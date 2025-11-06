हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Rashifal: 6 नवंबर 2025 का राशिफल सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वाले न करें ये काम

Aaj Ka Rashifal: 6 नवंबर 2025 का राशिफल सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ खास है. सेहत, करियर, बिजनेस को लेकर ग्रहों की चाल क्या इशारा कर रही है, जानते हैं आज का राशिफल.

By : Hirdesh Kumar Singh | Updated at : 06 Nov 2025 05:23 AM (IST)
Preferred Sources

Rashifal: सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लिए आज यानी 2 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन तीन राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

सिंह (Leo) राशिफल, 6 नवंबर 2025

आज का दिन आत्म-विश्वास और नेतृत्व की परीक्षा जैसा रहेगा. आप हर स्थिति में अग्रणी रहना चाहेंगे, पर किसी के अहं को ठेस न पहुंचे, इस पर ध्यान दें. दूसरों को प्रेरित करने की आपकी क्षमता आज कमाल दिखा सकती है. मंच, मीडिया, PR या प्रस्तुति-कार्य में नाम कमाएंगे.
Career/Business: उच्च अधिकारियों के साथ तालमेल से प्रमोशन की संभावना.
Love Life: साथी से प्रेम गहरा होगा, पर वाद-विवाद से बचें.
Education: रचनात्मक विषयों में सफलता.
Health: हार्ट रेट या BP नियंत्रित रखें.
Finance: खर्च बढ़ सकता है, निवेश टालें.
Lucky Color: Golden. Lucky Number: 1 

उपाय: सूर्य को लाल फूल अर्पित करें, जल में कपूर डाल अर्घ्य दें.

कन्या (Virgo) राशिफल, 6 नवंबर 2025

आज का दिन आपके लिए माइक्रो-मैनेजमेंट और अनुशासन का रहेगा. छोटी-छोटी बातों में सटीकता आपकी पहचान बनेगी. जीवन के हर क्षेत्र में सुधार का अवसर है, बशर्ते आप परफेक्शन को तनाव न बनाएं. स्वास्थ्य, काम और रिश्तों के बीच संतुलन महत्वपूर्ण है.
Career/Business: कार्य-विस्तार, डाटा विश्लेषण और नए सिस्टम पर फोकस.
Love Life: साथी से प्रैक्टिकल संवाद संबंध मजबूत करेगा.
Education: शोध या गणितीय विषयों में प्रगति.
Health: पाचन या स्किन से जुड़ी समस्या संभावित.
Finance: छोटी बचत से बड़ा लाभ मिलेगा.
Lucky Color: Beige. Lucky Number: 7 

उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं, विष्णु मंत्र का जप करें.

तुला (Libra) राशिफल, 6 नवंबर 2025

आपका मन आज सन्तुलन और समरसता की खोज में रहेगा. आप हर विवाद को मधुर संवाद से सुलझा सकते हैं. पार्टनरशिप और लव लाइफ़ में सौंदर्य और सहानुभूति मुख्य भूमिका निभाएंगे. कला, फैशन या सोशल इंटरैक्शन वाले लोगों के लिए बेहतरीन दिन है.
Career/Business: नई डील या साझेदारी का प्रस्ताव आ सकता है.
Love Life: रोमांटिक मूड पर कंट्रोल रखें, भावनाओं से निर्णय न लें.
Education: क्रिएटिव फील्ड में उत्कृष्ट प्रदर्शन.
Health: थकान या पीठ दर्द संभव.
Finance: पैसों की आवक स्थिर पर खर्च बढ़ेगा.
Lucky Color: Lavender. Lucky Number: 6 

उपाय: सफेद फूलों से देवी लक्ष्मी की आराधना करें.

