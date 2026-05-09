Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom आर्थिक मामलों में अंतर्राष्ट्रीय नीतियों से नुकसान संभव है।

कार्यक्षेत्र में तकनीकी खराबी से प्रोजेक्ट्स में देरी होगी।

विद्यार्थी, कलाकार, खिलाड़ी धैर्य रखें, काम बिगड़ सकते हैं।

पारिवारिक मोर्चे पर मां की सेहत, प्रेम में अविश्वास संभव।

Aaj ka Tula Rashifal: आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है. तुला राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा चौथे भाव (सुख और माता का स्थान) में गोचर कर रहे हैं. ग्रहों की स्थिति आज आपको घरेलू मोर्चे और आर्थिक मामलों में थोड़ा संभलकर चलने की सलाह दे रही है.

व्यापार और वित्त (Business & Finance)

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन "सतर्कता" का है. अंतरराष्ट्रीय नीतियों या विदेशी मुद्रा की दरों में बदलाव के कारण आपको अचानक आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है. सीमा पार के संपर्कों से बातचीत करते समय शब्दों का चयन बहुत सोच-समझकर करें. बैंक से संबंधित कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं, और दूसरे शनिवार (Second Saturday) के कारण आपकी लोन फाइल या महत्वपूर्ण बैंकिंग ट्रांजेक्शन रुक सकते हैं.

नौकरी और करियर (Job & Career)

कार्यक्षेत्र में आज का दिन चुनौतीपूर्ण रह सकता है. तकनीकी खराबी या संसाधनों की कमी के कारण आपके महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में देरी हो सकती है, जिसका असर आपकी परफॉर्मेंस पर पड़ सकता है. मशीनों और गैजेट्स पर अत्यधिक निर्भरता आज घाटे का सौदा साबित हो सकती है, इसलिए बैकअप प्लान तैयार रखें. महत्वपूर्ण निर्णयों को फिलहाल टालना ही बेहतर होगा.

विद्यार्थी और खिलाड़ी (Students & Sports Person)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन "धैर्य" का है. ग्रहों की प्रतिकूलता के कारण बनते हुए काम बिगड़ सकते हैं. इस नकारात्मकता से बचने के लिए 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करें. वास्तु टिप के रूप में अपने अध्ययन कक्ष के दक्षिण-पश्चिम (South-West) कोने में कोई भारी वस्तु रखें, इससे स्थिरता आएगी.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family)

पारिवारिक मोर्चे पर घर की किसी महिला (विशेषकर माता) की सेहत खराब हो सकती है, जिससे मन चिंतित रहेगा. प्रेम संबंधों में अविश्वास की भावना पैदा हो सकती है, जिससे पार्टनर के साथ दूरियां बढ़ने की संभावना है. संवाद बनाए रखें और संदेह को जगह न दें.

सेहत के मामले में आज आपको हाथ-पैरों में जकड़न और शारीरिक थकान महसूस हो सकती है. मांसपेशियों के दर्द को नजरअंदाज न करें. मानसिक शांति के लिए ध्यान करें और आज कोई भी नया बड़ा प्रोजेक्ट शुरू न करें, क्योंकि सफलता की संभावना कम है.

भाग्यशाली रंग: हरा (संतुलन और शांति का प्रतीक)

हरा (संतुलन और शांति का प्रतीक) भाग्यशाली अंक: 9

9 अशुभ अंक: 4

4 आज का उपाय: 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करें और शनि देव को याद कर गरीब को दान दें.

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