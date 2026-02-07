Aaj ka Dhanu Rashifal 7 February 2026: धनु राशि मेहनत लाएगी रंग, धन लाभ के साथ बढ़ेगी समाज में इज्जत!
Sagittarius Horoscope 7 February 2026: धनु राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए धनु राशि के लिए शनिवार का दिन कैसा रहेगा?
Dhanu Rashifal 7 February 2026 in Hindi: धनु राशि (Sagittarius) के जातकों के लिए आज का दिन आर्थिक समृद्धि और व्यावसायिक सफलता लेकर आया है. पंचांग के अनुसार, आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है और चित्रा नक्षत्र का प्रभाव आपके लाभ मार्ग को प्रशस्त करेगा.
आज चंद्रमा आपकी राशि से 11वें भाव (Income & Gains) में गोचर कर रहे हैं. यह ज्योतिष में सबसे शुभ स्थितियों में से एक मानी जाती है, जो दिन को "प्रॉफिटेबल" बनाती है. शूल योग की उपस्थिति आपके लिए धन संबंधी शुभ समाचारों के द्वार खोलेगी. हालांकि, काम की अधिकता मानसिक और शारीरिक थकान का कारण बन सकती है.
स्वास्थ्य (Health)
सेहत के मामले में आज आपको थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है. बहुत अधिक काम और भागदौड़ की वजह से शारीरिक दर्द और तकलीफ महसूस हो सकती है. मांसपेशियों में खिंचाव या थकान हावी रहेगी. सलाह दी जाती है कि काम के बीच-बीच में आराम करें और पर्याप्त नींद लें.
बिजनेस और फाइनेंस (Business & Finance)
आर्थिक दृष्टि से आज का दिन उपलब्धियों भरा है.
मैन्युफैक्चरिंग: निर्माण (Manufacturing) से जुड़े व्यवसायों के लिए समय अत्यंत अनुकूल है और बड़े सौदे हाथ लग सकते हैं.
शुभ समाचार: शूल योग के प्रभाव से बिजनेसमैन को फंसा हुआ पैसा वापस मिल सकता है या धन लाभ की कोई बड़ी सूचना प्राप्त होगी.
निवेश: आज निवेश के लिए दोपहर 12:15 से 01:30 (अभिजीत मुहूर्त) का समय सर्वश्रेष्ठ है.
नौकरी और करियर (Job & Career)
करियर के मोर्चे पर आज आपकी व्यस्तता चरम पर रहेगी.
- ओवरटाइम: ऑफिस में काम का बोझ अधिक रहने के कारण आपको ओवरटाइम करना पड़ सकता है.
- सराहना: अच्छी बात यह है कि आपकी कड़ी मेहनत छिपी नहीं रहेगी; बॉस और वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे.
- सूचना: आज फोन कॉल या ईमेल के माध्यम से कोई ऐसी महत्वपूर्ण सूचना मिल सकती है, जो आपके करियर को नई दिशा देगी.
शिक्षा और छात्र (Education & Students)
छात्रों के लिए आज का दिन कड़ी मेहनत की मांग कर रहा है.
कठिन परिश्रम: विशेषकर जो छात्र मेडिकल या इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रयासों को और तेज करना होगा.
न्यू जनरेशन: युवाओं को आज अपनी पॉकेट पर नियंत्रण रखना चाहिए. बिना सोचे-समझे किया गया खर्च या शौक पैसों की बर्बादी का कारण बन सकता है.
प्रेम और परिवार (Love & Family)
पारिवारिक जीवन सामान्यतः उत्तम रहेगा. घर में सुख-सुविधाओं का विस्तार होगा.
- संवाद: घर के सदस्यों के साथ किसी भी मुद्दे पर बहस करने से बचें. आज आपकी वाणी किसी का दिल दुखा सकती है, इसलिए मौन का सहारा लेना बेहतर होगा.
- संबंध: जीवनसाथी का सहयोग आपको ऊर्जा प्रदान करेगा.
- शुभ समय (Muhurat): दोपहर 12:15 से 01:30 (अभिजीत मुहूर्त) और दोपहर 02:30 से 03:30 (लाभ-अमृत).
- राहुकाल: सुबह 09:00 से 10:30 (इस दौरान धन का बड़ा लेन-देन न करें).
- भाग्यशाली रंग: ब्राउन (भूरा)
- भाग्यशाली अंक: 2
- अशुभ अंक: 7
- विशेष उपाय: आज पूर्व दिशा की यात्रा लाभदायक रहेगी. भगवान विष्णु को पीले फल अर्पित करें और चने की दाल का दान करें.
(FAQs)
1. धनु राशि वालों को आज धन लाभ के लिए क्या विशेष करना चाहिए?
चंद्रमा 11वें भाव में है, इसलिए आज अपने पुराने क्लाइंट्स से संपर्क करें. शूल योग के दौरान रुका हुआ धन वापस मांगने का यह सबसे सही समय है.
2. शारीरिक थकान और दर्द से कैसे बचें?
काम का बोझ अपनी क्षमता से अधिक न लें. शाम को गुनगुने पानी से स्नान करें और हल्दी वाले दूध का सेवन करें, इससे शारीरिक कष्ट में राहत मिलेगी.
3. क्या आज नई प्रॉपर्टी या मशीनरी खरीदना सही है?
जी हां, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए दिन शुभ है. मशीनरी खरीदने के लिए 'लाभ-अमृत' का चौघड़िया (02:30 - 03:30) अत्यंत फलदायी रहेगा.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
