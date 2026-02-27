धनु मार्च मासिक राशिफल, काम का बोझ पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में लाएगा परेशानी

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Monthly Horoscope 2026: मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में ग्रह-नक्षत्रों के आधार पर पूरे माह के बारे में बताया जाता है. जानिए मार्च 2026 का महीना धनु राशि (Vrishchik Rashi) के लिए कैसा रहेगा.

Dhanu March horoscope 2026: ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति के आधार पर किसी राशि के बारे में जाना जाता है. ग्रहों की स्थिति हर माह अलग-अलग होती है. आइए मासिक राशिफल में जानते हैं,मार्च  (March 2026) का महीना धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा (Dhanu Monthly Horoscope).

मासिक राशिफल (Masik Rashifal) में आपको बताएंगे कि मार्च का महीना आपके करियर, व्यापार, धन,सेहत और निजी जीवन को लेकर कैसा रहेगा. साथ ही आपको किन चीजों से सावधान रहने की जरूरत रहेगी.

धनु राशि के जातकों के लिए मार्च का महीना बड़े बदलाव का कारण बन सकता है. यदि आप लंबे समय से रोजी-रोजगार के लिए भटक रहे हैं तो आपको इस माह कुछ अच्छे अवसर मिल सकते हैं. वहीं पहले से कार्यरत लोगों को माह के पूर्वार्ध में परिश्रम का पूरा फल मिलता हुआ नजर आएगा. उच्च अधिकारी आपके कामकाज से प्रसन्न होकर आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकते हैं.

कुल मिलाकर माह के पूर्वार्ध का समय आपके पद-प्रतिष्ठा आदि में बढ़ोत्तरी कराने वाला रहेगा। इस दौरान आप कारोबार में खासा लाभ प्राप्त करने में कामयाब हो जाएंगे. कारोबार के सिलसिले में की यात्राएं सुखद और लाभप्रद साबित होंगी. इस दौरान आपकी सत्ता-सरकार से जुड़े प्रभावी लोगों के साथ संपर्क स्थापित होंगे. माह के पूर्वार्ध में जहां विभिन्न स्रोतों से धन की प्राप्ति होंगी वहीं सुख-सुविधा से जुड़ी चीजों पर खर्च भी खूब होगा.

माह के उत्तरार्ध के समय आप पर कामकाज का अतिरिक्त बोझ बना रहेगा, जिसके चलते आप शारीरिक एवं मानसिक थकान का अनुभव कर सकते हैं। इस दौरान अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है. किसी भी व्यावसायिक डील को करने के लिए माह के उत्तरार्ध की बजाय पूर्वार्ध का समय अत्यधिक शुभ रहेगा.

रिश्ते-नाते की दृष्टि से यह माह आपके लिए मध्यम फलप्रद है। कामकाज की व्यस्तता के चलते आप अपनी लव लाइफ अथवा मैरीड लाइफ को कम समय दे पाएंगे. माह के उत्तरार्ध में जीवनसंगिनी के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है.

उपाय: विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

