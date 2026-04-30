Aaj ka Vrishchik Rashifal 30 April 2026: गुरुवार का दिन आध्यात्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है. आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रात्रि 09:13 तक रहेगी, जिसके बाद पूर्णिमा तिथि का आरंभ होगा. आज पूरे दिन चित्रा नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

ग्रहों की चाल से आज वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और वज्र योग का निर्माण हो रहा है. विशेष रूप से वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों के लिए 'मालव्य योग' का शुभ प्रभाव रहेगा. चंद्रमा दोपहर 01:14 के बाद तुला राशि में संचरण करेंगे. शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 08:00 बजे और शाम 05:00 से 06:00 बजे तक का समय सर्वश्रेष्ठ है, जबकि दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, जिसमें शुभ कार्य वर्जित हैं.

बिज़नेस और धन (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन थोड़ा संभलकर चलने वाला है. चंद्रमा के 12वें भाव में होने से विदेशी संपर्कों से हानि होने की आशंका है. अंतर्राष्ट्रीय टैरिफ दरों में अचानक वृद्धि आपके बजट को बिगाड़ सकती है, जिससे विदेशी क्लाइंट्स के साथ संबंधों में खिंचाव आ सकता है. साथ ही, किसी भरोसेमंद कर्मचारी द्वारा धन के हेरफेर की जानकारी मिलने से आपको मानसिक कष्ट हो सकता है. आर्थिक मामलों में पारदर्शिता रखें.

नौकरी और करियर (Job & Career)

कार्यक्षेत्र में आज आपको अपनी कार्यशैली पर ध्यान देना होगा. नई टेक्नोलॉजी सीखने में लापरवाही आपकी प्रगति को रोक सकती है, जबकि आपके जूनियर्स आपसे आगे निकल सकते हैं. आज आपको बिना किसी अतिरिक्त लाभ के ओवरटाइम करना पड़ सकता है, जिससे शारीरिक थकान और मानसिक तनाव बढ़ सकता है. अपनी स्किल्स को अपडेट करने में आलस्य न करें.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

कला और रचनात्मक क्षेत्र (Artists) से जुड़े छात्रों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण है. अपनी कला में नयापन लाने में आप कुछ कठिनाई महसूस कर सकते हैं. किसी पुराने प्रोजेक्ट की कॉपी करने के आरोप से अपनी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए मौलिकता पर ध्यान दें. कड़ी मेहनत ही आपको सफलता के मार्ग पर ले जाएगी.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

लव लाइफ के लिहाज से आज का दिन थोड़ा नाजुक रह सकता है. आपके रिश्तों में किसी तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप पार्टनर के साथ अविश्वास पैदा कर सकता है. परिवार में शांति बनाए रखने के लिए आपसी संवाद का सहारा लें और दूसरों की बातों में आने से बचें. संयम ही रिश्तों को मजबूती देगा.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के प्रति आज आपको विशेष जागरूक रहना होगा. बाहर का तला-भुना खाना आपके पाचन तंत्र को बिगाड़ सकता है, जिससे पेट संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं. मानसिक शांति के लिए ध्यान करें और संतुलित आहार लें. खुद को हाइड्रेटेड रखना आपके लिए बहुत जरूरी है.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: गुलाबी (Pink)

भाग्यशाली अंक: 4

अशुभ अंक: 5

आज का विशेष उपाय: आज वैशाख पूर्णिमा पर हनुमान चालीसा का पाठ करें और चमेली के तेल का दीपक जलाएं. किसी जरूरतमंद को मसूर की दाल दान करना शुभ रहेगा. दक्षिण दिशा की यात्रा आज आपके लिए लाभप्रद हो सकती है.

FAQs

1. वृश्चिक राशि वालों के लिए आज धन हानि से बचने का क्या उपाय है?

आज किसी भी कागजी कार्रवाई या वित्तीय लेन-देन को लेकर बहुत सतर्क रहें और विदेशी निवेश में जल्दबाजी न करें.

2. करियर में आ रही रुकावटों को कैसे दूर करें?

आज आपको नई तकनीक और कौशल (New Skills) सीखने पर ध्यान देना चाहिए. सहकर्मियों से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाए रखें.

3. आज स्वास्थ्य को लेकर क्या सावधानी बरतें?

आज बाहरी भोजन और अधिक मिर्च-मसाले वाली चीजों से परहेज करें, अन्यथा पाचन संबंधी गंभीर समस्या हो सकती है.

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