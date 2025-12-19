हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलGemini Health 2026 Horoscope: मिथुन स्वास्थ्य राशिफल साल की शुरुआत चुनौतीपूर्ण, योग-मेडिट

Gemini Health 2026 Horoscope: मिथुन स्वास्थ्य राशिफल साल की शुरुआत चुनौतीपूर्ण, योग-मेडिट

Gemini Health 2026 Horoscope: मिथुन स्वास्थ्य के लिहाज से 2026 मिला-जुला रहेगा. मानसिक तनाव, सावधानी और अनुशासित दिनचर्या जरूरी होगी, जबकि ध्यान-योग से सेहत में सुधार संभव है.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 19 Dec 2025 08:00 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Gemini Health 2026 Horoscope: भविष्यवक्ता एवं कुण्डली विश्लेषक डा. अनीष व्यास के अनुसार, वर्ष 2026 की शुरुआत स्वास्थ्य के लिहाज से थोड़ी चुनौतीपूर्ण रह सकती है. बुध की कमजोर स्थिति के कारण मानसिक तनाव, बेचैनी और थकान महसूस हो सकती है. हालांकि बृहस्पति का प्रभाव आपको संभालने का कार्य करेगा.

साल के शुरुआती महीनों में मन में विचारों की अधिकता, मानसिक असंतुलन और ऊर्जा की कमी देखी जा सकती है. इस दौरान ध्यान, मेडिटेशन और संतुलित दिनचर्या अपनाना बेहद जरूरी होगा. जंक फूड, तैलीय और भारी भोजन से दूरी बनाकर सुपाच्य और पौष्टिक आहार लेना लाभकारी रहेगा.

अक्टूबर से दिसंबर के बीच राहु के गोचर के कारण स्वास्थ्य में अचानक गिरावट आ सकती है. इस समय वाहन चलाते समय सावधानी रखें और आग या तेज धार वाली वस्तुओं से दूरी बनाएं. वर्ष के अंतिम चरण में मानसिक और शारीरिक मजबूती पर विशेष ध्यान देना आवश्यक होगा. कुल मिलाकर, अनुशासन, संयम और सकारात्मक दिनचर्या से आप स्वास्थ्य को संतुलित रख पाएंगे.

ज्योतिष उपाय
भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा.अनीष व्यास ने बताया कि बुधवार के दिन हरे रंग के वस्त्र या चूड़ियां भेंट करें. गौ माता को चारा अथवा हरी सब्ज़ियाँ खिलाएं. भोजन में लाल की जगह हरी मिर्च का सेवन करें. माता दुर्गा की पूजा करें और कन्याओं को भोजन कराएं. 

FAQs

Q1. 2026 में स्वास्थ्य के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण समय कौन-सा रहेगा?
अक्टूबर से दिसंबर का समय स्वास्थ्य के लिहाज से सबसे संवेदनशील रह सकता है.

Q2. मानसिक तनाव से बचने के लिए क्या उपाय करें?
नियमित ध्यान, मेडिटेशन और संतुलित दिनचर्या अपनाना लाभकारी रहेगा.

Q3. खानपान में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
जंक फूड से बचें और हल्का, सुपाच्य व पौष्टिक भोजन को प्राथमिकता दें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 19 Dec 2025 08:00 AM (IST)
Tags :
Mithun Rashifal Horoscope 2026 YEAR 2026 Gemini Health Horoscope

Frequently Asked Questions

2026 में स्वास्थ्य के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण समय कौन-सा रहेगा?

अक्टूबर से दिसंबर का समय स्वास्थ्य के लिहाज से सबसे संवेदनशील रह सकता है. इस दौरान राहु के गोचर से स्वास्थ्य में अचानक गिरावट आ सकती है.

मानसिक तनाव से बचने के लिए क्या उपाय करें?

नियमित ध्यान, मेडिटेशन और संतुलित दिनचर्या अपनाना लाभकारी रहेगा. इससे मन की बेचैनी और थकान को कम करने में मदद मिलेगी.

खानपान में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

जंक फूड, तैलीय और भारी भोजन से दूरी बनाकर सुपाच्य और पौष्टिक आहार लेना लाभकारी रहेगा.

स्वास्थ्य को संतुलित रखने के लिए कौन से ज्योतिषीय उपाय सुझाए गए हैं?

बुधवार को हरे रंग के वस्त्र या चूड़ियां भेंट करें, गौ माता को चारा खिलाएं, भोजन में हरी मिर्च का सेवन करें और माता दुर्गा की पूजा करें.

