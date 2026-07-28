धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलSingh Rashifal 28 July 2026: सिंह राशि वालों को वाशि व सुनफा योग से मिलेगा बिजनेस में बड़ा फायदा, अटके काम होंगे पूरे

Singh Rashifal 28 July 2026: सिंह राशि वालों को वाशि व सुनफा योग से मिलेगा बिजनेस में बड़ा फायदा, अटके काम होंगे पूरे

Leo Horoscope 28 July 2026: सिंह राशि वालों को 28 जुलाई 2026 को ग्रहों के गोचर से मिलेगा बड़ा लाभ! करियर और व्यापार में चमकेंगे सितारे. पढ़ें पंचांग, शुभ समय, अंक-रंग व राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 28 Jul 2026 05:26 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Singh Rashifal: 28 जुलाई 2026, मंगलवार का दिन सिंह राशि के जातकों के लिए बेहद सकारात्मक और लाभप्रद रहने वाला है. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और विष्कुम्भ योग का बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है. चंद्रमा आज आपकी राशि से 5वें भाव (पंचम भाव) यानी बुद्धि, संतान, प्रेम व अचानक लाभ के स्थान में धनु राशि में गोचर कर रहे हैं.

पंचम चंद्रमा और शुभ योगों के प्रभाव से आज जीवन के हर पहलू में भाग्य आपका साथ देगा.

बिजनेस और करियर राशिफल

बिजनेस के दृष्टिकोण से आज का दिन सिंह राशि के व्यापारियों के लिए शानदार रहेगा. आज व्यापार में वृद्धि होगी; हालांकि काम के सिलसिले में भागदौड़ अधिक रहेगी, लेकिन उससे आपको बड़ा मुनाफा भी प्राप्त होगा. बिजनेस विस्तार (Business Expansion) को लेकर आज आप काफी एक्टिव नजर आएंगे. नए बिजनेसमैन को सलाह दी जाती है कि वे अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें, वरना परिणाम आपके विपरीत हो सकते हैं. यदि आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, तो दोपहर 12:15 से 02:00 बजे का समय सबसे शुभ रहेगा.

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन काफी राहत भरा रहेगा. दफ्तर में लंबे समय से अटके हुए काम पूरे होने के मजबूत योग बन रहे हैं. पूर्व में किए गए आपके बेहतरीन कार्यों का पूरा श्रेय आज आपको मिलेगा.

शिक्षा, लव और पारिवारिक जीवन

छात्रों के लिए आज का दिन एक अनुशासित छात्र की तरह सीखने और पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने का है; कभी-कभी एकाग्रता की कमी क्षणिक रूप से उल्टा असर दे सकती है. पारिवारिक जीवन सुखद और आनंददायक रहेगा. आज आप अपने जीवनसाथी (Life Partner) की सलाह से बड़ा आर्थिक लाभ कमा सकते हैं. मन की शांति के लिए आनंद की तलाश घर के बाहर करने के बजाय अपने अंतर्मन में करें.

  • भाग्यशाली रंग: ऑरेंज (नारंगी)
  • भाग्यशाली अंक: 1
  • अशुभ अंक: 4
  • आज का उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर लाल चोला चढ़ाएं और सुंदरकांड का पाठ करें; इससे आपके सभी काम बिना किसी बाधा के पूरे होंगे.

FAQs

Q1. 28 जुलाई 2026 को सिंह राशि के व्यापारियों के लिए नया काम शुरू करने का शुभ समय क्या है?
Ans. आज नया काम शुरू करने के लिए दोपहर 12:15 से 02:00 बजे (लाभ-अमृत का चौघड़िया) का समय सबसे शुभ रहेगा.

