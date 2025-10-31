Aaj Ka Vrishchik Rashifal (31 October 2025): वृश्चिक राशि वालों के लिए आज स्थिरता और आत्मविश्वास बढ़ाने का दिन, आर्थिक मोर्चे पर लाभ और सेहत अच्छी रहेगी
Today Scorpio Horoscope 31 October 2025: वृश्चिक राशिफल वालों के लिए शुक्रवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें वृश्चिक राशिफल.
Aaj Ka Vrishchik Rashifal 31 October 2025 in Hindi: आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ी सावधानी बरतने वाला रहेगा. चन्द्रमा के चतुर्थ भाव में होने से पारिवारिक चिंताएं बढ़ सकती हैं, विशेषकर माता की सेहत का ध्यान रखना आवश्यक है.
बिज़नेस:
आज व्यवसाय में उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी. आप अपने बिजनेस में स्थिरता लाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे. किसी भी व्यावसायिक निर्णय को दूसरों के कहने पर न लें, क्योंकि ऐसा करने से बाद में पछताना पड़ सकता है. स्वयं सोच-विचार करके ही निर्णय लें.
नौकरी/कैरियर:
किसी परिस्थिति के कारण आज आपको वर्क फ्रॉम होम करना पड़ सकता है. घर से काम करते समय गलतियां या देरी की संभावना रहेगी, जिससे मन असंतुष्ट रह सकता है. फिर भी प्रयास जारी रखें, सफलता के योग बने रहेंगे. ग्रहण दोष के प्रभाव से ऑफिस में विरोधी आपके लिए कुछ समस्या उत्पन्न करने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए सतर्क रहें और संयम बनाए रखें.
प्रेम और परिवार:
घर के किसी सदस्य या मित्र के सामने आपकी कोई निजी बात उजागर हो सकती है, जिससे अप्रिय स्थिति बन सकती है. पारिवारिक माहौल में थोड़ी असहजता संभव है. माता की सेहत का विशेष ध्यान रखें और घरेलू मामलों में धैर्यपूर्वक निर्णय लें.
युवा और विद्यार्थी:
स्पोर्ट्स पर्सन को आज अपने आलस्य को त्यागना होगा. निरंतर अभ्यास ही उन्हें सफलता की ओर ले जाएगा. युवा वर्ग को अनावश्यक खर्चों से बचना चाहिए, क्योंकि अचानक खर्च बढ़ सकते हैं.
वित्त:
आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन अनियोजित खर्च परेशान कर सकते हैं. बजट पर नियंत्रण रखें और किसी को उधार देने से बचें.
स्वास्थ्य:
स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें. तनाव, थकान और अनियमित दिनचर्या से दिक्कत बढ़ सकती है. माता के स्वास्थ्य की भी जांच आवश्यक हो सकती है.
भाग्यशाली अंक: 8
अशुभ अंक: 5
लकी रंग: गोल्डन
उपाय: हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं तथा “ॐ हनुमते नमः” का 11 बार जाप करें. इससे विरोधियों से राहत और मानसिक शांति प्राप्त होगी.
Disclaimer: यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.
