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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Vrishabh Rashifal 30 April 2026: वृषभ राशि मालव्य योग से बढ़ेगी व्यापार की साख, पॉलिटिक्स से जुड़े लोगों के सहयोग से चमकेगा भाग्य

Aaj ka Vrishabh Rashifal 30 April 2026: वृषभ राशि मालव्य योग से बढ़ेगी व्यापार की साख, पॉलिटिक्स से जुड़े लोगों के सहयोग से चमकेगा भाग्य

Taurus Horoscope: वृषभ राशिफल 30 अप्रैल 2026 की आज ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी और विदेश से खुशखबरी मिलेगी. संतान सुख की प्राप्ति होगी और चर्म रोगों में सुधार होगा. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 30 Apr 2026 01:29 AM (IST)
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Aaj ka Vrishabh Rashifal 30 April 2026: गुरुवार का दिन आध्यात्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है. आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रात्रि 09:13 तक रहेगी, जिसके बाद पूर्णिमा तिथि का आरंभ होगा. आज पूरे दिन चित्रा नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

ग्रहों की चाल से आज वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और वज्र योग का निर्माण हो रहा है. विशेष रूप से वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों के लिए 'मालव्य योग' का शुभ प्रभाव रहेगा. चंद्रमा दोपहर 01:14 के बाद तुला राशि में संचरण करेंगे. शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 08:00 बजे और शाम 05:00 से 06:00 बजे तक का समय सर्वश्रेष्ठ है, जबकि दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, जिसमें शुभ कार्य वर्जित हैं.

बिज़नेस और धन (Business & Finance)
आज का दिन व्यापारिक दृष्टिकोण से बेहद लाभकारी सिद्ध होगा. किसी प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तित्व का आपके ऑफिस या शोरूम में आगमन आपकी ब्रांड वैल्यू को रातों-रात बढ़ा सकता है. यदि आप नया बिजनेस या नई ब्रांच शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो सुबह 07:00 से 08:00 बजे और शाम 05:00 से 06:00 बजे का समय आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

नौकरी और करियर (Job & Career)
कार्यक्षेत्र में आज आपकी भूमिका एक मार्गदर्शक की रहेगी. आप अपने जूनियर कर्मचारियों के लिए एक मेंटर की तरह काम करेंगे, जिससे भविष्य में आपको एक वफादार टीम का साथ मिलेगा. विदेश में नौकरी कर रहे जातकों को आज कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. करियर में स्थिरता और सम्मान की प्राप्ति होगी.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों (Competitive Students) के लिए आज का दिन अपनी क्षमताओं को साबित करने का है. आपकी कड़ी मेहनत सफलता के नए मानक स्थापित करेगी. गुरुओं और बड़ों का सहयोग आपकी शैक्षणिक राह को आसान बनाएगा.

प्रेम और परिवार (Love & Family)
पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी. विशेष रूप से संतान की ओर से कोई सुखद समाचार मिल सकता है, जो आपकी दिनभर की थकान को दूर कर देगा. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य अच्छा रहेगा. मालव्य योग के प्रभाव से घर में भौतिक सुख-सुविधाओं का विस्तार हो सकता है.

स्वास्थ्य (Health)
स्वास्थ्य के लिहाज से दिन सुधार वाला है. चंद्रमा के छठे भाव में होने से थोड़ा मानसिक तनाव महसूस हो सकता है, लेकिन चर्म रोगों (Skin Diseases) से पीड़ित जातकों को आज उचित उपचार और परहेज के कारण बड़ी राहत मिलेगी. घाव जल्दी भरने लगेंगे और शारीरिक ऊर्जा में सुधार होगा.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: सफेद (White)
भाग्यशाली अंक: 4
अशुभ अंक: 7

आज का विशेष उपाय: आज वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर शिवलिंग पर कच्चा दूध और गंगाजल अर्पित करें. जरूरतमंदों को सफेद वस्तु जैसे चावल या चीनी का दान करना शुभ रहेगा.

FAQs
1. वृषभ राशि के लिए आज का लकी समय क्या है?
आज नया कार्य शुरू करने के लिए सुबह 07:00 से 08:00 बजे और शाम 05:00 से 06:00 बजे का समय सबसे उत्तम है.

2. मालव्य योग का वृषभ राशि पर क्या असर होगा?
मालव्य योग के कारण वृषभ राशि वालों की सुख-सुविधाओं और यश में वृद्धि होगी, साथ ही व्यक्तित्व में निखार आएगा.

3. मानसिक तनाव से बचने के लिए क्या करें?
चंद्रमा की स्थिति के कारण होने वाले तनाव को कम करने के लिए आज 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें और ठंडे पानी का सेवन अधिक करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 30 Apr 2026 01:29 AM (IST)
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Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today
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