Q2. आज सिंह राशि वालों को पारिवारिक जीवन और पैसों के मामले में किससे फायदा होगा?
Ans. आज आपको अपने जीवनसाथी द्वारा दी गई सलाह से बड़ा आर्थिक लाभ होगा और दांपत्य जीवन सुखद रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 28 Jul 2026 05:26 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Singh Rashifal Leo Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Singh Rashifal 28 July 2026: सिंह राशि वालों को वाशि व सुनफा योग से मिलेगा बिजनेस में बड़ा फायदा, अटके काम होंगे पूरे
Singh Rashifal 28 July 2026: सिंह राशि वालों को वाशि व सुनफा योग से मिलेगा बिजनेस में बड़ा फायदा, अटके काम होंगे पूरे
राशिफल
Kark Rashifal 28 July 2026: कर्क राशि वाले आज वर्कप्लेस पर रहें सतर्क, विष्कुम्भ योग से सुधरेगी आर्थिक स्थिति
Kark Rashifal 28 July 2026: कर्क राशि वाले आज वर्कप्लेस पर रहें सतर्क, विष्कुम्भ योग से सुधरेगी आर्थिक स्थिति
राशिफल
Mithun Rashifal 28 July 2026: मिथुन राशि वालों को भद्र योग से मिलेगा बिजनेस में बड़ा लाभ, पार्टनरशिप और नौकरी में बनेगी बात
Mithun Rashifal 28 July 2026: मिथुन राशि वालों को भद्र योग से मिलेगा बिजनेस में बड़ा लाभ, पार्टनरशिप और नौकरी में बनेगी बात
राशिफल
Vrishabha Rashifal 28 July 2026: वृषभ राशि वाले आज यात्रा और बिजनेस मीटिंग्स में बरतें सावधानी, अष्टम चंद्रमा बढ़ाएगा चुनौतियां
Vrishabha Rashifal 28 July 2026: वृषभ राशि वाले आज यात्रा और बिजनेस मीटिंग्स में बरतें सावधानी, अष्टम चंद्रमा बढ़ाएगा चुनौतियां
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: 'फौजी' ने पकड़ी रफ्तार! 3 अगस्त से प्रभास की वापसी, दिसंबर रिलीज पर नजर (27.07.26)
Mannat: Mannat का मंडप में धमाकेदार हंगामा! धुएं के बीच रुकी Manyata-Vikrant की शादी
Operation Safed Sagar की स्टार कास्ट ने शेयर किए शूटिंग के अनसुने और भावुक किस्से
Kareena Kapoor का खुलासा, रिजेक्शन के बाद रात-रात भर रोती थीं Karisma Kapoor
Prabhas की Spirit में Katrina Kaif की एंट्री? Cameo Role की रिपोर्ट्स ने बढ़ाई चर्चा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
प्रधान… BJP का वो चेहरा, जिन्होंने हारते चुनाव के बीच ऐसे बाजी पलट दी
प्रधान… BJP का वो चेहरा, जिन्होंने हारते चुनाव के बीच ऐसे बाजी पलट दी
इंडिया
CJP के अल्टीमेटम पर एक्शन में सरकार, अब उठाने जा रही ये बड़ा कदम
CJP के अल्टीमेटम पर एक्शन में सरकार, अब उठाने जा रही ये बड़ा कदम
बॉलीवुड
'चुप रही क्योंकि मुझे डर था...', बादशाह की वाइफ ने बयां किया दर्द
'चुप रही क्योंकि मुझे डर था...', बादशाह की वाइफ ने बयां किया दर्द
महाराष्ट्र
राजनीति में आएंगे अभिजीत दीपके? शिंदे के मंत्री का खुलासा
राजनीति में आएंगे अभिजीत दीपके? शिंदे के मंत्री का खुलासा
स्पोर्ट्स
CWG 2026: ज्ञानेश्वरी यादव ने 199 किलो वजन उठाकर रचा इतिहास, पीएम मोदी ने दी बधाई
ज्ञानेश्वरी यादव ने 199 किलो वजन उठाकर रचा इतिहास, पीएम मोदी ने दी बधाई
इंडिया
Xप्लेन: भारत में घटते Gen Z वोटर्स! क्या वाकई फैसले लेने के काबिल है?
भारत में घटते Gen Z वोटर्स! क्या वाकई फैसले लेने के काबिल है?
इंडिया
विजय सरकार के आदेश को मद्रास HC से झटका, जानें क्या है पूरा मामला
विजय सरकार के आदेश को मद्रास HC से झटका, जानें क्या है पूरा मामला
विश्व
चीन ने तरेरी आंख, US को दी जवाबी कार्रवाई की धमकी, जानें पूरा मामला
चीन ने तरेरी आंख, US को दी जवाबी कार्रवाई की धमकी, जानें पूरा मामला
ABP NEWS
Viral Video: 5 फीट उफनते पानी में फंसी बच्ची, मदद के लिए बस चीखती रही!
Viral Video: 5 फीट उफनते पानी में फंसी बच्ची, मदद के लिए बस चीखती रही!
ABP NEWS
Viral Video: रोहतास में सोने की लूट आसान? मुखबिर कर देते हैं काम आसान
Viral Video: रोहतास में सोने की लूट आसान? मुखबिर कर देते हैं काम आसान
ABP NEWS
Viral Video: कपिल सिब्बल से मिलने क्यों गए अभिजीत दिपके?
Viral Video: कपिल सिब्बल से मिलने क्यों गए अभिजीत दिपके?
ABP NEWS
PM Modi New Video: छात्रों के लिए PM Modi का एक और वीडियो जारी
PM Modi New Video: छात्रों के लिए PM Modi का एक और वीडियो जारी
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर के पास बैरिकेड्स और पुलिस की तैनाती अभी भी जारी
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर के पास बैरिकेड्स और पुलिस की तैनाती अभी भी जारी
Embed widget