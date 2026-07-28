Vrishabha Rashifal 28 July 2026: वृषभ राशि वाले आज यात्रा और बिजनेस मीटिंग्स में बरतें सावधानी, अष्टम चंद्रमा बढ़ाएगा चुनौतियां
Taurus Horoscope 28 July 2026: आज वृषभ राशि वालों को अष्टम चंद्रमा के कारण बिजनेस और यात्रा में रहना होगा सतर्क. पिता की सलाह से बनेंगे काम. पढ़ें 28 जुलाई 2026 का सटीक राशिफल व उपाय.
Aaj Ka Vrishabha Rashifal: 28 जुलाई 2026, मंगलवार के दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि शाम 06:19 बजे तक रहेगी, जिसके बाद पूर्णिमा तिथि (गुरु पूर्णिमा) शुरू होगी. पंचांग के अनुसार आज दोपहर 01:11 बजे तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र लगेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से 8वें भाव (अष्टम भाव) यानी दुर्घटना, संकट व अनिश्चितता के स्थान में धनु राशि में गोचर करेंगे.
अष्टम चंद्रमा के प्रभाव से आज वृषभ राशि के जातकों को यात्रा, बिजनेस और स्वास्थ्य के मामले में बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है.
बिजनेस और करियर राशिफल
बिजनेस के लिहाज से आज मुनाफे की स्थितियां न के बराबर बनेंगी. मार्केटिंग या किसी मीटिंग के दौरान बिना सोचे-समझे कोई बड़ा डिसीजन न लें. व्यापार में सही दिशा के लिए पिता या पिता तुल्य व्यक्ति का मार्गदर्शन लें. कार्यक्षेत्र में असफलता या रुकावटों के योग हैं, जिससे मानसिक संतोष की कमी महसूस होगी. प्रशासनिक अधिकारियों के लिए दिन थोड़ा कठिन रह सकता है, मन में नकारात्मक विचार परेशान कर सकते हैं. एंप्लॉयड पर्सन पर काम का प्रेशर ज्यादा रहेगा.
फैमिली, लव और एजुकेशन राशिफल
पारिवारिक मोर्चे पर कोई भी काम बिना बाधा के आसानी से आगे नहीं बढ़ेगा. यात्रा करते समय संयम रखें, किसी से अकारण बहस हो सकती है. स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन को आज अपने से अनुभवी लोगों की सलाह माननी चाहिए; यदि वे किसी बात पर नाराज हों, तो निराश होने के बजाय सुधार करें.
स्वास्थ्य राशिफल
दफ्तर के काम के दबाव के कारण आज खान-पान पर ध्यान न देने से आपकी सेहत का पाया गड़बड़ा सकता है. पेट दर्द या सिरदर्द की समस्या हो सकती है, इसलिए समय पर भोजन करें.
- भाग्यशाली रंग: ब्राउन (भूरा)
- भाग्यशाली अंक: 8
- अशुभ अंक: 4
- आज का उपाय: मंगलवार के दिन अष्टम चंद्रमा के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए हनुमान जी की उपासना करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें.
FAQs
Q1. 28 जुलाई 2026 को वृषभ राशि के व्यापारियों को क्या सावधानी रखनी चाहिए?
Ans. आज कोई भी महत्वपूर्ण व्यावसायिक फैसला बिना सोचे-समझे न लें और सही मार्गदर्शन के लिए पिता की सलाह लें.
Q2. आज वृषभ राशि के नौकरीपेशा लोगों की सेहत क्यों बिगड़ सकती है?
Ans. ऑफिस वर्क प्रेशर के कारण खान-पान में ढिलाई बरतने से सेहत खराब हो सकती है, इसलिए सेहत का ध्यान रखें.
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