Aaj ka Dhanu Rashifal 21 June 2026: आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि दोपहर 3:21 बजे तक रहेगी, इसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी. पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र सुबह 9:31 बजे तक रहेगा, जिसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, शंख योग, बुधादित्य योग, सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ संयोग बन रहा है. वहीं मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का विशेष लाभ प्राप्त होगा.

चंद्रमा दोपहर 3:40 बजे तक सिंह राशि में रहेंगे और इसके बाद कन्या राशि में गोचर करेंगे. दोपहर 3:40 बजे तक चंद्रमा-केतु ग्रहण दोष का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस अवधि में महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर लेना उचित रहेगा.

शुभ कार्यों के लिए सुबह 10:15 बजे से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत चौघड़िया तथा दोपहर 2:00 बजे से 3:00 बजे तक शुभ चौघड़िया का समय श्रेष्ठ रहेगा. शाम 4:30 बजे से 6:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. यात्रा के लिए पश्चिम दिशा शुभ फलदायी मानी गई है.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

चंद्रमा नवम भाव में होने से भाग्य का साथ मिलेगा और व्यापारिक गतिविधियों में सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं. रविवार का दिन बिजनेस से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों के लिए अनुकूल रहेगा. यदि आप किसी नए प्रोडक्ट, सर्विस या व्यापार विस्तार की योजना बना रहे हैं तो उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं. नए संपर्क बनेंगे जो भविष्य में लाभदायक साबित होंगे. हालांकि किसी भी बड़े निवेश से पहले अनुभवी लोगों की सलाह अवश्य लें. आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं और रुके हुए कार्य दोबारा गति पकड़ सकते हैं.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन उपलब्धियों से भरा रह सकता है. आपकी कम्युनिकेशन स्किल और कार्यशैली वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेगी. क्लाइंट मीटिंग या महत्वपूर्ण बातचीत में सफलता मिलने के योग हैं. आईटी, मीडिया, क्रिएटिव और कॉर्पोरेट क्षेत्र से जुड़े लोगों को नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं. सहकर्मियों और वरिष्ठों का सहयोग आपको लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करेगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Horoscope)

विदेश में शिक्षा प्राप्त करने का सपना देखने वाले विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी और नई जानकारी सीखने की इच्छा बढ़ेगी. उच्च शिक्षा से जुड़े विद्यार्थियों को अपने प्रयासों का अच्छा परिणाम मिल सकता है.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी और आपसी विश्वास मजबूत होगा. परिवार के किसी बड़े सदस्य का सहयोग आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा. जीवनसाथी के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. घर का वातावरण सकारात्मक रहेगा और किसी पारिवारिक विषय का समाधान निकल सकता है.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

मानसिक रूप से राहत और सुकून महसूस करेंगे. पुरानी चिंताओं से राहत मिल सकती है. स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहेगा. नियमित व्यायाम और संतुलित आहार आपके लिए लाभकारी रहेगा.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: हरा

भाग्यशाली अंक: 2

अभाग्यशाली अंक: 5

उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें और पीले वस्त्र का दान करें.

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