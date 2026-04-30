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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Vrishchik Rashifal 30 April 2026: वृश्चिक राशि मालव्य योग के बीच विदेशी व्यापार में बढ़ सकती हैं मुश्किलें

Aaj ka Vrishchik Rashifal 30 April 2026: वृश्चिक राशि मालव्य योग के बीच विदेशी व्यापार में बढ़ सकती हैं मुश्किलें

Scorpio Horoscope: वृश्चिक राशिफल 30 अप्रैल 2026 को व्यापारिक लेन-देन और विदेशी संपर्कों में सावधानी बरतनी होगी. लव लाइफ में अविश्वास से बचें. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 30 Apr 2026 02:00 AM (IST)
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Aaj ka Vrishchik Rashifal 30 April 2026: गुरुवार का दिन आध्यात्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है. आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रात्रि 09:13 तक रहेगी, जिसके बाद पूर्णिमा तिथि का आरंभ होगा. आज पूरे दिन चित्रा नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

ग्रहों की चाल से आज वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और वज्र योग का निर्माण हो रहा है. विशेष रूप से वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों के लिए 'मालव्य योग' का शुभ प्रभाव रहेगा. चंद्रमा दोपहर 01:14 के बाद तुला राशि में संचरण करेंगे. शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 08:00 बजे और शाम 05:00 से 06:00 बजे तक का समय सर्वश्रेष्ठ है, जबकि दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, जिसमें शुभ कार्य वर्जित हैं.

बिज़नेस और धन (Business & Finance)
व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन थोड़ा संभलकर चलने वाला है. चंद्रमा के 12वें भाव में होने से विदेशी संपर्कों से हानि होने की आशंका है. अंतर्राष्ट्रीय टैरिफ दरों में अचानक वृद्धि आपके बजट को बिगाड़ सकती है, जिससे विदेशी क्लाइंट्स के साथ संबंधों में खिंचाव आ सकता है. साथ ही, किसी भरोसेमंद कर्मचारी द्वारा धन के हेरफेर की जानकारी मिलने से आपको मानसिक कष्ट हो सकता है. आर्थिक मामलों में पारदर्शिता रखें.

नौकरी और करियर (Job & Career)
कार्यक्षेत्र में आज आपको अपनी कार्यशैली पर ध्यान देना होगा. नई टेक्नोलॉजी सीखने में लापरवाही आपकी प्रगति को रोक सकती है, जबकि आपके जूनियर्स आपसे आगे निकल सकते हैं. आज आपको बिना किसी अतिरिक्त लाभ के ओवरटाइम करना पड़ सकता है, जिससे शारीरिक थकान और मानसिक तनाव बढ़ सकता है. अपनी स्किल्स को अपडेट करने में आलस्य न करें.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)
कला और रचनात्मक क्षेत्र (Artists) से जुड़े छात्रों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण है. अपनी कला में नयापन लाने में आप कुछ कठिनाई महसूस कर सकते हैं. किसी पुराने प्रोजेक्ट की कॉपी करने के आरोप से अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए मौलिकता पर ध्यान दें. कड़ी मेहनत ही आपको सफलता के मार्ग पर ले जाएगी.

प्रेम और परिवार (Love & Family)
लव लाइफ के लिहाज से आज का दिन थोड़ा नाजुक रह सकता है. आपके रिश्तों में किसी तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप पार्टनर के साथ अविश्वास पैदा कर सकता है. परिवार में शांति बनाए रखने के लिए आपसी संवाद का सहारा लें और दूसरों की बातों में आने से बचें. संयम ही रिश्तों को मजबूती देगा.

स्वास्थ्य (Health)
सेहत के प्रति आज आपको विशेष जागरूक रहना होगा. बाहर का तला-भुना खाना आपके पाचन तंत्र को बिगाड़ सकता है, जिससे पेट संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं. मानसिक शांति के लिए ध्यान करें और संतुलित आहार लें. खुद को हाइड्रेटेड रखना आपके लिए बहुत जरूरी है.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: गुलाबी (Pink)
भाग्यशाली अंक: 4
अशुभ अंक: 5

आज का विशेष उपाय: आज वैशाख पूर्णिमा पर हनुमान चालीसा का पाठ करें और चमेली के तेल का दीपक जलाएं. किसी जरूरतमंद को मसूर की दाल दान करना शुभ रहेगा. दक्षिण दिशा की यात्रा आज आपके लिए लाभप्रद हो सकती है.

FAQs
1. वृश्चिक राशि वालों के लिए आज धन हानि से बचने का क्या उपाय है?
आज किसी भी कागजी कार्रवाई या वित्तीय लेन-देन को लेकर बहुत सतर्क रहें और विदेशी निवेश में जल्दबाजी न करें.

2. करियर में आ रही रुकावटों को कैसे दूर करें?
आज आपको नई तकनीक और कौशल (New Skills) सीखने पर ध्यान देना चाहिए. सहकर्मियों से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाए रखें.

3. आज स्वास्थ्य को लेकर क्या सावधानी बरतें?
आज बाहरी भोजन और अधिक मिर्च-मसाले वाली चीजों से परहेज करें, अन्यथा पाचन संबंधी गंभीर समस्या हो सकती है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 30 Apr 2026 02:00 AM (IST)
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Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Vrishchik Rashifal Scorpio Horoscope Today
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