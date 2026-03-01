हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धनु राशिफल 1 मार्च 2026: तनाव, बहस और रुकावट! जानें क्या करें, क्या नहीं?

धनु राशिफल 1 मार्च 2026: तनाव, बहस और रुकावट! जानें क्या करें, क्या नहीं?

Sagittarius Horoscope 1 March 2026: धनु राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए धनु राशि के लिए रविवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 01 Mar 2026 04:20 AM (IST)
Preferred Sources

Dhanu Rashifal 1 March 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहा है. यह भाव अचानक घटनाओं, तनाव, गोपनीय मामलों और मानसिक दबाव से जुड़ा माना जाता है. साफ शब्दों में आज का दिन सीधा नहीं है.

चीजें आपके कंट्रोल में कम और परिस्थितियों के प्रभाव में ज्यादा रहेंगी. अगर आप हर बात पर रिएक्ट करेंगे तो दिन और बिगड़ेगा. आज आपको रणनीतिक, शांत और सीमित रहना होगा.

Sagittarius Marchce Horoscope 2026: धनु मार्च मासिक राशिफल, काम का बोझ पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में लाएगा परेशानी

परिवार और संबंध राशिफल:

ससुराल पक्ष में किसी बात को लेकर बहस की संभावना है. हर मुद्दे को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाना आपकी गलती होगी. कुछ मामलों को अनदेखा करना ही बेहतर रणनीति है. जीवनसाथी की भावनात्मक उपस्थिति की कमी महसूस हो सकती है. आपको लगेगा कि साथ होते हुए भी दूरी है.

सच्चाई यह है कि संवाद की कमी अक्सर भ्रम पैदा करती है. हर करीबी व्यक्ति दिल से आपका शुभचिंतक नहीं होता भरोसा करने से पहले परख जरूरी है. संडे के दिन लव लाइफ में विश्वासघात या निराशा की संभावना है, इसलिए भावनात्मक निर्णय टालें.

नौकरी राशिफल:

वर्कप्लेस पर असफलता या रुकावट के संकेत हैं. आपके नजदीकी लोग ही काम में बाधा डाल सकते हैं. इसका मतलब यह नहीं कि सब दुश्मन हैं, लेकिन अंधविश्वास छोड़ना होगा.

एंप्लॉई की बढ़ती मांगों के कारण काम समय पर पूरा न होने से नुकसान हो सकता है. प्रशासनिक अधिकारियों के लिए दिन विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण है फैसलों में देरी या विरोध झेलना पड़ सकता है.

व्यापार राशिफल:

बिजनेस में बिना वजह किसी से उलझना नुकसानदेह रहेगा. मार्केट में आपकी छवि ही आपकी पूंजी है. मीटिंग के दौरान सौम्यता और ठहराव बनाए रखें.

आक्रामक रवैया आपको पेशेवर नुकसान दे सकता है. याद रखें आपकी कर्मभूमि पर आपकी छवि ही भविष्य तय करती है. अचानक खर्च या देरी से पेमेंट जैसी स्थितियां सामने आ सकती हैं.

युवा और शिक्षा राशिफल:

स्टूडेंट्स में आलस्य बढ़ सकता है. यह समय ढिलाई का नहीं है. अगर अभी ढीले पड़े तो परिणाम सीधे प्रभावित होंगे. शॉर्टकट की आदत भविष्य में भारी पड़ती है.

धन राशिफल:

आर्थिक मामलों में सतर्क रहें. देरी, अटके हुए भुगतान या अप्रत्याशित खर्च संभव हैं.

हेल्थ राशिफल:

शारीरिक और भावनात्मक तनाव दोनों रहेंगे. सेहत गड़बड़ा सकती है विशेषकर पेट या नसों से जुड़ी समस्या. पर्याप्त आराम लें और अनावश्यक तनाव से बचें.

लक्की कलर: नेवी ब्लू
लक्की नंबर: 3
अनलक्की नंबर: 9

FAQs

प्रश्न 1: क्या आज नया काम शुरू करना ठीक रहेगा?
नहीं. जोखिम और अस्थिरता ज्यादा है, स्थिरता पर ध्यान दें.

प्रश्न 2: क्या रिश्तों में दूरी बढ़ सकती है?
हाँ, यदि संवाद कमजोर रहा तो गलतफहमियां बढ़ सकती हैं.

प्रश्न 3: स्वास्थ्य के लिए क्या सावधानी रखें?
तनाव कम करें, नियमित भोजन लें और पर्याप्त विश्राम करें.

उपाय: गुरुवार को पीली वस्तु का दान करें और विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 01 Mar 2026 04:20 AM (IST)
Tags :
Daily Horoscope Sagittarius Horoscope Dhanu Rashifal
और पढ़ें
Embed widget