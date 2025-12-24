हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Scorpio Rashifal (24 December 2025): वृश्चिक राशि रुके प्रॉपर्टी कार्य पूरे होंगे, आत्मविश्वास से सफलता

Aaj Ka Scorpio Rashifal (24 December 2025): वृश्चिक राशि रुके प्रॉपर्टी कार्य पूरे होंगे, आत्मविश्वास से सफलता

Today scorpio Horoscope 24 December 2025: वृश्चिक राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े वृश्चिक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 24 Dec 2025 02:35 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Vrischik Rashifal 24 December 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके तृतीय भाव (3rd हाउस) में स्थित है, जिससे साहस, पराक्रम, संवाद और रिश्तेदारों से जुड़े मामलों में सक्रियता बढ़ेगी. आज आपको अपने रिश्तेदारों और करीबी लोगों के साथ तालमेल बनाकर चलने की आवश्यकता रहेगी. बातचीत में संतुलन और समझदारी रखें, तभी रिश्ते मजबूत बनेंगे. दिन आपके लिए प्रयासों से सफलता दिलाने वाला साबित हो सकता है.

स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन थोड़ा सावधानी मांगता है. पाचन तंत्र कमजोर रह सकता है, जिससे गैस, एसिडिटी या अपच की समस्या परेशान कर सकती है. बाहर का तला-भुना और ज्यादा मसालेदार भोजन अवॉयड करें. समय पर भोजन करें और पानी का सेवन बढ़ाएं. योग, प्राणायाम और हल्की वॉक से पाचन शक्ति बेहतर होगी.

बिजनेस राशिफल
व्यवसाय के क्षेत्र में आज सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं. प्रॉपर्टी से जुड़े काम आगे बढ़ेंगे. यदि काफी समय से जमीन, मकान या प्लॉट से जुड़े पैसे अटके हुए थे, तो आज उनके सुलझने की प्रबल संभावना है. बिजनेस करने वाले जातकों के लिए साफ संदेश है—जितनी मेहनत करेंगे, उतना ही अधिक लाभ कमाएंगे. आज भाग्य से ज्यादा कर्म पर भरोसा रखें. नए क्लाइंट्स से संपर्क बनेगा और पुराने संबंधों से भी फायदा मिल सकता है.

जॉब राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन उत्साहवर्धक रहेगा. हर्षण योग के बनने से वर्कप्लेस पर सफलता के योग बन रहे हैं. आपका आत्मविश्वास उच्च स्तर का बना रहेगा, जिससे आप जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाएंगे. हालांकि, अति आत्मविश्वास के चलते किसी भी काम को बिना रिचेक किए फॉरवर्ड न करें. छोटी-सी गलती आपकी छवि को प्रभावित कर सकती है, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है.

धन राशिफल
आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं. प्रॉपर्टी या पुराने लेन-देन से धन प्राप्ति हो सकती है. आय के स्रोत मजबूत होंगे और आर्थिक दबाव में कमी आएगी. हालांकि, आज फिजूलखर्ची से बचना जरूरी है. जो पैसा आए, उसका सही प्लान बनाकर उपयोग करें, ताकि भविष्य में स्थिरता बनी रहे.

लव और फैमिली राशिफल
पारिवारिक जीवन में आज धार्मिक माहौल रहेगा. घर में पूजा-पाठ या किसी विशेष अनुष्ठान का आयोजन हो सकता है, जिसमें आपकी भूमिका अहम रहेगी. इससे मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी. लव और मैरिड लाइफ में जो मनमुटाव या गलतफहमी चल रही थी, वह आज दूर हो सकती है. पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत करने से रिश्ते फिर से मजबूत होंगे.

युवा और सामाजिक जीवन राशिफल
युवाओं के लिए आज का दिन सक्रियता से भरा रहेगा. आप अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर रहेंगे और मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे. राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर आप सोशल वर्क के साथ-साथ अपने पर्सनल वर्क को भी सफलतापूर्वक पूरा करेंगे. आपकी सक्रियता और जिम्मेदारी आपको दूसरों से अलग पहचान दिला सकती है.

एजुकेशन राशिफल
स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण है. जैसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की डेट्स डिक्लेयर होंगी, वैसे ही छात्र रिवीजन को पूरा करने में जुट जाएंगे. पढ़ाई को लेकर गंभीरता बढ़ेगी. जो छात्र नियमित अभ्यास करेंगे, उन्हें अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है. आज आलस्य से दूरी बनाना जरूरी है.

  • भाग्यशाली अंक: 2
  • अनलकी अंक: 1
  • लकी रंग: रेड
  • आज का उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर और लाल फूल अर्पित करें तथा “ॐ नमो भगवते हनुमते नमः” का 11 बार जाप करें. इससे आत्मबल बढ़ेगा और कार्यों में सफलता मिलेगी.

FAQs

Q1. क्या आज वृश्चिक राशि के लिए प्रॉपर्टी के काम बनेंगे?
हाँ, आज प्रॉपर्टी से जुड़े अटके हुए काम और भुगतान सुलझने के योग हैं.

