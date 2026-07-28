Aaj Ka Mesh Rashifal 28 July 2026: 28 जुलाई 2026, मंगलवार के दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि शाम 06:19 बजे तक रहेगी, जिसके बाद पूर्णिमा तिथि (गुरु पूर्णिमा / आषाढ़ी पूर्णिमा) की शुरुआत होगी. पंचांग के अनुसार आज दोपहर 01:11 बजे तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र शुरू होगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और विष्कुम्भ योग का शुभ संयोग बन रहा है.

चंद्रमा आज शाम 07:49 बजे तक आपकी राशि से 9वें भाव (नवम भाव) यानी भाग्य व धर्म स्थान में धनु राशि में संचार करेंगे, जिसके बाद वे 10वें भाव मकर राशि में प्रवेश करेंगे. नवम चंद्रमा के प्रभाव से समाज में आपकी पहचान और मान-सम्मान में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी. शुभ कार्यों के लिए आज दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया सबसे उत्तम है, जबकि दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की यात्रा आपके लिए विशेष रूप से शुभ और फलदायी रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

बिजनेस के दृष्टिकोण से आज का दिन मेष राशि के व्यापारियों के लिए कई बेहतरीन अवसर लेकर आया है. व्यापार के साथ-साथ आपके द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों को देखते हुए आज आपको किसी सामाजिक संस्था या समाज में कोई बड़ा और जिम्मेदार पद मिल सकता है. आज बिजनेस से जुड़ी कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियां (New Information) मिलेंगी; ऐसे में वर्तमान में चल रहे व्यापारिक कामों के साथ-साथ नए प्रोजेक्ट्स पर भी अपना ध्यान केंद्रित रखें, क्योंकि समय और परिस्थितियां पूरी तरह आपके फेवर में हैं. हालांकि, वित्तीय योजनाओं (Financial Plans) में पैसा लगाने का विचार कर रहे हैं तो फिलहाल के लिए नए निवेश का प्लान टाल देना ही बेहतर रहेगा.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अपनी क्षमताओं का लोहा मनवाने का है. वर्कप्लेस पर काम के लिहाज से आज आप बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर सकेंगे. आपके व्यक्तित्व में अनुशासन (Discipline) बढ़ेगा, जिससे आप दफ्तर में आसानी से लोगों और अधिकारियों को प्रभावित कर पाएंगे. सरकारी सेवा में कार्यरत (Government Employees) लोगों को आज अचानक कुछ अतिरिक्त कार्यभार (Extra Responsibility) मिल सकता है. एंप्लॉयड पर्सन को ऑफिस के काम को लेकर बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है; लगातार काम करने से आप मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो सकते हैं, इसलिए बीच-बीच में थोड़ा रेस्ट (आराम) लेते हुए काम करना ज्यादा सही रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट्स राशिफल (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी प्रगति करने का है. स्टूडेंट्स आज अपनी पढ़ाई और एजुकेशन में अपना सर्वश्रेष्ठ (Best Performance) देंगे. जो छात्र हायर एजुकेशन के लिए एजुकेशन लोन (Education Loan) के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं, वे आज आवेदन कर सकते हैं; दिन आपके अनुकूल है.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक जीवन के लिहाज से आज का दिन बेहद सुखद और सुकून भरा रहेगा. काफी दिनों की व्यस्तता और भागदौड़ के बाद आज आपको अपनी फैमिली के साथ आनंदपूर्वक और यादगार समय बिताने का मौका मिलेगा. घर-परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा और परिजनों का पूरा सहयोग मिलेगा.

नवम भाव के चंद्रमा के प्रभाव से आपका स्वास्थ्य सामान्यतः अच्छा रहेगा. हालांकि, वर्कप्लेस पर काम के ज्यादा दबाव से बचें, वरना सिरदर्द या मानसिक थकान हो सकती है. काम के बीच में आराम करें और पर्याप्त पानी पिएं.

भाग्यशाली रंग: क्रीम (Cream)

क्रीम (Cream) भाग्यशाली अंक: 4

4 अशुभ अंक: 9

9 आज का उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर लाल चोला या सिंदूर अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें. इसके साथ ही संध्या समय चमेली के तेल का दीपक जलाएं; इससे करियर और बिजनेस की सभी बाधाएं दूर होंगी.

FAQs

Q1. 28 जुलाई 2026 को मेष राशि के व्यापारियों को सामाजिक क्षेत्र में क्या फायदा होगा?

Ans. आपके बिजनेस के साथ-साथ सामाजिक कार्यों में योगदान को देखते हुए समाज में आपको कोई बड़ा पद या मान-सम्मान मिल सकता है.

Q2. आज मेष राशि के नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में क्या सावधानी रखनी चाहिए?

Ans. वर्कप्लेस पर काम का बहुत ज्यादा स्ट्रेस न लें; लगातार काम करने के बजाय बीच-बीच में रेस्ट लेकर काम करें ताकि मानसिक तनाव न हो.

Q3. आज मेष राशि के विद्यार्थियों के लिए क्या शुभ संकेत हैं?

Ans. छात्र आज अपनी पढ़ाई में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे और हायर स्टडीज के लिए एजुकेशन लोन के लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हैं.

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