिलेगा.

  • भाग्यशाली अंक – 6
  • भाग्यशाली रंग – सफेद
  • उपाय – माँ लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करें.

मिथुन राशि

आज का दिन शानदार रहेगा. किसी बड़ी परेशानी से मुक्ति मिल सकती है. कोई अभिलाषा पूरी होने की संभावना है. सामाजिक गतिविधियों में व्यस्त रहेंगे. करियर पर फोकस बनाए रखें. शेयर बाजार में निवेश के लिए सही समय है.

  • भाग्यशाली अंक – 9
  • भाग्यशाली रंग – पीला
  • उपाय – गुरु के नाम से पीली वस्तु दान करें.

कर्क राशि

दिन मिले-जुले परिणाम देगा. युवाओं को इंटरव्यू में सफलता मिलेगी. व्यापार में आज कोई डील करने से बचें. परिवार में चल रहा विवाद खत्म होगा. घर का माहौल खुशनुमा रहेगा.

  • भाग्यशाली अंक – 2
  • भाग्यशाली रंग – क्रीम
  • उपाय – घर के मंदिर में चावल अर्पित करें.

सिंह राशि

काम के प्रति एकाग्रता बनी रहेगी. घर का कोई बड़ा धन देने में सहायता कर सकता है. अपने उदार स्वभाव का गलत फायदा न उठाने दें. शौहरत और पहचान मिलेगी. निजी बातें उजागर हो सकती हैं.

  • भाग्यशाली अंक – 1
  • भाग्यशाली रंग – सुनहरा
  • उपाय – सूर्य देव को जल अर्पित करें.

कन्या राशि

मन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी. हर अवसर का पूरा लाभ उठाएंगे. धन का आगमन आर्थिक परेशानी दूर करेगा. वरिष्ठों से मिला सहयोग उत्साह बढ़ाएगा.

  • भाग्यशाली अंक – 5
  • भाग्यशाली रंग – हरा
  • उपाय – गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.

तुला राशि

आज का दिन महत्वपूर्ण रहेगा. कोई बड़ा निर्णय जीवन में परिवर्तन ला सकता है. आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी. भविष्य के लिए बड़ी धन राशि निवेश कर सकते हैं. मनोबल मजबूत बनाए रखें.

  • भाग्यशाली अंक – 7
  • भाग्यशाली रंग – गुलाबी
  • उपाय – माँ दुर्गा को लाल चुनरी अर्पित करें.

वृश्चिक राशि

आज का दिन उतार-चढ़ाव वाला रहेगा. स्वास्थ्य कारणों से परेशानी हो सकती है. बाहर का भोजन न करें. रिश्तेदारों के साथ मेल-मुलाकात होगी. किसी की बातों में ना आएं और अपने काम पर ध्यान दें.

  • भाग्यशाली अंक – 3
  • भाग्यशाली रंग – काला
  • उपाय – शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाएं.

धनु राशि

समस्याओं के कारण दिन थोड़ा परेशानियों से भरा रह सकता है. मन अशांत रहेगा. वाणी पर संयम रखें, बिगड़े हुए काम बन सकते हैं. रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है.

  • भाग्यशाली अंक – 8
  • भाग्यशाली रंग – नारंगी
  • उपाय – भगवान विष्णु के मंत्र "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" का जप करें.

मकर राशि

मूड अच्छा रहेगा. धन से जुड़े मामलों में विजय मिलेगी. किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है जो दिल को छू जाएगी. व्यापार में लाभ के योग हैं.

  • भाग्यशाली अंक – 10
  • भाग्यशाली रंग – नीला
  • उपाय – काले तिल बहते जल में प्रवाहित करें.

कुंभ राशि

दिन सुखद रहेगा. किसी समस्या का समाधान मिल जाएगा. कोई पुरानी मुराद पूरी हो सकती है. व्यापार में किसी बड़ी डील का हिस्सा बन सकते हैं. वाहन खरीदने का मन बन सकता है.

  • भाग्यशाली अंक – 11
  • भाग्यशाली रंग – ग्रे
  • उपाय – शिव चालीसा का पाठ करें.

मीन राशि

नए लोगों से संपर्क स्थापित होंगे और यह लाभदायक रहेंगे. रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है. सेहत अच्छी रहेगी. माता-पिता के गुस्से का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन प्रिय के चेहरे पर मुस्कान लाने में सफल रहेंगे.

  • भाग्यशाली अंक – 12
  • भाग्यशाली रंग – आसमानी
  • उपाय – विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें या सुनें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 24 Nov 2025 01:00 PM (IST)
Tags :
Kal Ka Rashifal Rashifal

Frequently Asked Questions

25 नवंबर 2025 का दिन किन राशियों के लिए नई उम्मीदों से भरा रहेगा?

25 नवंबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदों से भरा रहने वाला है. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, यह कल के राशिफल से पता चलेगा.

मेष राशि के लिए 25 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा?

मेष राशि के लिए दिन सामान्य रहेगा. यात्रा पर जाने के योग हैं और कार्य सुचारु रूप से संपन्न होंगे. फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है, लेकिन वाणी में मधुरता बनाए रखना आवश्यक है.

