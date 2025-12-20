मकर साप्ताहिक राशिफल 21-27 दिसंबर 2025: ये हफ्ता मानसिक दबाव और भागदौड़ से भरा! आलस से बचें

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलमकर साप्ताहिक राशिफल 21-27 दिसंबर 2025: ये हफ्ता मानसिक दबाव और भागदौड़ से भरा! आलस से बचें

Capricorn Weekly Horoscope: मकर राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2025 का यह हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए मकर राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 20 Dec 2025 02:42 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Makar Saptahik Rashifal 21 to 27 December 2025: मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह काफी भागदौड़ और मानसिक दबाव वाला रहेगा. छोटी-छोटी बातों के लिए भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी.

अगर तुमने आलस्य या अभिमान को बीच में आने दिया, तो बनते काम भी अटक जाएंगे. यह हफ्ता धैर्य और अनुशासन की परीक्षा ले रहा है.

मकर साप्ताहिक परिवार राशिफल

सप्ताह की शुरुआत घरेलू मसलों में उलझी रहेगी. घर के किसी सदस्य की सेहत चिंता का कारण बनेगी. परिवार के प्रति जिम्मेदारी निभाने में चूक मत करना, वरना बाद में पछताना पड़ेगा.

मकर साप्ताहिक लव राशिफल

प्रेम संबंधों में खटास आने की आशंका है. लव पार्टनर से मुलाकात न हो पाने और मतभेद के चलते मन खिन्न रह सकता है. शादीशुदा लोगों को जीवनसाथी की भावनाओं और जरूरतों को नजरअंदाज़ नहीं करना चाहिए.

मकर साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए सप्ताह आर्थिक मंदी वाला रहेगा. मुनाफा भले ही सीमित हो, लेकिन निर्वाह योग्य धन की आवक बनी रहेगी. जोखिम भरे फैसलों से दूर रहना ही समझदारी है.

मकर साप्ताहिक नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को सप्ताह के उत्तरार्ध में अपने सहयोगियों से टकराव से बचना होगा. गुप्त शत्रु सक्रिय रहेंगे और छवि खराब करने की कोशिश कर सकते हैं. हर बात का रिकॉर्ड रखना जरूरी है.

मकर साप्ताहिक युवा व करियर राशिफल

करियर को लेकर दबाव महसूस होगा. विवादों में उलझने की बजाय अपने लक्ष्य पर फोकस रखना ही बेहतर रहेगा. इस सप्ताह किसी के झगड़े में पड़ना सीधा नुकसान करा सकता है.

मकर साप्ताहिक धन राशिफल

आर्थिक स्थिति औसत रहेगी. जरूरतें किसी न किसी तरह पूरी होती रहेंगी, लेकिन अतिरिक्त खर्च मानसिक तनाव बढ़ा सकता है. बजट से बाहर जाने की गलती मत करना.

मकर साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल

मानसिक तनाव, आलस्य और थकान बढ़ सकती है. सप्ताह के मध्य में विवाद और भागदौड़ से सेहत पर असर पड़ेगा. सप्ताह के उत्तरार्ध में यात्रा के दौरान विशेष सावधानी रखें.

शुभ अंक: 8
शुभ रंग: नीला
उपाय: सुंदरकांड का पाठ करें.

Disclaimer यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 20 Dec 2025 02:42 PM (IST)
Tags :
Frequently Asked Questions

इस सप्ताह मकर राशि वालों के लिए मुख्य चुनौतियाँ क्या हैं?

यह सप्ताह मकर राशि वालों के लिए भागदौड़ और मानसिक दबाव वाला रहेगा। आलस्य या अभिमान से बनते काम अटक सकते हैं। यह धैर्य और अनुशासन की परीक्षा का समय है।

मकर राशि वालों के प्रेम संबंधों का क्या हाल रहेगा?

प्रेम संबंधों में खटास आने की आशंका है। लव पार्टनर से मुलाकात न होने या मतभेद के कारण मन खिन्न रह सकता है। शादीशुदा लोगों को जीवनसाथी की भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए।

व्यवसाय और नौकरी के क्षेत्र में मकर राशि वालों के लिए क्या उम्मीद है?

व्यवसाय में आर्थिक मंदी रह सकती है, पर निर्वाह योग्य धन की आवक बनी रहेगी। नौकरीपेशा लोगों को सहयोगियों से टकराव से बचना होगा और गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना होगा।

मकर राशि वालों के स्वास्थ्य पर इस सप्ताह कैसा असर पड़ेगा?

मानसिक तनाव, आलस्य और थकान बढ़ सकती है। सप्ताह के मध्य में विवाद और भागदौड़ से सेहत पर असर पड़ेगा। यात्रा के दौरान विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।

Embed widget