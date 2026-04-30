Aaj ka Tula Rashifal 30 April 2026: गुरुवार का दिन आध्यात्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है. आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रात्रि 09:13 तक रहेगी, जिसके बाद पूर्णिमा तिथि का आरंभ होगा. आज पूरे दिन चित्रा नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

ग्रहों की चाल से आज वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और वज्र योग का निर्माण हो रहा है. विशेष रूप से वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों के लिए 'मालव्य योग' का शुभ प्रभाव रहेगा. चंद्रमा दोपहर 01:14 के बाद आपकी अपनी राशि तुला में संचरण करेंगे. शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 08:00 बजे और शाम 05:00 से 06:00 बजे तक का समय सर्वश्रेष्ठ है, जबकि दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, जिसमें शुभ कार्य वर्जित हैं.

बिज़नेस और धन (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन नई ऊंचाइयों को छूने वाला है. बैंक मैनेजर के साथ आज की गई मीटिंग आपके भविष्य के प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग के नए दरवाजे खोल देगी. कानूनी दस्तावेजों (Legal Papers) पर आज हस्ताक्षर करना आपके लिए पुश्तैनी बिजनेस या जायदाद के मालिकाना हक की लड़ाई को हमेशा के लिए समाप्त कर देगा. आर्थिक निवेश के लिए दिन बहुत अनुकूल है.

नौकरी और करियर (Job & Career)

कार्यक्षेत्र में आपकी निष्पक्षता की सराहना होगी. आपका व्यवहार ऑफिस की गुटबाजी को खत्म करने में मददगार साबित होगा, जिससे सहकर्मी आपके प्रति वफादार रहेंगे. विदेश से जुड़े प्रोजेक्ट्स में आज आपको बड़ी सफलता मिल सकती है, जिससे आपकी प्रोफेशनल इमेज में भारी इजाफा होने के योग बन रहे हैं. पदोन्नति की संभावनाएं भी प्रबल हैं.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बड़ी राहत लेकर आएगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों (Competitors) को आज स्कॉलरशिप मिलने की खबर मिल सकती है, जिससे आपकी आर्थिक चिंताएं दूर होंगी. स्वास्थ्य के क्षेत्र में रिसर्च कर रहे छात्रों को आज कोई बड़ी उपलब्धि हासिल होगी, जिससे आत्मविश्वास में वृद्धि होगी.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में रिश्तों की प्रगाढ़ता बढ़ेगी. ससुराल पक्ष के साथ आज आपके संबंध इतने मधुर होंगे कि वे आपके बिजनेस या व्यक्तिगत कार्यों में बड़ी आर्थिक या नैतिक मदद के लिए तैयार रहेंगे. चंद्रमा के आपकी ही राशि में होने से आपके बौद्धिक विकास के साथ-साथ निर्णय लेने की क्षमता में भी सुधार होगा.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के लिहाज से आज आप मानसिक रूप से बहुत मजबूत महसूस करेंगे. चंद्रमा का गोचर आपके व्यक्तित्व में निखार लाएगा और आप स्वयं को ऊर्जावान पाएंगे. नियमित योग और संतुलित आहार आपके मानसिक संतोष को और बढ़ाएगा. किसी पुरानी बीमारी में भी राहत मिलने के संकेत हैं.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: सफेद (White)

भाग्यशाली अंक: 7

अशुभ अंक: 1

आज का विशेष उपाय: आज वैशाख पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और चंद्रमा को दूध मिश्रित जल से अर्घ्य दें. सफेद वस्त्रों का दान करना आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा.

FAQs

1. तुला राशि वालों के लिए आज आर्थिक लाभ के क्या योग हैं?

आज बैंक फंडिंग और पुश्तैनी जायदाद के मामलों में सफलता मिलने से आपको बड़ा आर्थिक लाभ होने की संभावना है.

2. ऑफिस की राजनीति से बचने के लिए आज क्या करें?

आज अपना व्यवहार निष्पक्ष रखें. आपका शांत और न्यायप्रिय रवैया ही आपकी साख को बचाए रखेगा और विरोधियों को शांत करेगा.

3. आज स्कॉलरशिप मिलने की कितनी संभावना है?

आज ग्रहों की स्थिति शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक मदद मिलने के पक्ष में है, इसलिए स्कॉलरशिप की प्रतीक्षा कर रहे छात्रों को शुभ समाचार मिल सकता है.

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