Q2. क्या नौकरीपेशा लोगों को आज प्रमोशन या सफलता मिलेगी?
हर्षण योग के कारण वर्कप्लेस पर सफलता और प्रशंसा मिलने की संभावना है.

Q3. क्या छात्रों के लिए आज पढ़ाई का दिन अच्छा है?
जी हाँ, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज रिवीजन और फोकस बढ़ाने का अच्छा दिन है.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 24 Dec 2025 02:35 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Scorpio Horoscope Vrischik Horoscope
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
श्रीहरिकोटा से होगी ऐतिहासिक लॉन्चिंग, ISRO अंतरिक्ष में भेजेगा अमेरिकी ‘ब्लूबर्ड ब्लॉक-2’ सैटेलाइट
श्रीहरिकोटा से होगी ऐतिहासिक लॉन्चिंग, ISRO अंतरिक्ष में भेजेगा अमेरिकी ‘ब्लूबर्ड ब्लॉक-2’ सैटेलाइट
दिल्ली NCR
'भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ...', जामिया के एग्जाम में विवादित सवाल, प्रोफेसर सस्पेंड
'भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ...', जामिया के एग्जाम में विवादित सवाल, प्रोफेसर सस्पेंड
ओटीटी
'मिर्जापुर' में कैसे शूट हुए थे इंटीमेट सीन? रसिका दुग्गल बोलीं- 'सब बहुत प्रोफेशनल और टेक्निकल होता है...'
'मिर्जापुर' में कैसे शूट हुए थे इंटीमेट सीन? रसिका दुग्गल बोलीं- 'सब बहुत प्रोफेशनल होता है'
क्रिकेट
फैंस के लिए बुरी खबर, लाइव नहीं देख पाएंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा का विजय हजारे ट्रॉफी का मैच
फैंस के लिए बुरी खबर, लाइव नहीं देख पाएंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा का विजय हजारे ट्रॉफी का मैच
Advertisement

वीडियोज

ब्रोकन हार्ट का दीवाना दरिंदा
Nepal जा रही एक बस में अचानक लगी आग, बाल-बाल बची 56 यात्रियों की जान
बांग्लादेश में बवाल, देश में उबाल
हिंदू-मुसलमान में ही देश कल्याण? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
हिंदू टॉर्चर पर चुप्पी और क्रिसमस पर इतना क्लेश क्यों?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
श्रीहरिकोटा से होगी ऐतिहासिक लॉन्चिंग, ISRO अंतरिक्ष में भेजेगा अमेरिकी ‘ब्लूबर्ड ब्लॉक-2’ सैटेलाइट
श्रीहरिकोटा से होगी ऐतिहासिक लॉन्चिंग, ISRO अंतरिक्ष में भेजेगा अमेरिकी ‘ब्लूबर्ड ब्लॉक-2’ सैटेलाइट
दिल्ली NCR
'भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ...', जामिया के एग्जाम में विवादित सवाल, प्रोफेसर सस्पेंड
'भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ...', जामिया के एग्जाम में विवादित सवाल, प्रोफेसर सस्पेंड
ओटीटी
'मिर्जापुर' में कैसे शूट हुए थे इंटीमेट सीन? रसिका दुग्गल बोलीं- 'सब बहुत प्रोफेशनल और टेक्निकल होता है...'
'मिर्जापुर' में कैसे शूट हुए थे इंटीमेट सीन? रसिका दुग्गल बोलीं- 'सब बहुत प्रोफेशनल होता है'
क्रिकेट
फैंस के लिए बुरी खबर, लाइव नहीं देख पाएंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा का विजय हजारे ट्रॉफी का मैच
फैंस के लिए बुरी खबर, लाइव नहीं देख पाएंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा का विजय हजारे ट्रॉफी का मैच
पंजाब
हिमाचल के पूर्व IG जहूर जैदी को राहत, पंजाब-हरियाणा HC ने उम्र कैद की सजा पर लगाई रोक
हिमाचल के पूर्व IG जहूर जैदी को राहत, पंजाब-हरियाणा HC ने उम्र कैद की सजा पर लगाई रोक
हेल्थ
Vaibhav Suryavanshi Diet Plan: कैसी डाइट लेते हैं वैभव सूर्यवंशी, जिससे मिलती है लंबे-लंबे छक्के लगाने की ताकत?
कैसी डाइट लेते हैं वैभव सूर्यवंशी, जिससे मिलती है लंबे-लंबे छक्के लगाने की ताकत?
ट्रेंडिंग
बार बार शौच जाने से छिन गई नौकरी, अब अदालत ने सुनाया हैरान कर देने वाला फैसला- यूजर्स बोले वाह..
बार बार शौच जाने से छिन गई नौकरी, अब अदालत ने सुनाया हैरान कर देने वाला फैसला- यूजर्स बोले वाह..
जनरल नॉलेज
Ban On Dogs: इस देश में लगा है कुत्तों पर प्रतिबंध, पकड़े जाने पर लगता है भारी जुर्माना
इस देश में लगा है कुत्तों पर प्रतिबंध, पकड़े जाने पर लगता है भारी जुर्माना
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget