Aaj Ka Vrischik Rashifal 24 December 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके तृतीय भाव (3rd हाउस) में स्थित है, जिससे साहस, पराक्रम, संवाद और रिश्तेदारों से जुड़े मामलों में सक्रियता बढ़ेगी. आज आपको अपने रिश्तेदारों और करीबी लोगों के साथ तालमेल बनाकर चलने की आवश्यकता रहेगी. बातचीत में संतुलन और समझदारी रखें, तभी रिश्ते मजबूत बनेंगे. दिन आपके लिए प्रयासों से सफलता दिलाने वाला साबित हो सकता है.

स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन थोड़ा सावधानी मांगता है. पाचन तंत्र कमजोर रह सकता है, जिससे गैस, एसिडिटी या अपच की समस्या परेशान कर सकती है. बाहर का तला-भुना और ज्यादा मसालेदार भोजन अवॉयड करें. समय पर भोजन करें और पानी का सेवन बढ़ाएं. योग, प्राणायाम और हल्की वॉक से पाचन शक्ति बेहतर होगी.

बिजनेस राशिफल

व्यवसाय के क्षेत्र में आज सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं. प्रॉपर्टी से जुड़े काम आगे बढ़ेंगे. यदि काफी समय से जमीन, मकान या प्लॉट से जुड़े पैसे अटके हुए थे, तो आज उनके सुलझने की प्रबल संभावना है. बिजनेस करने वाले जातकों के लिए साफ संदेश है—जितनी मेहनत करेंगे, उतना ही अधिक लाभ कमाएंगे. आज भाग्य से ज्यादा कर्म पर भरोसा रखें. नए क्लाइंट्स से संपर्क बनेगा और पुराने संबंधों से भी फायदा मिल सकता है.

जॉब राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन उत्साहवर्धक रहेगा. हर्षण योग के बनने से वर्कप्लेस पर सफलता के योग बन रहे हैं. आपका आत्मविश्वास उच्च स्तर का बना रहेगा, जिससे आप जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएंगे. हालांकि, अति आत्मविश्वास के चलते किसी भी काम को बिना रिचेक किए फॉरवर्ड न करें. छोटी-सी गलती आपकी छवि को प्रभावित कर सकती है, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है.

धन राशिफल

आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं. प्रॉपर्टी या पुराने लेन-देन से धन प्राप्ति हो सकती है. आय के स्रोत मजबूत होंगे और आर्थिक दबाव में कमी आएगी. हालांकि, आज फिजूलखर्ची से बचना जरूरी है. जो पैसा आए, उसका सही प्लान बनाकर उपयोग करें, ताकि भविष्य में स्थिरता बनी रहे.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन में आज धार्मिक माहौल रहेगा. घर में पूजा-पाठ या किसी विशेष अनुष्ठान का आयोजन हो सकता है, जिसमें आपकी भूमिका अहम रहेगी. इससे मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी. लव और मैरिड लाइफ में जो मनमुटाव या गलतफहमी चल रही थी, वह आज दूर हो सकती है. पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत करने से रिश्ते फिर से मजबूत होंगे.

युवा और सामाजिक जीवन राशिफल

युवाओं के लिए आज का दिन सक्रियता से भरा रहेगा. आप अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर रहेंगे और मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे. राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर आप सोशल वर्क के साथ-साथ अपने पर्सनल वर्क को भी सफलतापूर्वक पूरा करेंगे. आपकी सक्रियता और जिम्मेदारी आपको दूसरों से अलग पहचान दिला सकती है.

एजुकेशन राशिफल

स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है. जैसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की डेट्स डिक्लेयर होंगी, वैसे ही छात्र रिवीजन को पूरा करने में जुट जाएंगे. पढ़ाई को लेकर गंभीरता बढ़ेगी. जो छात्र नियमित अभ्यास करेंगे, उन्हें अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है. आज आलस्य से दूरी बनाना जरूरी है.

भाग्यशाली अंक: 2

2 अनलकी अंक: 1

1 लकी रंग: रेड

रेड आज का उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर और लाल फूल अर्पित करें तथा “ॐ नमो भगवते हनुमते नमः” का 11 बार जाप करें. इससे आत्मबल बढ़ेगा और कार्यों में सफलता मिलेगी.

FAQs

Q1. क्या आज वृश्चिक राशि के लिए प्रॉपर्टी के काम बनेंगे?

हाँ, आज प्रॉपर्टी से जुड़े अटके हुए काम और भुगतान सुलझने के योग हैं.

Q2. क्या नौकरीपेशा लोगों को आज प्रमोशन या सफलता मिलेगी?

हर्षण योग के कारण वर्कप्लेस पर सफलता और प्रशंसा मिलने की संभावना है.

Q3. क्या छात्रों के लिए आज पढ़ाई का दिन अच्छा है?

जी हाँ, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज रिवीजन और फोकस बढ़ाने का अच्छा दिन है.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.