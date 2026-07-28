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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलMesh Rashifal 28 July 2026: मेष राशि वालों का बढ़ेगा सोशल दायरा, बिजनेस में नए मौकों से चमकेगा भाग्य

Mesh Rashifal 28 July 2026: मेष राशि वालों का बढ़ेगा सोशल दायरा, बिजनेस में नए मौकों से चमकेगा भाग्य

Aries Horoscope 28 July 2026: आज मेष राशि वालों का बढ़ेगा सोशल दायरा, बिजनेस में मिलेंगे नए मौके और फैमिली के साथ बीतेगा सुखद समय. जानें पंचांग, शुभ अंक-रंग, उपाय और संपूर्ण राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 28 Jul 2026 05:02 AM (IST)
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Aaj Ka Mesh Rashifal 28 July 2026: 28 जुलाई 2026, मंगलवार के दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि शाम 06:19 बजे तक रहेगी, जिसके बाद पूर्णिमा तिथि (गुरु पूर्णिमा / आषाढ़ी पूर्णिमा) की शुरुआत होगी. पंचांग के अनुसार आज दोपहर 01:11 बजे तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र शुरू होगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और विष्कुम्भ योग का शुभ संयोग बन रहा है.

चंद्रमा आज शाम 07:49 बजे तक आपकी राशि से 9वें भाव (नवम भाव) यानी भाग्य व धर्म स्थान में धनु राशि में संचार करेंगे, जिसके बाद वे 10वें भाव मकर राशि में प्रवेश करेंगे. नवम चंद्रमा के प्रभाव से समाज में आपकी पहचान और मान-सम्मान में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी. शुभ कार्यों के लिए आज दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया सबसे उत्तम है, जबकि दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज उत्तर दिशा की यात्रा आपके लिए विशेष रूप से शुभ और फलदायी रहेगी. 

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

बिजनेस के दृष्टिकोण से आज का दिन मेष राशि के व्यापारियों के लिए कई बेहतरीन अवसर लेकर आया है. व्यापार के साथ-साथ आपके द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों को देखते हुए आज आपको किसी सामाजिक संस्था या समाज में कोई बड़ा और जिम्मेदार पद मिल सकता है. आज बिजनेस से जुड़ी कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियां (New Information) मिलेंगी; ऐसे में वर्तमान में चल रहे व्यापारिक कामों के साथ-साथ नए प्रोजेक्ट्स पर भी अपना ध्यान केंद्रित रखें, क्योंकि समय और परिस्थितियां पूरी तरह आपके फेवर में हैं. हालांकि, वित्तीय योजनाओं (Financial Plans) में पैसा लगाने का विचार कर रहे हैं तो फिलहाल के लिए नए निवेश का प्लान टाल देना ही बेहतर रहेगा.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अपनी क्षमताओं का लोहा मनवाने का है. वर्कप्लेस पर काम के लिहाज से आज आप बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर सकेंगे. आपके व्यक्तित्व में अनुशासन (Discipline) बढ़ेगा, जिससे आप दफ्तर में आसानी से लोगों और अधिकारियों को प्रभावित कर पाएंगे. सरकारी सेवा में कार्यरत (Government Employees) लोगों को आज अचानक कुछ अतिरिक्त कार्यभार (Extra Responsibility) मिल सकता है. एंप्लॉयड पर्सन को ऑफिस के काम को लेकर बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है; लगातार काम करने से आप मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो सकते हैं, इसलिए बीच-बीच में थोड़ा रेस्ट (आराम) लेते हुए काम करना ज्यादा सही रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट्स राशिफल (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी प्रगति करने का है. स्टूडेंट्स आज अपनी पढ़ाई और एजुकेशन में अपना सर्वश्रेष्ठ (Best Performance) देंगे. जो छात्र हायर एजुकेशन के लिए एजुकेशन लोन (Education Loan) के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं, वे आज आवेदन कर सकते हैं; दिन आपके अनुकूल है.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक जीवन के लिहाज से आज का दिन बेहद सुखद और सुकून भरा रहेगा. काफी दिनों की व्यस्तता और भागदौड़ के बाद आज आपको अपनी फैमिली के साथ आनंदपूर्वक और यादगार समय बिताने का मौका मिलेगा. घर-परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा और परिजनों का पूरा सहयोग मिलेगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health)

नवम भाव के चंद्रमा के प्रभाव से आपका स्वास्थ्य सामान्यतः अच्छा रहेगा. हालांकि, वर्कप्लेस पर काम के ज्यादा दबाव से बचें, वरना सिरदर्द या मानसिक थकान हो सकती है. काम के बीच में आराम करें और पर्याप्त पानी पिएं.

  • भाग्यशाली रंग: क्रीम (Cream)
  • भाग्यशाली अंक: 4
  • अशुभ अंक: 9
  • आज का उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर लाल चोला या सिंदूर अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें. इसके साथ ही संध्या समय चमेली के तेल का दीपक जलाएं; इससे करियर और बिजनेस की सभी बाधाएं दूर होंगी.

FAQs 

Q1. 28 जुलाई 2026 को मेष राशि के व्यापारियों को सामाजिक क्षेत्र में क्या फायदा होगा?
 Ans. आपके बिजनेस के साथ-साथ सामाजिक कार्यों में योगदान को देखते हुए समाज में आपको कोई बड़ा पद या मान-सम्मान मिल सकता है.

Q2. आज मेष राशि के नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में क्या सावधानी रखनी चाहिए?
Ans. वर्कप्लेस पर काम का बहुत ज्यादा स्ट्रेस न लें; लगातार काम करने के बजाय बीच-बीच में रेस्ट लेकर काम करें ताकि मानसिक तनाव न हो.

Q3. आज मेष राशि के विद्यार्थियों के लिए क्या शुभ संकेत हैं?
Ans. छात्र आज अपनी पढ़ाई में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे और हायर स्टडीज के लिए एजुकेशन लोन के लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 28 Jul 2026 05:02 AM (IST)
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