Aaj Ka Vrishabh Rashifal (18 November 2025): वृषभ राशि पुरानी बीमारी से राहत मिलेगी, धैर्य और आत्मविश्वास से सफलता मिलेगी
Today Taurus Horoscope 18 November 2025: वृषभ राशिफल वालों के लिए मंगलवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें राशिफल.
Aaj Ka Vrishabh Rashifal 18 November 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा छठे भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे स्वास्थ्य, संघर्षों पर विजय और कार्यक्षमता बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं. पुरानी बीमारी से राहत मिलने की संभावना है.
बिजनेस / करियर:
बिजनेस में उतार–चढ़ाव के बीच आत्मविश्वास बनाए रखें. आज निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें, धीरे परंतु स्थिर कदम उठाने से सफलता आपके पक्ष में रहेगी. वर्कप्लेस पर समय प्रबंधन आवश्यक है, इसलिए कार्यों की लिस्ट बनाकर प्रायोरिटी तय करें. बॉस आज आपके परफॉर्मेंस पर नजर रखेंगे, इसलिए काम में गुणवत्ता और अनुशासन दिखाएं.
लव और फैमिली:
परिवार में सौहार्द बना रहेगा, लेकिन माताजी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी, किसी भी छोटी दिक्कत पर डॉक्टर से सलाह अवश्य लें. घर के बुजुर्गों का मान-सम्मान और सेवा करने से ग्रहों का सकारात्मक प्रभाव बढ़ेगा. दांपत्य और प्रेम संबंधों के लिए दिन सामान्य है, आक्रोश से बचें, संवाद मधुर रखें.
धन राशिफल:
आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. फालतू खर्चों को नियंत्रित करने की आवश्यकता है. घर में रखरखाव या सुधार से संबंधित कोई योजना बन रही है तो वास्तु नियमों को ध्यान में रखकर कार्य करने से आर्थिक नुकसान से बचा जा सकता है.
स्वास्थ्य:
पुरानी बीमारी में सुधार मिलेगा, लेकिन गुस्सा और तनाव से दूर रहें. कॉफी, चाय और मसालेदार भोजन कम करें, ब्लड प्रेशर व हार्ट संबंधित समस्या से बचाव रहेगा. हल्की स्ट्रेचिंग और वॉक लाभकारी होगी.
युवा एवं विद्यार्थी:
आयुष्मान योग के प्रभाव से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अच्छे परिणाम मिलने की पूरी संभावना है. युवाओं को अपनी मेहनत पर डटे रहना चाहिए, आज लिया गया छोटा प्रयास भी भविष्य में बड़ा फल देगा.
भाग्यशाली रंग: क्रीम
भाग्यशाली अंक: 4
उपाय:
- माता-पिता या घर के बुजुर्गों का पैर छूकर आशीर्वाद लें.
- भगवान शिव को अक्षत (चावल) चढ़ाएं, सफलता और स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा.
FAQs:
Q1: क्या आज निवेश करना उचित रहेगा?
लॉन्ग-टर्म निवेश ठीक रहेगा, लेकिन बड़े फैसले जल्दबाजी में न लें.
Q2: क्या स्वास्थ्य में पूर्ण सुधार होगा?
आराम के संकेत मजबूत हैं, पर जीवनशैली सुधारकर ही स्थायी लाभ मिलेगा.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.
