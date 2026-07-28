Aaj Ka Singh Rashifal: 28 जुलाई 2026, मंगलवार का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए बेहद सकारात्मक और लाभप्रद रहने वाला है. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और विष्कुम्भ योग का बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है. चंद्रमा आज आपकी राशि से 5वें भाव (पंचम भाव) यानी बुद्धि, संतान, प्रेम व अचानक लाभ के स्थान में धनु राशि में गोचर कर रहे हैं.

पंचम चंद्रमा और शुभ योगों के प्रभाव से आज जीवन के हर पहलू में भाग्य आपका साथ देगा.

बिजनेस के दृष्टिकोण से आज का दिन सिंह राशि के व्यापारियों के लिए शानदार रहेगा. आज व्यापार में वृद्धि होगी; हालांकि काम के सिलसिले में भागदौड़ अधिक रहेगी, लेकिन उससे आपको बड़ा मुनाफा भी प्राप्त होगा. बिजनेस विस्तार (Business Expansion) को लेकर आज आप काफी एक्टिव नजर आएंगे. नए बिजनेसमैन को सलाह दी जाती है कि वे अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें, वरना परिणाम आपके विपरीत हो सकते हैं. यदि आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो दोपहर 12:15 से 02:00 बजे का समय सबसे शुभ रहेगा.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन काफी राहत भरा रहेगा. दफ्तर में लंबे समय से अटके हुए काम पूरे होने के मजबूत योग बन रहे हैं. पूर्व में किए गए आपके बेहतरीन कार्यों का पूरा श्रेय आज आपको मिलेगा.

शिक्षा, लव और पारिवारिक जीवन

छात्रों के लिए आज का दिन एक अनुशासित छात्र की तरह सीखने और पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने का है; कभी-कभी एकाग्रता की कमी क्षणिक रूप से उल्टा असर दे सकती है. पारिवारिक जीवन सुखद और आनंददायक रहेगा. आज आप अपने जीवनसाथी (Life Partner) की सलाह से बड़ा आर्थिक लाभ कमा सकते हैं. मन की शांति के लिए आनंद की तलाश घर के बाहर करने के बजाय अपने अंतर्मन में करें.

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज (नारंगी)

ऑरेंज (नारंगी) भाग्यशाली अंक: 1

1 अशुभ अंक: 4

4 आज का उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर लाल चोला चढ़ाएं और सुंदरकांड का पाठ करें; इससे आपके सभी काम बिना किसी बाधा के पूरे होंगे.

FAQs

Q1. 28 जुलाई 2026 को सिंह राशि के व्यापारियों के लिए नया काम शुरू करने का शुभ समय क्या है?

Ans. आज नया काम शुरू करने के लिए दोपहर 12:15 से 02:00 बजे (लाभ-अमृत का चौघड़िया) का समय सबसे शुभ रहेगा.

Q2. आज सिंह राशि वालों को पारिवारिक जीवन और पैसों के मामले में किससे फायदा होगा?

Ans. आज आपको अपने जीवनसाथी द्वारा दी गई सलाह से बड़ा आर्थिक लाभ होगा और दांपत्य जीवन सुखद रहेगा.

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