Aaj ka Vrishabh Rashifal 30 April 2026: गुरुवार का दिन आध्यात्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है. आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रात्रि 09:13 तक रहेगी, जिसके बाद पूर्णिमा तिथि का आरंभ होगा. आज पूरे दिन चित्रा नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

ग्रहों की चाल से आज वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और वज्र योग का निर्माण हो रहा है. विशेष रूप से वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों के लिए 'मालव्य योग' का शुभ प्रभाव रहेगा. चंद्रमा दोपहर 01:14 के बाद तुला राशि में संचरण करेंगे. शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 08:00 बजे और शाम 05:00 से 06:00 बजे तक का समय सर्वश्रेष्ठ है, जबकि दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, जिसमें शुभ कार्य वर्जित हैं.

बिज़नेस और धन (Business & Finance)

आज का दिन व्यापारिक दृष्टिकोण से बेहद लाभकारी सिद्ध होगा. किसी प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तित्व का आपके ऑफिस या शोरूम में आगमन आपकी ब्रांड वैल्यू को रातों-रात बढ़ा सकता है. यदि आप नया बिजनेस या नई ब्रांच शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो सुबह 07:00 से 08:00 बजे और शाम 05:00 से 06:00 बजे का समय आपके लिए शुभ फलदायी रहेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

नौकरी और करियर (Job & Career)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी भूमिका एक मार्गदर्शक की रहेगी. आप अपने जूनियर कर्मचारियों के लिए एक मेंटर की तरह काम करेंगे, जिससे भविष्य में आपको एक वफादार टीम का साथ मिलेगा. विदेश में नौकरी कर रहे जातकों को आज कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. करियर में स्थिरता और सम्मान की प्राप्ति होगी.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों (Competitive Students) के लिए आज का दिन अपनी क्षमताओं को साबित करने का है. आपकी कड़ी मेहनत सफलता के नए मानक स्थापित करेगी. गुरुओं और बड़ों का सहयोग आपकी शैक्षणिक राह को आसान बनाएगा.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी. विशेष रूप से संतान की ओर से कोई सुखद समाचार मिल सकता है, जो आपकी दिनभर की थकान को दूर कर देगा. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य अच्छा रहेगा. मालव्य योग के प्रभाव से घर में भौतिक सुख-सुविधाओं का विस्तार हो सकता है.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य के लिहाज से दिन सुधार वाला है. चंद्रमा के छठे भाव में होने से थोड़ा मानसिक तनाव महसूस हो सकता है, लेकिन चर्म रोगों (Skin Diseases) से पीड़ित जातकों को आज उचित उपचार और परहेज के कारण बड़ी राहत मिलेगी. घाव जल्दी भरने लगेंगे और शारीरिक ऊर्जा में सुधार होगा.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: सफेद (White)

भाग्यशाली अंक: 4

अशुभ अंक: 7

आज का विशेष उपाय: आज वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर शिवलिंग पर कच्चा दूध और गंगाजल अर्पित करें. जरूरतमंदों को सफेद वस्तु जैसे चावल या चीनी का दान करना शुभ रहेगा.

FAQs

1. वृषभ राशि के लिए आज का लकी समय क्या है?

आज नया कार्य शुरू करने के लिए सुबह 07:00 से 08:00 बजे और शाम 05:00 से 06:00 बजे का समय सबसे उत्तम है.

2. मालव्य योग का वृषभ राशि पर क्या असर होगा?

मालव्य योग के कारण वृषभ राशि वालों की सुख-सुविधाओं और यश में वृद्धि होगी, साथ ही व्यक्तित्व में निखार आएगा.

3. मानसिक तनाव से बचने के लिए क्या करें?

चंद्रमा की स्थिति के कारण होने वाले तनाव को कम करने के लिए आज 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें और ठंडे पानी का सेवन अधिक करें.

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