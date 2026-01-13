स्वास्थ्य राशिफल
सेहत में धीरे-धीरे सुधार देखने को मिलेगा. जो लोग पहले से किसी कमजोरी या थकान से जूझ रहे थे, उन्हें राहत महसूस होगी. आपकी बेहतर सेहत वर्कस्पेस पर भी ऊर्जा और फुर्ती बढ़ाएगी. योग, प्राणायाम और पर्याप्त नींद आपको मानसिक रूप से भी मजबूत बनाएगी.
बिजनेस राशिफल
व्यापारियों के लिए आज ग्राहकों से संवाद बढ़ाना बहुत फायदेमंद रहेगा. कस्टमर से फीडबैक और सुझाव लेने से आप अपनी बिक्री और कार्यप्रणाली में जरूरी सुधार कर पाएंगे. निवेश की योजना बना सकते हैं, क्योंकि धन से जुड़ी शुभ खबर मिलने की संभावना है, लेकिन मलमास के चलते 14 जनवरी के बाद ही किसी बड़े निवेश को अंतिम रूप देना बेहतर रहेगा.
नौकरी और करियर राशिफल
वर्कस्पेस पर आपकी मेहनत और समर्पण की सराहना सीनियर्स, बॉस और मैनेजमेंट सभी करेंगे. यदि आपको मैनेजमेंट से जुड़े काम सौंपे गए हैं, तो टीम में जिम्मेदारियों का सही बंटवारा करें, इससे सभी लोग बेहतर ढंग से काम कर पाएंगे और आपका नेतृत्व भी सराहा जाएगा. करियर में आपकी साख मजबूत होगी.
फाइनेंस राशिफल
आय से जुड़े मामलों में आज सकारात्मक संकेत मिलेंगे. कहीं से रुका हुआ पैसा या कोई अच्छा अवसर आपके हाथ लग सकता है. खर्चों पर नियंत्रण रखते हुए भविष्य के लिए बचत की योजना बनाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.
लव और फैमिली राशिफल
विवाहित जीवन सामान्य से बेहतर रहेगा. जीवनसाथी के साथ मधुर संबंध बने रहेंगे, बस पुरानी बातों को बार-बार उठाने से बचें. परिवार में बड़े-बुजुर्गों का सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा, जिससे आपको भावनात्मक मजबूती मिलेगी.
शिक्षा और छात्र राशिफल
स्टूडेंट्स को आज अपने मेंटोर या गुरु से कुछ नया सीखने का अवसर मिलेगा, जो भविष्य में उनके करियर को नई दिशा दे सकता है. पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा.
भाग्यशाली रंग और अंक
आज आपका शुभ रंग सफेद (वाइट) और शुभ अंक 1 है.
उपाय
गुरुवार के दिन केले के पेड़ में जल चढ़ाएं और “ॐ बृहस्पतये नमः” का 11 बार जाप करें. इससे धन, बुद्धि और सौभाग्य में वृद्धि होगी.
FAQs
1. क्या आज निवेश करना सही रहेगा?
निवेश की योजना बना सकते हैं, लेकिन 14 जनवरी के बाद करना ज्यादा शुभ रहेगा.
2. करियर में उन्नति के क्या संकेत हैं?
आज आपकी मेहनत की सराहना होगी और नेतृत्व से जुड़े अवसर मिल सकते हैं.
3. पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा?
परिवार का सहयोग मिलेगा और रिश्तों में मिठास बनी रहेगी.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.