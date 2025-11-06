Aaj Ka Rashifal: 6 नवंबर 2025 का राशिफल सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वाले न करें ये काम

Rashifal: सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लिए आज यानी 2 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा? क्या धन और सेहत के मामले में हानि होगी या जीवन में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जानते हैं इन तीन राशियों का विशेष राशिफल (Horoscope Today).

सिंह (Leo) राशिफल, 6 नवंबर 2025

आज का दिन आत्म-विश्वास और नेतृत्व की परीक्षा जैसा रहेगा. आप हर स्थिति में अग्रणी रहना चाहेंगे, पर किसी के अहं को ठेस न पहुंचे, इस पर ध्यान दें. दूसरों को प्रेरित करने की आपकी क्षमता आज कमाल दिखा सकती है. मंच, मीडिया, PR या प्रस्तुति-कार्य में नाम कमाएंगे.

Career/Business: उच्च अधिकारियों के साथ तालमेल से प्रमोशन की संभावना.

Love Life: साथी से प्रेम गहरा होगा, पर वाद-विवाद से बचें.

Education: रचनात्मक विषयों में सफलता.

Health: हार्ट रेट या BP नियंत्रित रखें.

Finance: खर्च बढ़ सकता है, निवेश टालें.

Lucky Color: Golden. Lucky Number: 1

उपाय: सूर्य को लाल फूल अर्पित करें, जल में कपूर डाल अर्घ्य दें.

कन्या (Virgo) राशिफल, 6 नवंबर 2025

आज का दिन आपके लिए माइक्रो-मैनेजमेंट और अनुशासन का रहेगा. छोटी-छोटी बातों में सटीकता आपकी पहचान बनेगी. जीवन के हर क्षेत्र में सुधार का अवसर है, बशर्ते आप परफेक्शन को तनाव न बनाएं. स्वास्थ्य, काम और रिश्तों के बीच संतुलन महत्वपूर्ण है.

Career/Business: कार्य-विस्तार, डाटा विश्लेषण और नए सिस्टम पर फोकस.

Love Life: साथी से प्रैक्टिकल संवाद संबंध मजबूत करेगा.

Education: शोध या गणितीय विषयों में प्रगति.

Health: पाचन या स्किन से जुड़ी समस्या संभावित.

Finance: छोटी बचत से बड़ा लाभ मिलेगा.

Lucky Color: Beige. Lucky Number: 7

उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं, विष्णु मंत्र का जप करें.

तुला (Libra) राशिफल, 6 नवंबर 2025

आपका मन आज सन्तुलन और समरसता की खोज में रहेगा. आप हर विवाद को मधुर संवाद से सुलझा सकते हैं. पार्टनरशिप और लव लाइफ़ में सौंदर्य और सहानुभूति मुख्य भूमिका निभाएंगे. कला, फैशन या सोशल इंटरैक्शन वाले लोगों के लिए बेहतरीन दिन है.

Career/Business: नई डील या साझेदारी का प्रस्ताव आ सकता है.

Love Life: रोमांटिक मूड पर कंट्रोल रखें, भावनाओं से निर्णय न लें.

Education: क्रिएटिव फील्ड में उत्कृष्ट प्रदर्शन.

Health: थकान या पीठ दर्द संभव.

Finance: पैसों की आवक स्थिर पर खर्च बढ़ेगा.

Lucky Color: Lavender. Lucky Number: 6

उपाय: सफेद फूलों से देवी लक्ष्मी की आराधना करें.

वृश्चिक (Scorpio) राशिफल, 6 नवंबर 2025

आपका दिन गहन भावनाओं और परिवर्तन से भरा है. पुराने रहस्य या अनसुलझे मामले आज सामने आ सकते हैं. आंतरिक साहस और स्पष्टता से आप सभी विघ्न पार कर लेंगे. रिश्तों में ईमानदारी और संयम आवश्यक है.

Career/Business: नई पॉलिसी या गुप्त प्रोजेक्ट में सफलता.

Love Life: तीव्र भावनाएं, गलतफहमी से बचें.

Education: रिसर्च या मनोविज्ञान के छात्रों के लिए शुभ.

Health: हार्मोनल असंतुलन या डिप्रेशन से सावधान.

Finance: गुप्त लाभ संभावित, पर जोखिम न लें.

Lucky Color: Maroon. Lucky Number: 8

उपाय: शिव मंदिर में काले तिल चढ़ाएं, ॐ नमः शिवाय 108 बार जपें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.