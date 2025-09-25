हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Scorpio Horoscope 25 September 2025: वृश्चिक राशि वाले बिजनेस और निजी जीवन में बरतें सावधानी! पढ़ें भाग्यफल

Today Scorpio Horoscope 25 September 2025: वृश्चिक राशिफल वालों के लिए गुरुवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 25 Sep 2025 01:10 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Vrishchik Rashifal 25 September 2025: आज का दिन सावधानी से आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है. चन्द्रमा के 12वें भाव में होने से कानूनी जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है. व्यवसायिक और व्यक्तिगत जीवन दोनों में सतर्क रहना ही आपके लिए उचित होगा.

परिवार राशिफल: दाम्पत्य जीवन में तनाव बना रहेगा, हालांकि दोपहर बाद कुछ राहत मिल सकती है. पारिवारिक माहौल में मधुरता लाने के लिए आपको अतिरिक्त प्रयास करने होंगे.

लव राशिफल: प्रेम जीवन में अनबन और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. छोटे-छोटे विवादों को बढ़ावा न दें, वरना रिश्ते में दूरी आ सकती है.

व्यापार राशिफल: बिजनेस में नए प्रयोग करने से पहले जांच-पड़ताल जरूर करें. रियल एस्टेट और जमीन-जायदाद से जुड़े कारोबारियों को तनाव झेलना पड़ सकता है. सरकारी नीतियों का असर भी पड़ेगा.

नौकरी राशिफल: नौकरीपेशा जातकों को अचानक कार्यस्थल पर दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं. दस्तावेज और फ़ाइलों को संभालकर रखें. वर्किंग वुमन को ऑफिस और त्योहार दोनों का दबाव महसूस होगा.

युवा और करियर राशिफल: स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन को अपने समय का सदुपयोग करना होगा. समय को व्यर्थ गंवाना आगे नुकसानदेह साबित हो सकता है.

धन राशिफल: आर्थिक मामलों में जल्दबाजी में कोई फैसला न लें. रियल एस्टेट में निवेश सोच-समझकर ही करें.

हेल्थ राशिफल: ग्रहों की चाल स्वास्थ्य को लेकर सतर्क कर रही है. कमजोरी और थकान महसूस हो सकती है. दिन सेहत के लिए कमजोर रहेगा.

शुभ अंक: 3
अशुभ अंक: 8
शुभ रंग: मैरून

उपाय: भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का जाप करें.

FAQs
Q1. क्या आज रियल एस्टेट कारोबारियों के लिए समय ठीक है?
नहीं, सरकारी नीतियों और तनाव की वजह से कारोबारियों को कठिनाई हो सकती है.

Q2. स्वास्थ्य को लेकर किस बात का ध्यान रखना होगा?
थकान और कमजोरी परेशान कर सकती है, इसलिए आराम करें और संतुलित आहार लें.

Disclaimer यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 25 Sep 2025 01:10 AM (IST)
Aaj Ka Rashifal Vrishchik Rashifal Scorpio Horoscope Today Horoscope
