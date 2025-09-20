हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKal Ka Rashifal 21 सितंबर 2025: जानें मेष से मीन तक, किसके लिए खुशियां, किसके लिए सावधानी!

Kal Ka Rashifal 21 सितंबर 2025: जानें मेष से मीन तक, किसके लिए खुशियां, किसके लिए सावधानी!

Kal Ka Rashifal 21 September 2025: कल का राशिफल सभी 12 राशियों के लिए महत्वपूर्ण है. मेष, तुला, कन्या और वृश्चिक राशि के जातक रहे धन और बिजनेस में बरतें सावधानियां. जानिए सभी राशियों का हाल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 20 Sep 2025 10:08 PM (IST)

Kal Ka Rashifal: 21 सितंबर 2025 का दिन कई राशियों के लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा. करियर, धन, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में किस राशि को मिलेगी सफलता और किसे रहना होगा सावधान, आइए जानते हैं कल का राशिफल-

मेष राशि
आज का दिन अच्छा रहेगा, आप किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं. कार्यक्षेत्र में वातावरण आपके अनुकूल रहेगा. विरोधी भी आपके पक्ष में नजर आएंगे. परिवार में मांगलिक कार्य के योग बनेंगे. स्वास्थ्य ठीक रहेगा.

  • शुभ अंक: 3
  • शुभ रंग: लाल
  • उपाय: हनुमान जी को लाल सिंदूर चढ़ाएं.

वृषभ राशि
आज कार्यक्षेत्र में लाभ के योग बन रहे हैं. आप कोई पुराना कार्य छोड़ सकते हैं. नए कार्य की शुरुआत होगी जिससे आर्थिक स्थिति सुधरेगी. परिवार के लिए खरीदारी संभव है और कोई सुखद समाचार मिलेगा.

  • शुभ अंक: 6
  • शुभ रंग: सफेद
  • उपाय: देवी लक्ष्मी को खीर अर्पित करें.

मिथुन राशि
आज उतार-चढ़ाव रहेगा. बाहरी यात्रा करनी पड़ सकती है, पर कार्य पूर्ण होने में संदेह है. वाहन चलाते समय सावधानी रखें, वाणी पर संयम बरतें. परिवार में मतभेद और स्वास्थ्य की समस्या रह सकती है.

  • शुभ अंक: 5
  • शुभ रंग: हरा
  • उपाय: तुलसी को जल अर्पित करें.

कर्क राशि
आज का दिन परिश्रम से भरा रहेगा. भागदौड़ के कारण थकान महसूस होगी और स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. परिवार से कोई दुखद समाचार मिल सकता है. व्यापार में बड़ा परिवर्तन करना अभी सही नहीं है.

  • शुभ अंक: 2
  • शुभ रंग: सफेद
  • उपाय: शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाएं.

सिंह राशि
आज सुखद समाचार मिलेगा. अटके हुए काम पूरे होंगे. व्यापार में बड़ी पार्टनरशिप या डील मिल सकती है. परिवार में धार्मिक आयोजन और यात्रा का योग है.

  • शुभ अंक: 9
  • शुभ रंग: सुनहरा
  • उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें.

कन्या राशि
आज किसी विशिष्ट कार्य हेतु यात्रा संभव है, जो सुखद होगी. पुराने मित्र से मुलाकात होगी. पैतृक संपत्ति से लाभ मिल सकता है. व्यापार में नया परिवर्तन लाभकारी होगा. परिवार में आनंद का माहौल रहेगा.

  • शुभ अंक: 7
  • शुभ रंग: हरा
  • उपाय: विष्णु भगवान को तुलसी पत्र अर्पित करें.

तुला राशि
आज संभलकर चलें. व्यापार में बड़ा रिस्क न लें वरना हानि होगी. किसी पर अधिक निर्भर रहना ठीक नहीं. परिवार में मतभेद और स्वास्थ्य की समस्या संभव है.

  • शुभ अंक: 4
  • शुभ रंग: गुलाबी
  • उपाय: मां दुर्गा को लाल फूल अर्पित करें.

वृश्चिक राशि
आज स्वास्थ्य और परिवार को लेकर चिंता रहेगी. मौसमी बीमारियां परेशान कर सकती हैं. व्यापार में बड़ा लेनदेन सोच-समझकर करें. मान-सम्मान में कमी और स्थान परिवर्तन के योग हैं.

  • शुभ अंक: 8
  • शुभ रंग: काला
  • उपाय: शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाएं.

धनु राशि
आज नए कार्य के लिए आर्थिक मदद मिलेगी. मित्र या संबंधी से सहयोग मिलेगा. व्यापार में लाभ होगा. परिवार में मतभेद दूर होंगे और नया मेहमान आ सकता है.

  • शुभ अंक: 1
  • शुभ रंग: पीला
  • उपाय: पीपल के पेड़ को जल अर्पित करें.

मकर राशि
आज सुखद समाचार मिलेगा. व्यापार में बड़े लाभ के योग हैं. प्रॉपर्टी या निवेश से लाभ होगा. परिवार में मांगलिक कार्य होंगे और स्वास्थ्य सुधरेगा. वाहन खरीदने का मन बनेगा.

  • शुभ अंक: 5
  • शुभ रंग: नीला
  • उपाय: शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करें.

कुंभ राशि
आज वाहन चलाते समय सावधानी रखें. वाणी पर संयम रखें और विवाद से दूर रहें. पैतृक संपत्ति में विवाद और पार्टनर से मतभेद संभव हैं. व्यापार में बड़ा निवेश हानिकारक होगा.

  • शुभ अंक: 7
  • शुभ रंग: बैंगनी
  • उपाय: शिवजी को बेलपत्र अर्पित करें.

मीन राशि
आज किसी कार्य हेतु यात्रा करनी पड़ सकती है. नया काम शुरू करने का विचार बनेगा लेकिन विलंब संभव है. व्यापार में परिवर्तन के योग हैं. पार्टनर से मतभेद दूर करने का प्रयास करें.

  • शुभ अंक: 2
  • शुभ रंग: हल्का नीला
  • उपाय: मां दुर्गा को सफेद फूल अर्पित करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यताजानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 20 Sep 2025 01:00 PM (IST)
Embed widget