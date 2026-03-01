धनु राशिफल 1 मार्च 2026: तनाव, बहस और रुकावट! जानें क्या करें, क्या नहीं?

Dhanu Rashifal 1 March 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहा है. यह भाव अचानक घटनाओं, तनाव, गोपनीय मामलों और मानसिक दबाव से जुड़ा माना जाता है. साफ शब्दों में आज का दिन सीधा नहीं है.

चीजें आपके कंट्रोल में कम और परिस्थितियों के प्रभाव में ज्यादा रहेंगी. अगर आप हर बात पर रिएक्ट करेंगे तो दिन और बिगड़ेगा. आज आपको रणनीतिक, शांत और सीमित रहना होगा.

परिवार और संबंध राशिफल:

ससुराल पक्ष में किसी बात को लेकर बहस की संभावना है. हर मुद्दे को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाना आपकी गलती होगी. कुछ मामलों को अनदेखा करना ही बेहतर रणनीति है. जीवनसाथी की भावनात्मक उपस्थिति की कमी महसूस हो सकती है. आपको लगेगा कि साथ होते हुए भी दूरी है.

सच्चाई यह है कि संवाद की कमी अक्सर भ्रम पैदा करती है. हर करीबी व्यक्ति दिल से आपका शुभचिंतक नहीं होता भरोसा करने से पहले परख जरूरी है. संडे के दिन लव लाइफ में विश्वासघात या निराशा की संभावना है, इसलिए भावनात्मक निर्णय टालें.

नौकरी राशिफल:

वर्कप्लेस पर असफलता या रुकावट के संकेत हैं. आपके नजदीकी लोग ही काम में बाधा डाल सकते हैं. इसका मतलब यह नहीं कि सब दुश्मन हैं, लेकिन अंधविश्वास छोड़ना होगा.

एंप्लॉई की बढ़ती मांगों के कारण काम समय पर पूरा न होने से नुकसान हो सकता है. प्रशासनिक अधिकारियों के लिए दिन विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण है फैसलों में देरी या विरोध झेलना पड़ सकता है.

व्यापार राशिफल:

बिजनेस में बिना वजह किसी से उलझना नुकसानदेह रहेगा. मार्केट में आपकी छवि ही आपकी पूंजी है. मीटिंग के दौरान सौम्यता और ठहराव बनाए रखें.

आक्रामक रवैया आपको पेशेवर नुकसान दे सकता है. याद रखें आपकी कर्मभूमि पर आपकी छवि ही भविष्य तय करती है. अचानक खर्च या देरी से पेमेंट जैसी स्थितियां सामने आ सकती हैं.

युवा और शिक्षा राशिफल:

स्टूडेंट्स में आलस्य बढ़ सकता है. यह समय ढिलाई का नहीं है. अगर अभी ढीले पड़े तो परिणाम सीधे प्रभावित होंगे. शॉर्टकट की आदत भविष्य में भारी पड़ती है.

धन राशिफल:

आर्थिक मामलों में सतर्क रहें. देरी, अटके हुए भुगतान या अप्रत्याशित खर्च संभव हैं.

हेल्थ राशिफल:

शारीरिक और भावनात्मक तनाव दोनों रहेंगे. सेहत गड़बड़ा सकती है विशेषकर पेट या नसों से जुड़ी समस्या. पर्याप्त आराम लें और अनावश्यक तनाव से बचें.

लक्की कलर: नेवी ब्लू

लक्की नंबर: 3

अनलक्की नंबर: 9

FAQs

प्रश्न 1: क्या आज नया काम शुरू करना ठीक रहेगा?

नहीं. जोखिम और अस्थिरता ज्यादा है, स्थिरता पर ध्यान दें.

प्रश्न 2: क्या रिश्तों में दूरी बढ़ सकती है?

हाँ, यदि संवाद कमजोर रहा तो गलतफहमियां बढ़ सकती हैं.

प्रश्न 3: स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी रखें?

तनाव कम करें, नियमित भोजन लें और पर्याप्त विश्राम करें.

उपाय: गुरुवार को पीली वस्तु का दान करें और विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.