वृश्चिक (Scorpio) राशिफल, 6 नवंबर 2025

आपका दिन गहन भावनाओं और परिवर्तन से भरा है. पुराने रहस्य या अनसुलझे मामले आज सामने आ सकते हैं. आंतरिक साहस और स्पष्टता से आप सभी विघ्न पार कर लेंगे. रिश्तों में ईमानदारी और संयम आवश्यक है.
Career/Business: नई पॉलिसी या गुप्त प्रोजेक्ट में सफलता.
Love Life: तीव्र भावनाएं, गलतफहमी से बचें.
Education: रिसर्च या मनोविज्ञान के छात्रों के लिए शुभ.
Health: हार्मोनल असंतुलन या डिप्रेशन से सावधान.
Finance: गुप्त लाभ संभावित, पर जोखिम न लें.
Lucky Color: Maroon. Lucky Number: 8 

उपाय: शिव मंदिर में काले तिल चढ़ाएं, ॐ नमः शिवाय 108 बार जपें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह- वरिष्ठ ज्योतिषाचार्य। मीडिया रणनीतिकार। डिजिटल कंटेंट विशेषज्ञ

हृदेश कुमार सिंह 25 वर्षों से वैदिक ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल पत्रकारिता पर कार्य कर रहे एक बहुआयामी विशेषज्ञ हैं. वर्तमान में वे ABPLive.com में Astro और Religion सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं, जहां वे ग्रहों की चाल को आधुनिक जीवन की दिशा में बदलने वाले संकेतों के रूप में प्रस्तुत करते हैं.

इन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC, New Delhi) से पत्रकारिता में शिक्षा प्राप्त की है और Astrosage व Astrotalk जैसे प्रतिष्ठित प्लेटफॉर्म्स के साथ भी ज्योतिष सलाहकार के रूप में कार्य किया है. वे मीडिया रणनीति, कंटेंट लीडरशिप और धार्मिक ब्रांडिंग के विशेषज्ञ हैं.

प्रसिद्ध भविष्यवाणियां जो समय के साथ सच साबित हुईं- IPL 2025 के विजेता की पूर्व घोषणा. हनी सिंह की वापसी और संगीत सफलता. भारत में AI नीति बदलाव की अग्रिम भविष्यवाणी. डोनाल्ड ट्रंप की पुनः राष्ट्रपति पद पर वापसी और उसके बाद के निर्णय. पुष्पा 2: द रूल की बॉक्स ऑफिस सफलता और अल्लू अर्जुन के करियर ग्राफ.

शेयर बाजार क्रैश 2025 और दिल्ली की मुख्यमंत्री को लेकर भविष्यवाणी. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई का सटीक पूर्वानुमान. क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू और लोकप्रियता का संकेत. ये सभी भविष्यवाणियां शुद्ध वैदिक गणना, गोचर, दशा-अंतरदशा और मेदिनी ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित थीं, जिन्हें समय ने सत्य सिद्ध किया.

विशेषज्ञता के क्षेत्र: वैदिक ज्योतिष, संहिता, होरा शास्त्र, अंक ज्योतिष और वास्तु. करियर, विवाह, शिक्षा, लव लाइफ, बिज़नेस, हेल्थ के लिए ग्रहों और मनोविज्ञान का समन्वित विश्लेषण. कॉर्पोरेट नीति, ब्रांड रणनीति और मीडिया कंटेंट प्लानिंग में ज्योतिषीय हस्तक्षेप. डिजिटल धर्म पत्रकारिता और गूगल रैंकिंग के अनुकूल धार्मिक कंटेंट का निर्माण करने में ये निपुण हैं.

उद्देश्य: 'ज्योतिष को भय या भाग्य का उपकरण नहीं, बल्कि जीवन के लिए बौद्धिक और आध्यात्मिक सहारा बनाना' हृदेश कुमार सिंह का मानना है कि ज्योतिष केवल प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, वह सही समय पर साहसिक निर्णय लेने की दिशा दिखाता है.

अन्य रुचियां: फिल्मों की संरचनात्मक समझ, संगीत की मनोवैज्ञानिक गहराई, साहित्यिक दर्शन, राजनीति की परख. बाजार की समझ और यात्राओं से अर्जित मानवीय अनुभव ये सभी उनके लेखन में एक बहुस्तरीय अंतर्दृष्टि जोड़ते हैं. उनकी रुचियां केवल विषयगत नहीं, बल्कि उनके हर लेख, भविष्यवाणी और रणनीति को संवेदनशीलता और संस्कृति से जोड़ने वाली ऊर्जा हैं.
Published at : 06 Nov 2025 05:23 AM (IST)
