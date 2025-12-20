हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलकुंभ साप्ताहिक राशिफल 21-27 दिसंबर 2025: अति उत्साह या ओवरकॉन्फिडेंस से बचें! जानें उपाय

कुंभ साप्ताहिक राशिफल 21-27 दिसंबर 2025: अति उत्साह या ओवरकॉन्फिडेंस से बचें! जानें उपाय

Aquarius Weekly Horoscope: कुंभ राशि के जातकों के लिए दिसंबर 2025 का यह हफ्ता करियर, व्यापार, परिवार, प्रेम और सेहत के लिहाज से कैसा जाने वाला है? पढ़िए कुंभ राशि का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है?

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 20 Dec 2025 03:20 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Kumbh Saptahik Rashifal 21 to 27 December 2025: कुंभ राशि वालों को सप्ताह के पूर्वार्ध में अति उत्साह और ओवरकॉन्फिडेंस से बचना होगा. जल्दबाज़ी में लिया गया कोई भी फैसला बनते काम बिगाड़ सकता है.

अगर धैर्य और समझदारी से चले, तो यही सप्ताह उम्मीद से बेहतर परिणाम भी दे सकता है.

कुंभ साप्ताहिक परिवार राशिफल

सप्ताह की शुरुआत में पैतृक संपत्ति को लेकर घर-परिवार में विवाद हो सकता है. बात को बढ़ाने के बजाय शांत तरीके से सुलझाने की कोशिश जरूरी है. संतान से जुड़ी किसी बड़ी समस्या का समाधान निकलने से राहत मिलेगी.

कुंभ साप्ताहिक लव राशिफल

इस सप्ताह विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ेगा. हाल ही में बनी कोई दोस्ती प्रेम संबंध में बदल सकती है. जीवनसाथी या लव पार्टनर के साथ ज्यादा समय बिताने का मौका मिलेगा. सप्ताह के उत्तरार्ध में साथ में घूमने-फिरने का भी योग है.

कुंभ साप्ताहिक बिजनेस राशिफल

व्यवसाय से जुड़े लोगों को धन के लेन-देन में विशेष सावधानी रखनी होगी. साझेदारी में काम कर रहे हैं तो हर बात साफ रखो, वरना गलतफहमी नुकसान करा सकती है. सप्ताह के मध्य में नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने के संकेत हैं.

कुंभ साप्ताहिक नौकरी राशिफल

कामकाज में सप्ताह के मध्य का समय सबसे अनुकूल रहेगा. सही रणनीति और ऊर्जा का सही इस्तेमाल किया तो सफलता उम्मीद से ज्यादा मिल सकती है. एक ही तरह के काम से ऊबे लोग नई जिम्मेदारी या प्रोजेक्ट की ओर बढ़ सकते हैं.

कुंभ साप्ताहिक युवा व करियर राशिफल

युवाओं को इस सप्ताह समय और ऊर्जा का सही उपयोग करना होगा. सही दिशा में किए गए प्रयास साफ नतीजे देंगे. जल्दबाज़ी और ध्यान भटकाना करियर को नुकसान पहुंचा सकता है.

कुंभ साप्ताहिक धन राशिफल

आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन लापरवाही सीधे नुकसान करा सकती है. उधार देने या लेने से पहले सोच-विचार जरूरी है. सप्ताह के मध्य में स्थिति थोड़ी मजबूत होगी.

कुंभ साप्ताहिक स्वास्थ्य राशिफल

सेहत सामान्य रहेगी. मानसिक रूप से भी राहत महसूस होगी, खासकर परिवार के साथ समय बिताने से. रूटीन बिगाड़ने की जरूरत नहीं है.

शुभ अंक: 7
शुभ रंग: नीला
उपाय: शिवलिंगाष्टकं स्तोत्र का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 20 Dec 2025 03:20 PM (IST)
Aquarius Weekly Horoscope Kumbh Rashifal

Frequently Asked Questions

कुंभ राशि के युवाओं के लिए करियर के लिहाज से यह सप्ताह कैसा रहेगा?

युवाओं को इस सप्ताह समय और ऊर्जा का सही उपयोग करना होगा। सही दिशा में किए गए प्रयास साफ नतीजे देंगे, जबकि जल्दबाजी करियर को नुकसान पहुंचा सकती है।