वृषभ राशि के लिए 25 नवंबर 2025 को क्या खास है?

वृषभ राशि के मन में नई उमंग देखने को मिलेगी और नया काम करने का विचार बन सकता है. व्यापार में लाभ की स्थिति रहेगी, लेकिन स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है.

मिथुन राशि वालों के लिए 25 नवंबर 2025 को क्या भविष्यवाणी है?

मिथुन राशि के लिए दिन शानदार रहेगा, किसी बड़ी परेशानी से मुक्ति मिल सकती है. अभिलाषा पूरी होने की संभावना है और सामाजिक गतिविधियों में व्यस्त रहेंगे. शेयर बाजार में निवेश के लिए यह सही समय है.

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत के शपथ लेते ही जस्टिस गवई ने छोड़ दी अपनी कार, कायम की नई मिसाल
नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत के शपथ लेते ही जस्टिस गवई ने छोड़ दी अपनी कार, कायम की नई मिसाल
झारखंड
'BLO आपके घर आए तो उसे...', SIR पर इरफान अंसारी का विवादित बयान, भड़की BJP
'BLO आपके घर आए तो उसे बंद कर के ताला लगा दें', SIR पर इरफान अंसारी का विवादित बयान
इंडिया
Bihar Survey 2025: 'तेजस्वी के लिए रास्ते बंद नहीं', किसने कर दी बड़ी भविष्यवाणी, बिहार चुनाव के बाद सर्वे चौंकाने वाला
'तेजस्वी के लिए रास्ते बंद नहीं', किसने कर दी बड़ी भविष्यवाणी, बिहार चुनाव के बाद सर्वे चौंकाने वाला
क्रिकेट
फाइनल में बांग्लादेश के सामने पाकिस्तान ढेर, बना सके सिर्फ 125 रन, BAN के पास चैंपियन बनने का मौका
फाइनल में बांग्लादेश के सामने पाकिस्तान ढेर, बना सके सिर्फ 125 रन, BAN के पास चैंपियन बनने का मौका
Advertisement

वीडियोज

IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
हिंदू महिलाओं की Property पर बड़ा खुलासा! Will नहीं बनाई तो क्या होगा? Supreme Court का नया निर्देश
Pakistan Breaking: पेशावर में TTP का तगड़ा वार, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर | Terror Attack
Hyderabad News: शॉर्ट सर्किट की वजह से चलती कार में लगी भीषण आग | Massive Fire Incident
Ram Mandir Dhwajarohan:अयोध्या राम मंदिर ध्वजारोहण के लिए सज रही राम नगरी, क्या होंगे खास कार्यक्रम?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत के शपथ लेते ही जस्टिस गवई ने छोड़ दी अपनी कार, कायम की नई मिसाल
नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत के शपथ लेते ही जस्टिस गवई ने छोड़ दी अपनी कार, कायम की नई मिसाल
झारखंड
'BLO आपके घर आए तो उसे...', SIR पर इरफान अंसारी का विवादित बयान, भड़की BJP
'BLO आपके घर आए तो उसे बंद कर के ताला लगा दें', SIR पर इरफान अंसारी का विवादित बयान
इंडिया
Bihar Survey 2025: 'तेजस्वी के लिए रास्ते बंद नहीं', किसने कर दी बड़ी भविष्यवाणी, बिहार चुनाव के बाद सर्वे चौंकाने वाला
'तेजस्वी के लिए रास्ते बंद नहीं', किसने कर दी बड़ी भविष्यवाणी, बिहार चुनाव के बाद सर्वे चौंकाने वाला
क्रिकेट
फाइनल में बांग्लादेश के सामने पाकिस्तान ढेर, बना सके सिर्फ 125 रन, BAN के पास चैंपियन बनने का मौका
फाइनल में बांग्लादेश के सामने पाकिस्तान ढेर, बना सके सिर्फ 125 रन, BAN के पास चैंपियन बनने का मौका
टेलीविजन
Bigg Boss 19: नॉमिनेशन टास्क में फूटा मालती चाहर का गुस्सा, जड़ दिया तान्या मित्तल को जोरदार थप्पड़, वीडियो वायरल
Bigg Boss 19: फूटा मालती चाहर का गुस्सा, जड़ दिया तान्या मित्तल को जोरदार थप्पड़
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
हेल्थ
Impact Of Tight Underwear: कौन सी अंडरवियर पहनते हैं आप, कहीं आपके अंडर गारमेंट आपको तो नहीं बना रहे नामर्द?
कौन सी अंडरवियर पहनते हैं आप, कहीं आपके अंडर गारमेंट आपको तो नहीं बना रहे नामर्द?
यूटिलिटी
SIR फॉर्म के नाम पर हो रही साइबर ठगी, जान लें बचने का तरीका
SIR फॉर्म के नाम पर हो रही साइबर ठगी, जान लें बचने का तरीका
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
ENT LIVE
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
ENT LIVE
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
मस्ती 4 स्क्वाड साक्षात्कार | रितेश, आफताब, रूही, एल्नाज़ और अधिक
Embed widget