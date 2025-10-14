Makar Saptahik Tarot Rashifal 12 to 18 October: इस सप्ताह मकर राशि के लिए निकला कार्ड “The Hanged Man” है, जो धैर्य, आत्मनिरीक्षण और जीवन में संतुलन बनाने का प्रतीक है. यह सप्ताह आपको धीमा करने, मानसिक और शारीरिक संतुलन पर ध्यान देने का संदेश दे रहा है. लगातार भागदौड़ और तनाव की स्थिति हो सकती है, इसलिए अपने कार्यों में प्राथमिकता तय करें और अधूरी जिम्मेदारियों को संभालने का प्रयास करें.

स्वास्थ्य:

इस सप्ताह स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ अधिक हो सकती हैं. थकान, नींद की कमी, सिरदर्द या पाचन समस्याएँ संभव हैं. नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त विश्राम आवश्यक है. ध्यान या योग से मानसिक शांति प्राप्त होगी.

व्यापार:

व्यवसाय में इस सप्ताह धीमी गति और चुनौतियाँ रह सकती हैं. निवेश और नए सौदे में जल्दबाजी न करें. पुरानी देनदारियों और कागजी कार्यों का समय पर निपटारा लाभकारी रहेगा.

नौकरी:

ऑफिस में लगातार काम का दबाव रहेगा. किसी महत्वपूर्ण कार्य में धैर्य बनाए रखें. सहकर्मियों या वरिष्ठों के साथ सहयोग करना जरूरी है. अचानक आने वाली जिम्मेदारियाँ आपकी प्रबंधन क्षमता को चुनौती देंगी.

लव और परिवार:

जीवनसाथी का सहयोग आपको मानसिक संतुलन देगा. पारिवारिक मामलों में धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने से मन को शांति और सुकून मिलेगा. अविवाहित जातकों के लिए प्रेम जीवन में धैर्य बनाए रखना जरूरी है.

साप्ताहिक उपाय:

शनिवार को हनुमान जी को लाल फूल और सिंदूर अर्पित करें. जरूरतमंदों को वस्त्र या भोजन दान करें.

Do: मानसिक संतुलन बनाए रखें और समय का सही प्रबंधन करें.

Don’t: जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें.

लकी कलर: भूरा

लकी नंबर: 4

लकी डे: शनिवार

FAQs:

Q1: क्या इस सप्ताह स्वास्थ्य में सुधार संभव है?

A1: हाँ, संतुलित आहार, पर्याप्त नींद और ध्यान के माध्यम से सुधार संभव है.

Q2: क्या धार्मिक कार्यों में भाग लेने से लाभ होगा?

A2: जी हाँ, पूजा, दान और धार्मिक कार्य मानसिक संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा देंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.