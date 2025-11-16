Dhanu Saptahik Rashifal 16 to 22 November 2025: यह सप्ताह प्रारंभ में चुनौतियों के साथ शुरू हो सकता है. कार्यों में रुकावट, अड़चनें तथा बार-बार प्लान बदलाव जैसी स्थितियाँ मानसिक बेचैनी बढ़ा सकती हैं. सप्ताह के मध्य तक ग्रहों की स्थिति अनुकूल होते हुए आपके अधूरे काम पूरे होने लगेंगे तथा सफलता का मार्ग खुलने लगेगा. किसी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले जल्दबाजी न करें, धैर्य बनाए रखें.

बिज़नेस राशिफल

व्यापारियों के लिए यह सप्ताह महत्वपूर्ण लाभ लेकर आ रहा है. सेल्स, मार्केटिंग, कंस्ट्रक्शन, कृषि, मेडिकल और फैमिली बिज़नेस से जुड़े लोगों को मुनाफा मिलेगा. पिता या बड़े अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन बिज़नेस ग्रोथ में सहायक होगा. साझेदारी में काम कर रहे लोग समझदारी और स्पष्टता बनाए रखें.

जॉब / करियर राशिफल

सप्ताह की शुरुआत में कार्यस्थल पर दबाव या काम में देरी परेशान कर सकती है. सहकर्मियों से व्यवहार संतुलित रखें. मिड वीक के बाद स्थितियों में सुधार आएगा, आपके काम की सराहना और पहले रूके हुए काम पूरे होंगे. प्रमोशन, ट्रांसफर या प्रोजेक्ट अप्रूवल की राह साफ हो सकती है.

लव और फैमिली लाइफ

घर-गृहस्थी के कार्यों में जीवनसाथी का सहयोग देना पड़ेगा लेकिन इससे रिश्ते में मधुरता बढ़ेगी. संयुक्त परिवार में रहने वालों को चचेरे भाई-बहनों से कहासुनी होने की आशंका है—बात को बड़ा न बनने दें. प्रेम संबंधों में छोटी-छोटी बातों को लेकर गलतफ़हमियों से बचें.

युवा व छात्र वर्ग

न्यू जनरेशन अपनी उलझनों को बढ़ने न दें. किसी मेंटर, शिक्षक, गुरु या बड़े भाई/बहन से सलाह अवश्य लें—आपकी दुविधा खत्म हो जाएगी. छात्रों के लिए सप्ताह सामान्य लेकिन मेहनत वाला रहेगा. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों को मिड वीक के बाद अच्छे परिणाम मिलेंगे.

स्वास्थ्य राशिफल

खानपान पर विशेष ध्यान दें. अस्वच्छ वातावरण या जंक फूड के कारण पेट संबंधी समस्या हो सकती है. घर के आसपास और कमरे में सफाई बनाए रखना जरूरी है.

भाग्यशाली अंक: 9

9 भाग्यशाली रंग: पीला

पीला उपाय: प्रतिदिन सुबह भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" का 21 बार जाप करें. इससे बाधाएँ दूर होंगी व कार्य सिद्धि मिलेगी.

FAQs

Q1. क्या इस सप्ताह नौकरी बदलनी चाहिए?

अभी प्रतीक्षा बेहतर है. सप्ताह के मध्य तक स्थिति सुधरने पर निर्णय लें.

Q2. क्या व्यापार में निवेश लाभदायक रहेगा?

हाँ, अनुभवी व्यक्ति या पिता के मार्गदर्शन में किया गया निवेश लाभ देगा.

Q3. क्या प्रेम संबंध में तनाव रहेगा?

छोटी नाराज़गियों से बचें. संवाद रखने से संबंध स्थिर रहेंगे.

Q4. छात्रों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा?

प्रयास और एकाग्रता से अच्छे परिणाम मिलेंगे, गुरु का मार्गदर्शन बेहद उपयोगी रहेगा.

Q5. स्वास्थ्य में सबसे अधिक किस बात का ध्यान रखें?

साफ-सफाई और नियमित खानपान पर ध्यान दें, वरना इंफेक्शन की समस्या हो सकती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.