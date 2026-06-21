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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Dhanu Rashifal 21 June 2026: धनु राशि नौवें चंद्रमा से विदेशी शिक्षा की कोशिशें होंगी सफल, बड़े भाई की सलाह से दूर होगी निराशा

Aaj ka Dhanu Rashifal 21 June 2026: धनु राशि नौवें चंद्रमा से विदेशी शिक्षा की कोशिशें होंगी सफल, बड़े भाई की सलाह से दूर होगी निराशा

Saggitarius Horoscope 21 June 2026: क्या आज धनु राशि वालों को भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और व्यापार, नौकरी व शिक्षा में बड़ी सफलता मिल सकती है? जानिए क्या कहते हैं ग्रहों के शुभ संकेत.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 21 Jun 2026 03:45 AM (IST)
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Aaj ka Dhanu Rashifal 21 June 2026: आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि दोपहर 3:21 बजे तक रहेगी, इसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी. पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र सुबह 9:31 बजे तक रहेगा, जिसके बाद उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. 

आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, शंख योग, बुधादित्य योग, सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ संयोग बन रहा है. वहीं मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का विशेष लाभ प्राप्त होगा.

चंद्रमा दोपहर 3:40 बजे तक सिंह राशि में रहेंगे और इसके बाद कन्या राशि में गोचर करेंगे. दोपहर 3:40 बजे तक चंद्रमा-केतु ग्रहण दोष का प्रभाव रहेगा, इसलिए इस अवधि में महत्वपूर्ण निर्णय सोच-समझकर लेना उचित रहेगा. 

शुभ कार्यों के लिए सुबह 10:15 बजे से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत चौघड़िया तथा दोपहर 2:00 बजे से 3:00 बजे तक शुभ चौघड़िया का समय श्रेष्ठ रहेगा. शाम 4:30 बजे से 6:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. यात्रा के लिए पश्चिम दिशा शुभ फलदायी मानी गई है.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

चंद्रमा नवम भाव में होने से भाग्य का साथ मिलेगा और व्यापारिक गतिविधियों में सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं. रविवार का दिन बिजनेस से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों के लिए अनुकूल रहेगा. यदि आप किसी नए प्रोडक्ट, सर्विस या व्यापार विस्तार की योजना बना रहे हैं तो उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं. नए संपर्क बनेंगे जो भविष्य में लाभदायक साबित होंगे. हालांकि किसी भी बड़े निवेश से पहले अनुभवी लोगों की सलाह अवश्य लें. आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं और रुके हुए कार्य दोबारा गति पकड़ सकते हैं.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन उपलब्धियों से भरा रह सकता है. आपकी कम्युनिकेशन स्किल और कार्यशैली वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेगी. क्लाइंट मीटिंग या महत्वपूर्ण बातचीत में सफलता मिलने के योग हैं. आईटी, मीडिया, क्रिएटिव और कॉर्पोरेट क्षेत्र से जुड़े लोगों को नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं. सहकर्मियों और वरिष्ठों का सहयोग आपको लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करेगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Horoscope)

विदेश में शिक्षा प्राप्त करने का सपना देखने वाले विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी और नई जानकारी सीखने की इच्छा बढ़ेगी. उच्च शिक्षा से जुड़े विद्यार्थियों को अपने प्रयासों का अच्छा परिणाम मिल सकता है.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी और आपसी विश्वास मजबूत होगा. परिवार के किसी बड़े सदस्य का सहयोग आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा. जीवनसाथी के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. घर का वातावरण सकारात्मक रहेगा और किसी पारिवारिक विषय का समाधान निकल सकता है.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

मानसिक रूप से राहत और सुकून महसूस करेंगे. पुरानी चिंताओं से राहत मिल सकती है. स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहेगा. नियमित व्यायाम और संतुलित आहार आपके लिए लाभकारी रहेगा.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: हरा
भाग्यशाली अंक: 2
अभाग्यशाली अंक: 5

उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें और पीले वस्त्र का दान करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 21 Jun 2026 03:45 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Dhanu Rashifal Sagittarius Horoscope Today
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