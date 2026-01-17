Cancer Tarot Weekly Horoscope 18 to 24 January 2026: टैरो कार्ड जातकों के भविष्य में होने वाली घटनाओं का अनुमान लगाते हैं. इसमें कुल 78 कार्ड का डेक होता है इन कार्ड पर बने चित्र अपने अलग-अलग प्रभाव के लिए जाने जाते हैं. टैरो कार्ड एक प्राचीन विद्या है, जिसकी शुरुआत 15वीं शताब्दी के इटली से हुई थी है.

जनवरी के इस सप्ताह में बुध और सूर्य एक साथ मकर राशि में गोचर करेंगे जिससे बुधादित्य राजयोग प्रभावशाली होगा. व्यक्ति को धन, सुख-सुविधा और वैभव मिलता है. समाज में अच्छी पहचान और उच्च पद प्राप्त होते हैं. बुद्धि, तार्किक सोच, संचार कौशल और व्यावसायिक क्षमता को बढ़ाता है ऐसे में टैरो कार्ड से जानें कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह.

कर्क राशि टैरा साप्ताहिक राशिफल - 18 से 24 जनवरी 2026

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, यह सप्ताह कर्क राशि वालों को पारिवारिक और सामाजिक मामलों में सक्रिय रहना होगा. प्रेम और आध्यात्मिकता लाएगा. माता-पिता का सहयोग मिलेगा. सकारात्मक सोच बनाए रखें. सकारात्मक सोच से आपको बड़ा लाभ मिल सकता है.

यदि आप पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो सप्ताह के उत्तरार्ध में धन का लेन-देन करते समय कागजी लापरवाही न करें. आपके प्रेम संबंध एवं दांपत्य संबंध के लिए मौन रहना ही सफलता की कुंजी है, वहीं ज्यादा बोलने पर बनती बात भी बिगड़ सकती है. ऐसे में किसी भी तरह की जल्दबाजी न करें. बेवजह के खर्चे न करें. कर्ज चुकाने में दिक्कत आ सकती है. पर्सनल लाइफ में थोड़ा धैर्य बनाए रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.