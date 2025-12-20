Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Kark Saptahik Rashifal 21 to 27 December 2025: कर्क राशि वालों के लिए यह सप्ताह उतार-चढ़ाव भरा रहेगा. कई मौकों पर तुम्हें लगेगा कि मेहनत पूरी कर रहे हो, लेकिन उसका रिटर्न उम्मीद से कम मिल रहा है.

यह निराशा अस्थायी है, लेकिन अगर तुमने धैर्य खोया तो हालात और बिगड़ेंगे. यह हफ्ता भावनात्मक संतुलन की असली परीक्षा लेगा.

कर्क साप्ताहिक परिवार राशिफल

परिवार और स्वजनों से जिस तरह के सहयोग की उम्मीद थी, वह पूरी तरह नहीं मिल पाएगा. इससे मन थोड़ा खिन्न रह सकता है. बेहतर होगा कि हर बात पर शिकायत करने के बजाय हालात को समझकर चलो. इस सप्ताह अपने-पराए का फर्क भी साफ दिखाई देगा.

कर्क साप्ताहिक लव राशिफल

प्रेम संबंधों के लिहाज से सप्ताह पूरी तरह नकारात्मक नहीं है. अगर तुम अपने रिश्ते को शादी तक ले जाना चाहते हो, तो मित्रों की मदद से परिवार का आशीर्वाद मिल सकता है. भावनाओं में बहकर दबाव बनाने से बचो, वरना बात बिगड़ सकती है.

कर्क साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

व्यवसाय से जुड़े लोगों को बाजार में मंदी का सामना करना पड़ सकता है. मुनाफा धीमा रहेगा और मन मुताबिक परिणाम नहीं मिलेंगे. इस समय किसी बड़े फैसले या विस्तार की योजना टालना ही समझदारी है.

कर्क साप्ताहिक नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को सप्ताह के उत्तरार्ध में विशेष सतर्क रहना होगा. विरोधी सक्रिय रहेंगे और तुम्हारे काम में अड़चन डालने की कोशिश कर सकते हैं. हर काम सोच-समझकर और दस्तावेज़ी रूप से मजबूत रखो.

कर्क साप्ताहिक युवा व करियर राशिफल

परीक्षा-प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे छात्रों को मनचाहे परिणाम के लिए दोगुनी मेहनत करनी होगी. शॉर्टकट या ढिलाई इस सप्ताह सीधा नुकसान कराएगी. फोकस बनाए रखना ही एकमात्र रास्ता है.

कर्क साप्ताहिक धन राशिफल

आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन उम्मीद के मुताबिक बढ़त नहीं मिलेगी. यात्रा और इलाज से जुड़े खर्च सामने आ सकते हैं. इस सप्ताह जोखिम भरे निवेश से दूरी बनाकर रखना बेहतर रहेगा.

कर्क साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल

मौसमी बीमारियों को बिल्कुल हल्के में मत लो. सप्ताह के मध्य में सेहत बिगड़ सकती है. खानपान और दिनचर्या पर ध्यान नहीं दिया तो अस्पताल के चक्कर तक लगाने पड़ सकते हैं. स्वयं के साथ जीवनसाथी की सेहत भी चिंता का कारण बन सकती है.

शुभ अंक: 2

शुभ रंग: सफेद

उपाय: भगवान शिव के रुद्राष्टकं का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.