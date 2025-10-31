हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Gemini Monthly Horoscope November 2025: मिथुन राशि के लिए नवंबर का महीना बिजनेस, परिवार, सेहत, शिक्षा, करियर, प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा. जानें ज्योतिष से मिथुन मासिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 31 Oct 2025 07:51 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Mithun Masik Rashifal November 2025: नवंबर का महीना मिथुन राशि वालों के लिए प्रगति और उपलब्धियों से भरा रहेगा. ग्रहों की स्थिति इस समय आपके आत्मविश्वास को मजबूत करेगी और आर्थिक मामलों में राहत दिलाएगी. यह समय पुराने काम पूरे करने, नए लक्ष्य तय करने और जीवन में स्थिरता लाने का है.

हेल्थ और ट्रैवल:
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना मिश्रित रहेगा. 9 से 23 नवंबर तक बुध के वक्री रहने से पेट या पाचन से संबंधित परेशानी बढ़ सकती है, इसलिए खानपान का विशेष ध्यान रखें. द्वितीय भाव में गुरु की दृष्टि धीरे-धीरे स्वास्थ्य सुधार के संकेत दे रही है. 16 नवंबर के बाद सूर्य के षष्ठ भाव में आने से रोगों से राहत मिलेगी. 13 नवंबर से यात्रा की योजना बन सकती है, जो लाभदायक सिद्ध होगी.

बिजनेस और वेल्थ:
व्यवसाय में लाभ के संकेत मजबूत हैं. 2 से 26 नवंबर तक शुक्र पंचम भाव में रहकर सप्तम भाव से शुभ संबंध बना रहा है, जिससे बिजनेस ग्रोथ और सेविंग दोनों बढ़ेंगी. इस महीने आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केटिंग को लेकर गंभीर रहें, क्योंकि अच्छी ब्रांडिंग ही ग्राहकों को आकर्षित करेगी. मंगल के स्वगृही होने से नए बिजनेस कनेक्शन बनेंगे. 19 नवंबर तक नेटवर्किंग इवेंट्स में भाग लेना लाभदायक रहेगा.

जॉब और प्रोफेशन:
मंगल-गुरु का संबंध नौकरीपेशा लोगों को सफलता देगा. 28 नवंबर से शनि मार्गी होने पर प्रमोशन या वेतन वृद्धि की संभावना बनेगी. 11 नवंबर से गुरु वक्री होने पर वरिष्ठों का रवैया सख्त हो सकता है, इसलिए संयम और धैर्य बनाए रखें. 26 नवंबर से शुक्र के प्रभाव से कम्युनिकेशन स्किल्स में सुधार आएगा, जो आपके कार्य में सफलता का मार्ग खोलेगा.

फैमिली और रिलेशनशिप:
यह माह पारिवारिक रूप से संतुलित रहेगा, लेकिन कुछ गलतफहमियों की संभावना बनी रहेगी. 9 से 29 नवंबर तक बुध के वक्री रहने से भूमि या वाहन संबंधी मामलों में सावधानी रखें. प्रेम जीवन में उतार-चढ़ाव रहेगा, लेकिन आपसी समझ से स्थिति सामान्य होगी. विवाहित लोगों के लिए यह समय शुभ है, और नवविवाहित जोड़ों के जीवन में खुशखबरी संभव है.

स्टूडेंट्स और लर्नर्स:
छात्रों के लिए यह महीना मिश्रित रहेगा. 15 नवंबर तक सूर्य पंचम भाव में रहकर पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखेगा. विदेश में अध्ययन कर रहे छात्रों को सफलता और सम्मान मिल सकता है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत की आवश्यकता रहेगी, लेकिन परिणाम संतोषजनक रहेंगे.

उपाय:
01 नवंबर देवप्रबोधिनी एकादशी पर भगवान विष्णु को पीले फूल, फल और मिठाई अर्पित करें, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और मंदिर में दीपक जलाएँ. 12 नवंबर श्री कालभैरव अष्टमी पर भैरव जी को हरी मूंग और पान अर्पित करें, “ॐ ह्रीं कालभैरवाय नमः” मंत्र का जाप करें और कालभैरव स्तोत्र का पाठ करें. गरीबों या वृद्धों को भोजन कराएँ.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 31 Oct 2025 07:51 PM (IST)
Tags :
Gemini Horoscope Masik Rashifal Mithun Rashifal Mithun Masik Rashifal
