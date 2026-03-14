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Dhanu Rashifal 14 March 2026 in Hindi: धनु राशि के लिए आज का दिन मेहनत और धैर्य से सफलता पाने का संकेत दे रहा है. चन्द्रमा आपके दूसरे भाव में स्थित हैं, जिससे अच्छे कर्म और सकारात्मक सोच आपके कामों में सफलता दिला सकती है. वरियान योग के प्रभाव से कई जटिल परिस्थितियों के बावजूद आप अपने लिए सही रास्ता बनाने में सफल हो सकते हैं.

करियर और जॉब राशिफल:

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सामान्य से बेहतर रह सकता है. सुबह के समय कार्यों में प्रगति होगी और कुछ महत्वपूर्ण काम पूरे होने के योग बनेंगे. हालांकि दोपहर के बाद काम में मन कम लग सकता है और कुछ कार्य समय पर पूरे करने में परेशानी आ सकती है. ऑफिस में अधिकारियों के साथ मतभेद होने की संभावना है, इसलिए बातचीत में संयम बनाए रखना जरूरी होगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल:

व्यापारियों के लिए आज का दिन मेहनत का फल देने वाला हो सकता है. पार्टनरशिप बिजनेस में आपके लगातार प्रयासों से धन की आमद बढ़ने के संकेत हैं. साथ ही आप नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं, जो भविष्य में लाभदायक साबित हो सकती हैं. कुछ जटिल परिस्थितियों के बावजूद आप अपने व्यापार को सही दिशा में आगे बढ़ाने में सफल रहेंगे.

लव और फैमिली राशिफल:

आज आप भावनात्मक रूप से थोड़ा संवेदनशील महसूस कर सकते हैं और दोस्तों के साथ अपनी लव लाइफ से जुड़ी बातें साझा कर सकते हैं. प्रेम संबंधों में सकारात्मकता बनी रहेगी और लवर के साथ मूवी देखने या घूमने की योजना बन सकती है. परिवार के साथ भी समय बिताने का अवसर मिलेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल:

कॉम्पिटिटिव और जनरल स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन पढ़ाई पर ध्यान देने का है. आपकी एकाग्रता बेहतर रहेगी, जिससे भविष्य के लिए मजबूत तैयारी करने में मदद मिलेगी.

हेल्थ राशिफल:

स्वास्थ्य के मामले में आज आप ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे. दिन भर सक्रिय रहने से आपके महत्वपूर्ण कार्यों में देरी होने की संभावना कम रहेगी.

लक्की कलर – पर्पल

लक्की नंबर – 3

अनलक्की नंबर – 5

उपाय:

आज भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जाप करें. इससे कार्यों में सफलता और मानसिक शांति प्राप्त होगी.

FAQs

1. क्या आज धनु राशि वालों को बिजनेस में लाभ मिल सकता है?

हाँ, पार्टनरशिप बिजनेस में मेहनत के कारण पैसों की आमद बढ़ने के संकेत हैं.

2. धनु राशि के नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन कैसा रहेगा?

सुबह कामों में सफलता मिलेगी, लेकिन दोपहर के बाद कार्यों में थोड़ी रुकावट आ सकती है.

3. धनु राशि वालों का प्रेम जीवन आज कैसा रहेगा?

प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी और लवर के साथ घूमने या मूवी देखने की योजना बन सकती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.