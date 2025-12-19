अक्टूबर से दिसंबर का समय स्वास्थ्य के लिहाज से सबसे संवेदनशील रह सकता है. इस दौरान राहु के गोचर से स्वास्थ्य में अचानक गिरावट आ सकती है.
Gemini Health 2026 Horoscope: मिथुन स्वास्थ्य राशिफल साल की शुरुआत चुनौतीपूर्ण, योग-मेडिट
Gemini Health 2026 Horoscope: मिथुन स्वास्थ्य के लिहाज से 2026 मिला-जुला रहेगा. मानसिक तनाव, सावधानी और अनुशासित दिनचर्या जरूरी होगी, जबकि ध्यान-योग से सेहत में सुधार संभव है.
Gemini Health 2026 Horoscope: भविष्यवक्ता एवं कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास के अनुसार, वर्ष 2026 की शुरुआत स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ी चुनौतीपूर्ण रह सकती है. बुध की कमजोर स्थिति के कारण मानसिक तनाव, बेचैनी और थकान महसूस हो सकती है. हालांकि बृहस्पति का प्रभाव आपको संभालने का कार्य करेगा.
साल के शुरुआती महीनों में मन में विचारों की अधिकता, मानसिक असंतुलन और ऊर्जा की कमी देखी जा सकती है. इस दौरान ध्यान, मेडिटेशन और संतुलित दिनचर्या अपनाना बेहद जरूरी होगा. जंक फूड, तैलीय और भारी भोजन से दूरी बनाकर सुपाच्य और पौष्टिक आहार लेना लाभकारी रहेगा.
अक्टूबर से दिसंबर के बीच राहु के गोचर के कारण स्वास्थ्य में अचानक गिरावट आ सकती है. इस समय वाहन चलाते समय सावधानी रखें और आग या तेज धार वाली वस्तुओं से दूरी बनाएं. वर्ष के अंतिम चरण में मानसिक और शारीरिक मजबूती पर विशेष ध्यान देना आवश्यक होगा. कुल मिलाकर, अनुशासन, संयम और सकारात्मक दिनचर्या से आप स्वास्थ्य को संतुलित रख पाएंगे.
ज्योतिष उपाय
भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा.अनीष व्यास ने बताया कि बुधवार के दिन हरे रंग के वस्त्र या चूड़ियां भेंट करें. गौ माता को चारा अथवा हरी सब्ज़ियाँ खिलाएं. भोजन में लाल की जगह हरी मिर्च का सेवन करें. माता दुर्गा की पूजा करें और कन्याओं को भोजन कराएं.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
नियमित ध्यान, मेडिटेशन और संतुलित दिनचर्या अपनाना लाभकारी रहेगा. इससे मन की बेचैनी और थकान को कम करने में मदद मिलेगी.
खानपान में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
जंक फूड, तैलीय और भारी भोजन से दूरी बनाकर सुपाच्य और पौष्टिक आहार लेना लाभकारी रहेगा.
स्वास्थ्य को संतुलित रखने के लिए कौन से ज्योतिषीय उपाय सुझाए गए हैं?
बुधवार को हरे रंग के वस्त्र या चूड़ियां भेंट करें, गौ माता को चारा खिलाएं, भोजन में हरी मिर्च का सेवन करें और माता दुर्गा की पूजा करें.
