Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Mithun Masik Rashifal November 2025: नवंबर का महीना मिथुन राशि वालों के लिए प्रगति और उपलब्धियों से भरा रहेगा. ग्रहों की स्थिति इस समय आपके आत्मविश्वास को मजबूत करेगी और आर्थिक मामलों में राहत दिलाएगी. यह समय पुराने काम पूरे करने, नए लक्ष्य तय करने और जीवन में स्थिरता लाने का है.

हेल्थ और ट्रैवल:

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह महीना मिश्रित रहेगा. 9 से 23 नवंबर तक बुध के वक्री रहने से पेट या पाचन से संबंधित परेशानी बढ़ सकती है, इसलिए खानपान का विशेष ध्यान रखें. द्वितीय भाव में गुरु की दृष्टि धीरे-धीरे स्वास्थ्य सुधार के संकेत दे रही है. 16 नवंबर के बाद सूर्य के षष्ठ भाव में आने से रोगों से राहत मिलेगी. 13 नवंबर से यात्रा की योजना बन सकती है, जो लाभदायक सिद्ध होगी.

बिजनेस और वेल्थ:

व्यवसाय में लाभ के संकेत मजबूत हैं. 2 से 26 नवंबर तक शुक्र पंचम भाव में रहकर सप्तम भाव से शुभ संबंध बना रहा है, जिससे बिजनेस ग्रोथ और सेविंग दोनों बढ़ेंगी. इस महीने आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केटिंग को लेकर गंभीर रहें, क्योंकि अच्छी ब्रांडिंग ही ग्राहकों को आकर्षित करेगी. मंगल के स्वगृही होने से नए बिजनेस कनेक्शन बनेंगे. 19 नवंबर तक नेटवर्किंग इवेंट्स में भाग लेना लाभदायक रहेगा.

जॉब और प्रोफेशन:

मंगल-गुरु का संबंध नौकरीपेशा लोगों को सफलता देगा. 28 नवंबर से शनि मार्गी होने पर प्रमोशन या वेतन वृद्धि की संभावना बनेगी. 11 नवंबर से गुरु वक्री होने पर वरिष्ठों का रवैया सख्त हो सकता है, इसलिए संयम और धैर्य बनाए रखें. 26 नवंबर से शुक्र के प्रभाव से कम्युनिकेशन स्किल्स में सुधार आएगा, जो आपके कार्य में सफलता का मार्ग खोलेगा.

फैमिली और रिलेशनशिप:

यह माह पारिवारिक रूप से संतुलित रहेगा, लेकिन कुछ गलतफहमियों की संभावना बनी रहेगी. 9 से 29 नवंबर तक बुध के वक्री रहने से भूमि या वाहन संबंधी मामलों में सावधानी रखें. प्रेम जीवन में उतार-चढ़ाव रहेगा, लेकिन आपसी समझ से स्थिति सामान्य होगी. विवाहित लोगों के लिए यह समय शुभ है, और नवविवाहित जोड़ों के जीवन में खुशखबरी संभव है.

स्टूडेंट्स और लर्नर्स:

छात्रों के लिए यह महीना मिश्रित रहेगा. 15 नवंबर तक सूर्य पंचम भाव में रहकर पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखेगा. विदेश में अध्ययन कर रहे छात्रों को सफलता और सम्मान मिल सकता है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत की आवश्यकता रहेगी, लेकिन परिणाम संतोषजनक रहेंगे.

उपाय:

01 नवंबर देवप्रबोधिनी एकादशी पर भगवान विष्णु को पीले फूल, फल और मिठाई अर्पित करें, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और मंदिर में दीपक जलाएँ. 12 नवंबर श्री कालभैरव अष्टमी पर भैरव जी को हरी मूंग और पान अर्पित करें, “ॐ ह्रीं कालभैरवाय नमः” मंत्र का जाप करें और कालभैरव स्तोत्र का पाठ करें. गरीबों या वृद्धों को भोजन कराएँ.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.