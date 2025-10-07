Sagittarius Weekly Horoscope (06 to 12 October): धनु राशि को फेस्टिव सीजन में बड़ा ऑर्डर मिल सकता है और रिश्ते मज़बूत होंगे
Sagittarius Weekly Horoscope: यह नया सप्ताह धनु राशि के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य (Astrologer) सुरेश श्रीमाली से जानें धनु के लिए ये सप्ताह प्यार, परिवार, धन, सेहत के लिहाज से कैसा रहने वाला है?
Sagittarius Saptahik Rashifal October 06 to 12, 2025: इस सप्ताह धनु राशि के जातकों के लिए फेस्टिवल सीजन और मेहनत का फल साथ में मिलेगा. कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हाथ लग सकती है. भावुकता के बजाय व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाना लाभकारी रहेगा. परिवार या रिश्तेदारों के साथ किसी विशेष मुद्दे पर गंभीर और सोच-समझकर चर्चा से बेहतर परिणाम मिलेंगे.
स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. फिर भी नेगेटिव थॉट्स और मानसिक तनाव से बचें. घर के वरिष्ठ सदस्यों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें और उनके साथ समय व्यतीत करें. इससे उनके साथ-साथ आपका मन भी प्रसन्न रहेगा.
व्यवसाय राशिफल
बिज़नेस में अच्छे ऑर्डर मिलने की संभावना है. किसी अनुभवी या राजनैतिक व्यक्ति से सलाह लेने से कार्य नई दिशा पाएगा. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें. गवर्नमेंट ऑफिस में राजनीतिक गतिविधियों से सतर्क रहें.
नौकरी राशिफल
नौकरीपेशा जातकों के लिए कार्यस्थल पर व्यस्तता और चुनौतियाँ रहेंगी. धैर्य और संयम बनाए रखें. समय पर काम पूरा करने और सीनियर्स के मार्गदर्शन से कार्य सुचारू रूप से चलेगा.
लव व परिवार राशिफल
पति-पत्नी एक-दूसरे के लिए समय निकालेंगे और रिश्तों में नज़दीकियां बढ़ेंगी. प्रेम संबंधों में भावनात्मक गहराई आएगी. बच्चों के नकारात्मक व्यवहार या गतिविधि से चिंता हो सकती है, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से हल करना लाभदायक रहेगा.
युवा राशिफल
युवाओं को करियर से जुड़े लाभकारी अवसर मिल सकते हैं. नई जानकारी हासिल करने और मेहनत जारी रखने से सफलता सुनिश्चित होगी.
उपाय
मंगलवार को हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें और "हनुमान चालीसा" का पाठ करें. इससे मानसिक शांति और आत्मविश्वास बढ़ेगा.
शुभ अंक: 3
शुभ रंग: नीला
शुभ दिन: बुधवार
FAQs
Q1. क्या धनु राशि वालों के लिए इस सप्ताह निवेश शुभ है?
हाँ, सोच-समझकर निवेश लाभकारी रहेगा.
Q2. क्या बच्चों की गतिविधियों को लेकर चिंता होगी?
हाँ, लेकिन समस्याओं को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने से समाधान मिलेगा.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
