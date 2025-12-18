हाँ, 2026 मिथुन राशि के जातकों के करियर के लिए प्रगति और परिवर्तन का वर्ष रहेगा। राजनीति, पब्लिक डीलिंग और साझेदारी के कामों में विशेष लाभ मिल सकता है।
Mithun Career Rashifal 2026: मिथुन राशि मेहनत का मिलेगा पूरा फल, प्रमोशन और विदेश अवसरों के प्रबल योग
Mithun Career 2026 Rashifal: मिथुन राशि 2026 में करियर और सामाजिक पहचान के नए अवसर मिलेंगे. विदेश यात्रा, आय वृद्धि और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग बनेंगे, वर्षांत में उतार-चढ़ाव रह सकते हैं.
Gemini Career 2026 Horoscope: पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर–जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डॉ. अनीष व्यास के अनुसार, वर्ष 2026 मिथुन राशि के जातकों के लिए प्रगति और परिवर्तन का वर्ष रहेगा. राहु–केतु के प्रभाव से कुछ उतार-चढ़ाव रहेंगे, लेकिन अधिकांश समय सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. वर्ष के पहले भाग में बृहस्पति का प्रथम भाव में गोचर आत्मविश्वास बढ़ाएगा और नए कार्यों की शुरुआत के लिए प्रेरित करेगा. सेहत सामान्य से अच्छी रहेगी, धन लाभ के अवसर मिलेंगे और संतान सुख के योग भी बन सकते हैं.
लंबी यात्राएं और विदेश यात्रा के संकेत मजबूत हैं. विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग बन रहे हैं. धार्मिक यात्रा और आध्यात्मिक झुकाव भी बढ़ेगा. आर्थिक जीवन सामान्य से बेहतर रहेगा और आय में वृद्धि के संकेत हैं, हालांकि भूमि, भवन या वाहन से जुड़े मामलों में औसत परिणाम मिल सकते हैं.
कैरियर
कैरियर के लिहाज से 2026 महत्वपूर्ण रहेगा. वर्ष की शुरुआत में बृहस्पति और शनि की सप्तम भाव पर दृष्टि आपके सामाजिक दायरे और साझेदारी के कामों को मजबूत करेगी. राजनीति, पब्लिक डीलिंग और पार्टनरशिप बिजनेस से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है. कार्यस्थल पर आपकी मेहनत को पहचाना जाएगा और सम्मान बढ़ेगा.
शनि जिम्मेदारियाँ बढ़ाएगा और काम का दबाव रहेगा, लेकिन धैर्य और ईमानदारी से किए गए प्रयासों का फल मिलेगा. साझेदारी के व्यापार में नई पार्टनरशिप बन सकती है. शेयर बाजार और फाइनेंस से जुड़े निवेशों में लाभ के योग हैं. स्थान परिवर्तन या ट्रांसफर को लेकर संघर्ष हो सकता है, लेकिन लंबे समय में स्थिति आपके पक्ष में जाएगी.
2026 मिथुन राशि के लिए करियर उन्नति, सामाजिक पहचान और आय वृद्धि का वर्ष साबित हो सकता है.
ज्योतिष उपाय
भविष्यवक्ता और कुण्डली विश्ल़ेषक डा.अनीष व्यास ने बताया कि बुधवार के दिन हरे रंग के वस्त्र या चूड़ियां भेंट करें. गौ माता को चारा अथवा हरी सब्ज़ियाँ खिलाएं. भोजन में लाल की जगह हरी मिर्च का सेवन करें. माता दुर्गा की पूजा करें और कन्याओं को भोजन कराएं.
FAQs
1. क्या 2026 मिथुन राशि के करियर के लिए शुभ है?
हाँ, साझेदारी, पब्लिक डीलिंग और राजनीति से जुड़े क्षेत्रों में विशेष सफलता के योग हैं.
2. क्या विदेश यात्रा के योग बनेंगे?
वर्ष के मध्य तक विदेश और लंबी यात्राओं के मजबूत संकेत मिलते हैं.
3. क्या आर्थिक स्थिति सुधरेगी?
आय में वृद्धि होगी और निवेश से लाभ मिल सकता है, हालांकि प्रॉपर्टी मामलों में औसत परिणाम रहेंगे.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
