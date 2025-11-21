हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कर्क साप्ताहिक राशिफल 23–29 नवंबर 2025: सौभाग्य का मजबूत साथ, संतान और करियर से शुभ समाचार मिलने के योग

कर्क साप्ताहिक राशिफल 23–29 नवंबर 2025: सौभाग्य का मजबूत साथ, संतान और करियर से शुभ समाचार मिलने के योग

Cancer Weekly Horoscope: कर्क राशि के जातकों के लिए नवंबर 2025 का हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए कर्क राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 21 Nov 2025 09:41 PM (IST)
Kark Saptahik Rashifal 23 to 29 November 2025:

Kark Saptahik Rashifal 23 to 29 November 2025: यह सप्ताह कर्क राशि के लिए सीधा-सादा नहीं है. कुछ क्षेत्रों में प्रगति दिखेगी, लेकिन कई जगह गलत निर्णय स्थिति बिगाड़ सकते हैं. हड़बड़ी में लिए गए फैसले इस सप्ताह सबसे बड़ा जोखिम हैं, इसलिए हर कदम सोच-समझकर लेना होगा.

रिश्तों, करियर और मानसिक स्थिरता तीनों में संतुलन बनाए रखना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए.

कर्क साप्ताहिक करियर राशिफल
यह सप्ताह कर्क राशि के जातकों के करियर के लिए अत्यंत शुभ संकेत लेकर आया है. सप्ताह की शुरुआत किसी महत्वपूर्ण उपलब्धि या शुभ सूचना से हो सकती है. कार्यक्षेत्र में आपके द्वारा किए गए प्रयास समय पर परिणाम देना शुरू करेंगे और लंबे समय से अटके काम भी पटरी पर लौटेंगे. 

कर्क साप्ताहिक बिजनेस राशिफल
व्यवसाय में इस सप्ताह तेजी और लाभ के कई अवसर बनेंगे. सप्ताह के मध्य में साझेदारी या किसी बड़े प्रोजेक्ट से फायदा मिलने की संभावना है. कोर्ट-कचहरी से जुड़े मामले आपसी सहमति से हल होने की संभावना रखेंगे, जिससे समय और धन दोनों की बचत होगी. 

कर्क साप्ताहिक परिवार राशिफल
परिवारिक वातावरण खुशियों और उत्साह से भरा रहेगा. सप्ताह की शुरुआत संतान पक्ष से जुड़े किसी बड़े तनाव या चिंता के दूर होने से मन हल्का होगा. घर में धार्मिक या शुभ कार्यों का आयोजन होने के योग हैं जिनमें आपकी सक्रिय भागीदारी बनी रहेगी. 

कर्क साप्ताहिक लव राशिफल
प्रेम संबंधों के लिए सप्ताह अत्यंत अनुकूल रहेगा. लव पार्टनर के साथ तालमेल और पारदर्शिता बढ़ेगी, जिससे रिश्ते में गहराई आएगी. अविवाहित जातकों के विवाह संबंध तय होने या कोई शुभ प्रस्ताव मिलने की संभावना मजबूत है. विवाहित जातकों के दांपत्य जीवन में मधुरता और समझदारी बढ़ेगी.

कर्क साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य के मामले में सप्ताह सामान्य से सकारात्मक रहेगा. मानसिक तनाव में कमी आने से ऊर्जा में वृद्धि महसूस होगी. हालांकि अधिक व्यस्तता और यात्राओं के कारण थकान हो सकती है, इसलिए आराम और संतुलित दिनचर्या बनाए रखना आवश्यक है. 

भाग्यशाली अंक: 1, 7, 9
भाग्यशाली रंग: सफेद, चाँदी, हल्का पीला

उपाय:
प्रतिदिन शिवमहिम्न स्तोत्र का पाठ करें. इससे ग्रह अनुकूल रहेंगे और सफलता व शांति की प्राप्ति होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 21 Nov 2025 09:41 PM (IST)
Cancer Kark Rashifal Cancer Weekly Horoscope
