मकर साप्ताहिक राशिफल 21-27 दिसंबर 2025: ये हफ्ता मानसिक दबाव और भागदौड़ से भरा! आलस से बचें

Makar Saptahik Rashifal 21 to 27 December 2025: मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह काफी भागदौड़ और मानसिक दबाव वाला रहेगा. छोटी-छोटी बातों के लिए भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी.

अगर तुमने आलस्य या अभिमान को बीच में आने दिया, तो बनते काम भी अटक जाएंगे. यह हफ्ता धैर्य और अनुशासन की परीक्षा ले रहा है.

मकर साप्ताहिक परिवार राशिफल

सप्ताह की शुरुआत घरेलू मसलों में उलझी रहेगी. घर के किसी सदस्य की सेहत चिंता का कारण बनेगी. परिवार के प्रति जिम्मेदारी निभाने में चूक मत करना, वरना बाद में पछताना पड़ेगा.

मकर साप्ताहिक लव राशिफल

प्रेम संबंधों में खटास आने की आशंका है. लव पार्टनर से मुलाकात न हो पाने और मतभेद के चलते मन खिन्न रह सकता है. शादीशुदा लोगों को जीवनसाथी की भावनाओं और जरूरतों को नजरअंदाज़ नहीं करना चाहिए.

मकर साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए सप्ताह आर्थिक मंदी वाला रहेगा. मुनाफा भले ही सीमित हो, लेकिन निर्वाह योग्य धन की आवक बनी रहेगी. जोखिम भरे फैसलों से दूर रहना ही समझदारी है.

मकर साप्ताहिक नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को सप्ताह के उत्तरार्ध में अपने सहयोगियों से टकराव से बचना होगा. गुप्त शत्रु सक्रिय रहेंगे और छवि खराब करने की कोशिश कर सकते हैं. हर बात का रिकॉर्ड रखना जरूरी है.

मकर साप्ताहिक युवा व करियर राशिफल

करियर को लेकर दबाव महसूस होगा. विवादों में उलझने की बजाय अपने लक्ष्य पर फोकस रखना ही बेहतर रहेगा. इस सप्ताह किसी के झगड़े में पड़ना सीधा नुकसान करा सकता है.

मकर साप्ताहिक धन राशिफल

आर्थिक स्थिति औसत रहेगी. जरूरतें किसी न किसी तरह पूरी होती रहेंगी, लेकिन अतिरिक्त खर्च मानसिक तनाव बढ़ा सकता है. बजट से बाहर जाने की गलती मत करना.

मकर साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल

मानसिक तनाव, आलस्य और थकान बढ़ सकती है. सप्ताह के मध्य में विवाद और भागदौड़ से सेहत पर असर पड़ेगा. सप्ताह के उत्तरार्ध में यात्रा के दौरान विशेष सावधानी रखें.

शुभ अंक: 8

शुभ रंग: नीला

उपाय: सुंदरकांड का पाठ करें.

Disclaimer यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.