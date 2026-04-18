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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Dhanu Rashifal 18 April 2026: धनु राशि प्रीति योग से मिलेगा अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट, बिजनेस में होगा भारी मुनाफा

Aaj ka Dhanu Rashifal 18 April 2026: धनु राशि प्रीति योग से मिलेगा अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट, बिजनेस में होगा भारी मुनाफा

Saggitarius Horoscope 18 April 2026: धनु राशि वालों को आज अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट से धन लाभ होगा. ईमानदारी के लिए ऑफिस में सम्मान मिलेगा. सेहत में सुधार होगा. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 18 Apr 2026 02:12 AM (IST)
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Aaj ka Dhanu Rashifal 18 April 2026: शनिवार का दिन धनु राशि के जातकों के लिए आकस्मिक लाभ और सम्मान लेकर आ रहा है. आज वैशाख शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि दोपहर 02:11 तक है, जिसके बाद द्वितीया तिथि प्रारंभ होगी.

पंचांग के अनुसार, आज भरणी नक्षत्र और प्रीति योग का शुभ संयोग बना हुआ है. चन्द्रमा आज आपके पांचवें भाव (विद्या और संतान भाव) में गोचर करेंगे, जिससे आपकी निर्णय लेने की क्षमता अत्यंत प्रभावशाली रहेगी. राहुकाल सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक रहेगा, इस समय को छोड़कर अन्य शुभ मुहूर्त का लाभ उठाएं.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन आपकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा और उसमें सफलता का है. विकट परिस्थितियों के बीच भी आप ऐसा रास्ता निकाल लेंगे, जिससे आपके उत्पाद को ग्लोबल मार्केट में प्रीमियम दाम मिलेंगे. आपका 'बिजनेस सेंस' आज आपको किसी बड़े घाटे से बचा लेगा और मुनाफे का नया जरिया खोलेगा. यदि आप आज नए बिजनेस की ओपनिंग करने जा रहे हैं, तो दोपहर 12:15 से 01:30 और दोपहर 02:30 से 03:30 का समय आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा.

 करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन गर्व का क्षण लेकर आएगा. ऑफिस में आपकी ईमानदारी की मिसाल दी जाएगी और मैनेजमेंट आपको विशेष लाभ या बोनस देने की घोषणा कर सकता है. एंप्लॉयड पर्सन को आज किसी बड़े और अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट का ऑफर मिल सकता है, जो आपकी आय के स्थायी स्रोत खोल देगा. आपकी कार्यक्षमता और निष्ठा आज आपको कार्यक्षेत्र में एक अलग पहचान दिलाएगी.

 हेल्थ राशिफल (Health)
सेहत के मोर्चे पर आज का दिन काफी सकारात्मक है. लंबे समय से चले आ रहे पुराने रोगों में सुधार होगा और आपकी पाचन शक्ति मजबूत रहेगी. शारीरिक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए संतुलित आहार लें. आज का दिन व्यायाम शुरू करने के लिए भी अनुकूल है, जिससे आप भविष्य में खुद को और भी फिट महसूस करेंगे.

 लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)
पारिवारिक जीवन में सुख और शांति का वातावरण रहेगा. ससुराल पक्ष के साथ आपके संबंध पहले से कहीं अधिक मजबूत होंगे और उनके सहयोग से आपका कोई बड़ा अटका हुआ काम बन सकता है. पांचवें भाव का चन्द्रमा किसी पुराने मित्र या खास व्यक्ति से अचानक मुलाकात करवा सकता है, जो आपके दिन को खुशनुमा बना देगा. जीवनसाथी के साथ रिश्ते में पारदर्शिता और मधुरता बढ़ेगी.

 शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students)
खिलाड़ियों (Players) के लिए आज का दिन अपनी मेहनत को परिणाम में बदलने का है. मैदान पर आपकी फुर्ती और ऊर्जा आज मैच का रुख बदल देगी. वहीं, छात्रों के लिए भी आज का दिन एकाग्रता बढ़ाने वाला है. जो छात्र तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें आज किसी विशेष शोध या प्रोजेक्ट में बड़ी सफलता मिल सकती है.

 भाग्यशाली अंक और रंग
 भाग्यशाली रंग: काला (Black)
 भाग्यशाली अंक: 8
 अशुभ अंक: 2

 आज का विशेष उपाय
 शनिवार के दिन हनुमान मंदिर में नारियल और काले तिल अर्पित करें.

FAQs

1. धनु राशि वालों के लिए आज नए काम की शुरुआत का सबसे अच्छा समय क्या है?
आज दो शुभ मुहूर्त हैं: दोपहर 12:15 से 01:30 (अभिजीत मुहूर्त) और दोपहर 02:30 से 03:30 (लाभ-अमृत चौघड़िया).

2. आज अचानक मुलाकात के क्या संकेत हैं?
पांचवें भाव का चन्द्रमा संकेत दे रहा है कि आज आपकी मुलाकात किसी ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जो आपके भविष्य के प्रोजेक्ट्स या निजी जीवन में सकारात्मक भूमिका निभाएगा.

3. अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स में सफलता के लिए क्या करें?
आज अपनी ईमानदारी और स्पष्टता को बनाए रखें. प्रीति योग के प्रभाव से आपके विदेशी अनुबंध मजबूत होंगे और आय के नए मार्ग खुलेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 18 Apr 2026 02:12 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Sagittarius Horoscope Dhanu Rashifal
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