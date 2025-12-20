हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कर्क साप्ताहिक राशिफल 21-27 दिसंबर 2025: उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा ये हफ्ता! भावनात्मक संतुलन की असली परीक्षा

कर्क साप्ताहिक राशिफल 21-27 दिसंबर 2025: उतार-चढ़ाव से भरा रहेगा ये हफ्ता! भावनात्मक संतुलन की असली परीक्षा

Cancer Weekly Horoscope: कर्क राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2025 का यह हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए कर्क राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 20 Dec 2025 11:54 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Kark Saptahik Rashifal 21 to 27 December 2025: कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह उतार-चढ़ाव भरा रहेगा. कई मौकों पर तुम्हें लगेगा कि मेहनत पूरी कर रहे हो, लेकिन उसका रिटर्न उम्मीद से कम मिल रहा है.

यह निराशा अस्थायी है, लेकिन अगर तुमने धैर्य खोया तो हालात और बिगड़ेंगे. यह हफ्ता भावनात्मक संतुलन की असली परीक्षा लेगा.

कर्क साप्ताहिक परिवार राशिफल

परिवार और स्वजनों से जिस तरह के सहयोग की उम्मीद थी, वह पूरी तरह नहीं मिल पाएगा. इससे मन थोड़ा खिन्न रह सकता है. बेहतर होगा कि हर बात पर शिकायत करने के बजाय हालात को समझकर चलो. इस सप्ताह अपने-पराए का फर्क भी साफ दिखाई देगा.

कर्क साप्ताहिक लव राशिफल

प्रेम संबंधों के लिहाज से सप्ताह पूरी तरह नकारात्मक नहीं है. अगर तुम अपने रिश्ते को शादी तक ले जाना चाहते हो, तो मित्रों की मदद से परिवार का आशीर्वाद मिल सकता है. भावनाओं में बहकर दबाव बनाने से बचो, वरना बात बिगड़ सकती है.

कर्क साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

व्यवसाय से जुड़े लोगों को बाजार में मंदी का सामना करना पड़ सकता है. मुनाफा धीमा रहेगा और मन मुताबिक परिणाम नहीं मिलेंगे. इस समय किसी बड़े फैसले या विस्तार की योजना टालना ही समझदारी है.

कर्क साप्ताहिक नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को सप्ताह के उत्तरार्ध में विशेष सतर्क रहना होगा. विरोधी सक्रिय रहेंगे और तुम्हारे काम में अड़चन डालने की कोशिश कर सकते हैं. हर काम सोच-समझकर और दस्तावेज़ी रूप से मजबूत रखो.

कर्क साप्ताहिक युवा व करियर राशिफल

परीक्षा-प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे छात्रों को मनचाहे परिणाम के लिए दोगुनी मेहनत करनी होगी. शॉर्टकट या ढिलाई इस सप्ताह सीधा नुकसान कराएगी. फोकस बनाए रखना ही एकमात्र रास्ता है.

कर्क साप्ताहिक धन राशिफल

आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन उम्मीद के मुताबिक बढ़त नहीं मिलेगी. यात्रा और इलाज से जुड़े खर्च सामने आ सकते हैं. इस सप्ताह जोखिम भरे निवेश से दूरी बनाकर रखना बेहतर रहेगा.

कर्क साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल

मौसमी बीमारियों को बिल्कुल हल्के में मत लो. सप्ताह के मध्य में सेहत बिगड़ सकती है. खानपान और दिनचर्या पर ध्यान नहीं दिया तो अस्पताल के चक्कर तक लगाने पड़ सकते हैं. स्वयं के साथ जीवनसाथी की सेहत भी चिंता का कारण बन सकती है.

शुभ अंक: 2
शुभ रंग: सफेद
उपाय: भगवान शिव के रुद्राष्टकं का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Read
Published at : 20 Dec 2025 11:54 AM (IST)
Tags :
Cancer Horoscope Weekly Horoscope Kark Rashifal Kark

Frequently Asked Questions

इस सप्ताह कर्क राशि के जातकों के लिए आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी?

आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन उम्मीद के मुताबिक बढ़त नहीं मिलेगी। यात्रा और इलाज से जुड़े खर्च सामने आ सकते हैं।

क्या इस सप्ताह प्रेम संबंधों के लिए कोई खास सलाह दी गई है?

प्रेम संबंधों के लिए सप्ताह नकारात्मक नहीं है। यदि आप रिश्ते को शादी तक ले जाना चाहते हैं, तो मित्रों की मदद से परिवार का आशीर्वाद मिल सकता है।

कर्क राशि वालों को इस सप्ताह व्यवसाय में क्या ध्यान रखना चाहिए?

व्यवसाय से जुड़े लोगों को बाजार में मंदी का सामना करना पड़ सकता है। मुनाफा धीमा रहेगा, इसलिए बड़े फैसले या विस्तार की योजना टालना समझदारी है।

नौकरीपेशा लोगों के लिए इस सप्ताह क्या विशेष सतर्कता बरतने की सलाह है?

नौकरीपेशा लोगों को सप्ताह के उत्तरार्ध में विशेष सतर्क रहना होगा। विरोधी सक्रिय रहेंगे और तुम्हारे काम में अड़चन डालने की कोशिश कर सकते हैं।

स्वास्थ्य के लिहाज से इस सप्ताह कर्क राशि वालों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

मौसमी बीमारियों को बिल्कुल हल्के में न लें। सप्ताह के मध्य में सेहत बिगड़ सकती है, इसलिए खानपान और दिनचर्या पर ध्यान दें।

Embed widget