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Indian vs Gibraltar Currency: अमेरिका, कनाडा या खाड़ी नहीं, जिब्राल्टर बना देगा आपको करोड़पति, करेंसी की वैल्यू भारत से बहुत आगे
अमेरिका, कनाडा या खाड़ी नहीं, जिब्राल्टर बना देगा आपको करोड़पति, करेंसी की वैल्यू भारत से बहुत आगे
महाराष्ट्र
'कुछ लोग मानसिक संतुलन खो बैठे हैं', ऑपरेशन सिंदूर को लेकर CM देवेंद्र फडणवीस ने पूर्व मुख्यमंत्री को घेरा
'कुछ लोग मानसिक संतुलन खो बैठे हैं', ऑपरेशन सिंदूर को लेकर CM देवेंद्र फडणवीस ने पूर्व मुख्यमंत्री को घेरा
मूवी रिव्यू
Durlabh Prasad Ki Dusri Shadi Review: संजय मिश्रा और महिमा चौधरी की ये फिल्म एंटरटेनमेंट के साथ साथ जरूरी मैसेज भी देती है
दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी रिव्यू: संजय मिश्रा और महिमा चौधरी की ये फिल्म एंटरटेनमेंट के साथ साथ जरूरी मैसेज भी देती है
स्पोर्ट्स
बीमारी ने बिगाड़ी युजवेंद्र चहल की हालत, इस वजह से क्रिकेट करियर पर लगा ब्रेक!
बीमारी ने बिगाड़ी युजवेंद्र चहल की हालत, इस वजह से क्रिकेट करियर पर लगा ब्रेक!
Advertisement

वीडियोज

किराया मांगने पर...सजा-ए-मौत
Bollywood News:बॉलीवुड गलियारों की बड़ी खबरे | KFH
अभद्र टिप्पणी से मचा तूफान, Syed Imtiaz Jaleel बोले– 'हाथ तोड़ देंगे' | Nitish Hizab Controversy
Mangal Lakshmi:Adit और Kusum निकले Georgia की गलियों में सैर के लिए #sbs
Janhit with Chitra Tripathi: हे राम.. बापू पर कागज फेंक घमासान! | VB-G RAM G Bill | MGNREGA
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Indian vs Gibraltar Currency: अमेरिका, कनाडा या खाड़ी नहीं, जिब्राल्टर बना देगा आपको करोड़पति, करेंसी की वैल्यू भारत से बहुत आगे
अमेरिका, कनाडा या खाड़ी नहीं, जिब्राल्टर बना देगा आपको करोड़पति, करेंसी की वैल्यू भारत से बहुत आगे
महाराष्ट्र
'कुछ लोग मानसिक संतुलन खो बैठे हैं', ऑपरेशन सिंदूर को लेकर CM देवेंद्र फडणवीस ने पूर्व मुख्यमंत्री को घेरा
'कुछ लोग मानसिक संतुलन खो बैठे हैं', ऑपरेशन सिंदूर को लेकर CM देवेंद्र फडणवीस ने पूर्व मुख्यमंत्री को घेरा
मूवी रिव्यू
Durlabh Prasad Ki Dusri Shadi Review: संजय मिश्रा और महिमा चौधरी की ये फिल्म एंटरटेनमेंट के साथ साथ जरूरी मैसेज भी देती है
दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी रिव्यू: संजय मिश्रा और महिमा चौधरी की ये फिल्म एंटरटेनमेंट के साथ साथ जरूरी मैसेज भी देती है
स्पोर्ट्स
बीमारी ने बिगाड़ी युजवेंद्र चहल की हालत, इस वजह से क्रिकेट करियर पर लगा ब्रेक!
बीमारी ने बिगाड़ी युजवेंद्र चहल की हालत, इस वजह से क्रिकेट करियर पर लगा ब्रेक!
मध्य प्रदेश
MP News: पेंशन के नाम पर ठगी के बाद दलित किसान ने किया कुछ ऐसा, सुन कर रह जाएंगे दंग
पेंशन के नाम पर ठगी के बाद दलित किसान ने किया कुछ ऐसा, सुन कर रह जाएंगे दंग
हेल्थ
परसिमन फल क्यों बन रहा नया हेल्थ ट्रेंड? दिल से लेकर इम्युनिटी तक जानें इसके 5 बड़े फायदे  
परसिमन फल क्यों बन रहा नया हेल्थ ट्रेंड? दिल से लेकर इम्युनिटी तक जानें इसके 5 बड़े फायदे  
ट्रेंडिंग
बच्चा है या ढोलक, बस लुढ़का ही जा रहा है... मासूम का वीडियो देख छूट जाएगी हंसी
बच्चा है या ढोलक, बस लुढ़का ही जा रहा है... मासूम का वीडियो देख छूट जाएगी हंसी
जनरल नॉलेज
India’s Most Expensive Vegetable: यह है भारत की सबसे महंगी सब्जी, जानें क्या है इतनी ज्यादा कीमत की वजह?
यह है भारत की सबसे महंगी सब्जी, जानें क्या है इतनी ज्यादा कीमत की वजह?
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget