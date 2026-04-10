Aaj ka Dhanu Rashifal 10 April 2026: 10 अप्रैल 2026, शुक्रवार का दिन धनु राशि के जातकों के लिए नई ऊर्जा और वैश्विक अवसरों का द्वार खोलने वाला है. आज वैशाख कृष्ण अष्टमी तिथि रात्रि 11:16 तक प्रभावी रहेगी, जिसके उपरांत नवमी तिथि प्रारंभ होगी.

पंचांग गणना के अनुसार, सुबह 11:28 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र और फिर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों की विशेष स्थिति से वाशि, सुनफा, पराक्रम और शिव योग का अद्भुत संगम बन रहा है, जो आपके व्यक्तित्व में निखार और कार्यों में सिद्धि प्रदान करेगा.

चंद्रमा शाम 06:04 तक आपकी अपनी राशि (प्रथम भाव) में गोचर करेंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास चरम पर रहेगा और आप जटिल निर्णय भी सहजता से ले पाएंगे, इसके बाद चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश करेंगे. यदि आप आज कोई महत्वपूर्ण सौदा, निवेश या मांगलिक कार्य करना चाहते हैं, तो सुबह 08:15 से 10:15 (लाभ-अमृत) और दोपहर 01:15 से 02:15 (शुभ) का समय अत्यंत श्रेष्ठ है. सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस अवधि में किसी भी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत से बचें. आज पश्चिम दिशा की यात्रा आपके लिए विशेष रूप से सुखद और लाभदायक सिद्ध होगी.

व्यापार और वित्त (Business & Finance Rashifal)

आपकी राशि में चंद्रमा का होना व्यापारिक रणनीतियों के लिए अत्यंत शुभ है. विशेष रूप से वे जातक जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार या एक्सपोर्ट से जुड़े हैं, उनके लिए आज का दिन "टर्निंग पॉइंट" साबित हो सकता है. आप यूरोपीय देशों के नए नियमों और जटिल टैरिफ कानूनों के साथ तालमेल बिठाने में सफल रहेंगे. टैरिफ में मिलने वाली छूट आपके मुनाफे (Profit Margin) को काफी बढ़ा देगी. सस्टेनेबल पैकेजिंग का आपका नया ट्रेंड ग्राहकों की पहली पसंद बनेगा और सप्लायर चेन आज बिना किसी अड़चन के स्मूथ चलेगी.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)

आपकी कार्यकुशलता और प्रेजेंटेशन स्किल्स आज क्लाइंट्स को प्रभावित करेंगी. आज आपको बार-बार फीडबैक के झंझट से मुक्ति मिलेगी; क्लाइंट आपके काम को पहली बार में ही 'ओके' कर देगा. इससे समय की बचत होगी और आप नए प्रोजेक्ट्स हाथ में ले पाएंगे. ऑफिस में फाइलों का व्यवस्थित प्रबंधन आपको किसी भी विभागीय जांच या ऑडिट में सुरक्षित रखेगा. सरकारी नौकरी से जुड़े जातकों को आज नई पोस्टिंग या प्रमोशन के आदेश मिल सकते हैं.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Rashifal)

प्रथम भाव का चंद्रमा आपके व्यक्तित्व में आकर्षण पैदा करता है. पति-पत्नी के बीच तालमेल और समझ इतनी बेहतर रहेगी कि आप मिलकर किसी कठिन पारिवारिक समस्या का समाधान निकाल लेंगे. अविवाहितों के लिए आज का दिन विशेष है; किसी पुराने मित्र के जरिए विवाह के रिश्ते की बात आगे बढ़ सकती है. घर में सुख-शांति का वातावरण बना रहेगा.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Student Rashifal)

कला और रचनात्मक क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन वैश्विक पहचान दिलाने वाला है. यदि आप एक आर्टिस्ट या क्रिएटिव स्टूडेंट हैं, तो आपकी रचनाएं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराही जा सकती हैं. आज अपनी नई रचनाओं या प्रोजेक्ट्स को सार्वजनिक (Launch) करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा. आपकी प्रतिभा को आज सही मंच मिलेगा.

स्वास्थ्य और फिटनेस (Health Rashifal)

शारीरिक ऊर्जा और स्टैमिना में आज जबरदस्त वृद्धि महसूस होगी. मांसपेशियों की मजबूती के लिए आज का दिन अच्छा है. योग और गहरी सांस लेने वाले व्यायाम (Pranayama) आपको मानसिक और शारीरिक रूप से और भी सुदृढ़ बनाएंगे. पर्यावरण या स्वच्छता से जुड़ा आपका कोई सामाजिक प्रोजेक्ट आज सफल रहेगा, जिससे युवा वर्ग आपसे प्रेरित होगा.

भाग्यशाली रंग: गोल्डन (Golden) - यह आपके तेज और मान-सम्मान को बढ़ाएगा.

भाग्यशाली अंक: 3

अशुभ अंक: 8

विशेष उपाय: आज भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और माथे पर केसर का तिलक लगाएं. गाय को गुड़ खिलाना आपके आत्मविश्वास को और भी स्थायी बनाएगा.

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