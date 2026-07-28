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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलVrishabha Rashifal 28 July 2026: वृषभ राशि वाले आज यात्रा और बिजनेस मीटिंग्स में बरतें सावधानी, अष्टम चंद्रमा बढ़ाएगा चुनौतियां

Vrishabha Rashifal 28 July 2026: वृषभ राशि वाले आज यात्रा और बिजनेस मीटिंग्स में बरतें सावधानी, अष्टम चंद्रमा बढ़ाएगा चुनौतियां

Taurus Horoscope 28 July 2026: आज वृषभ राशि वालों को अष्टम चंद्रमा के कारण बिजनेस और यात्रा में रहना होगा सतर्क. पिता की सलाह से बनेंगे काम. पढ़ें 28 जुलाई 2026 का सटीक राशिफल व उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 28 Jul 2026 05:10 AM (IST)
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Aaj Ka Vrishabha Rashifal: 28 जुलाई 2026, मंगलवार के दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि शाम 06:19 बजे तक रहेगी, जिसके बाद पूर्णिमा तिथि (गुरु पूर्णिमा) शुरू होगी. पंचांग के अनुसार आज दोपहर 01:11 बजे तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र लगेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से 8वें भाव (अष्टम भाव) यानी दुर्घटना, संकट व अनिश्चितता के स्थान में धनु राशि में गोचर करेंगे.

अष्टम चंद्रमा के प्रभाव से आज वृषभ राशि के जातकों को यात्रा, बिजनेस और स्वास्थ्य के मामले में बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है.

बिजनेस और करियर राशिफल

बिजनेस के लिहाज से आज मुनाफे की स्थितियां न के बराबर बनेंगी. मार्केटिंग या किसी मीटिंग के दौरान बिना सोचे-समझे कोई बड़ा डिसीजन न लें. व्यापार में सही दिशा के लिए पिता या पिता तुल्य व्यक्ति का मार्गदर्शन लें. कार्यक्षेत्र में असफलता या रुकावटों के योग हैं, जिससे मानसिक संतोष की कमी महसूस होगी. प्रशासनिक अधिकारियों के लिए दिन थोड़ा कठिन रह सकता है, मन में नकारात्मक विचार परेशान कर सकते हैं. एंप्लॉयड पर्सन पर काम का प्रेशर ज्यादा रहेगा.

फैमिली, लव और एजुकेशन राशिफल

पारिवारिक मोर्चे पर कोई भी काम बिना बाधा के आसानी से आगे नहीं बढ़ेगा. यात्रा करते समय संयम रखें, किसी से अकारण बहस हो सकती है. स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन को आज अपने से अनुभवी लोगों की सलाह माननी चाहिए; यदि वे किसी बात पर नाराज हों, तो निराश होने के बजाय सुधार करें.

स्वास्थ्य राशिफल

दफ्तर के काम के दबाव के कारण आज खान-पान पर ध्यान न देने से आपकी सेहत का पाया गड़बड़ा सकता है. पेट दर्द या सिरदर्द की समस्या हो सकती है, इसलिए समय पर भोजन करें.

  • भाग्यशाली रंग: ब्राउन (भूरा)
  • भाग्यशाली अंक: 8
  • अशुभ अंक: 4
  • आज का उपाय: मंगलवार के दिन अष्टम चंद्रमा के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए हनुमान जी की उपासना करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें.

FAQs 

Q1. 28 जुलाई 2026 को वृषभ राशि के व्यापारियों को क्या सावधानी रखनी चाहिए?
Ans. आज कोई भी महत्वपूर्ण व्यावसायिक फैसला बिना सोचे-समझे न लें और सही मार्गदर्शन के लिए पिता की सलाह लें.

Q2. आज वृषभ राशि के नौकरीपेशा लोगों की सेहत क्यों बिगड़ सकती है?
 Ans. ऑफिस वर्क प्रेशर के कारण खान-पान में ढिलाई बरतने से सेहत खराब हो सकती है, इसलिए सेहत का ध्यान रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 28 Jul 2026 05:10 AM (IST)
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