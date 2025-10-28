Aaj Ka Tula Rashifal (28 October 2025): आत्मविश्वास में वृद्धि, मेहनत और लगन से मिलेगा सम्मान, पढ़ें तुला राशि
Today Libra Horoscope 28 October 2025: तुला राशिफल वालों के लिए मंगलवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है.
Aaj Ka Tula Rashifal 28 October 2025 in Hindi: आज चंद्रमा तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे आपके साहस, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होगी. आज आप खुद को पहले से अधिक ऊर्जावान और सकारात्मक महसूस करेंगे.
वाशी योग और पराक्रम योग का प्रभाव आपके व्यक्तित्व को निखारेगा. कार्यों में उत्साह रहेगा और आप किसी नए कार्य की शुरुआत करने का मन बना सकते हैं. भाइयों या दोस्तों से सहयोग प्राप्त होगा.
बिज़नेस राशिफल:
व्यापारियों के लिए दिन की शुरुआत थोड़ी धीमी रह सकती है. दोपहर तक मंदी या ग्राहकों की कमी से चिंता रह सकती है, लेकिन दोपहर बाद स्थिति में सुधार होगा. पराक्रम योग के कारण शाम तक लाभ के अवसर मिलेंगे. साझेदारी में काम कर रहे लोगों को संयम बनाए रखना चाहिए.
जॉब राशिफल:
कैरियर के क्षेत्र में आज मेहनत का फल मिलने की संभावना है. जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें आज इंटरव्यू या किसी महत्वपूर्ण सूचना की प्राप्ति हो सकती है. वाशी योग के प्रभाव से आपके अंदर करियर को ऊंचाई पर ले जाने का जुनून रहेगा, जो आने वाले समय में सफलता का कारण बनेगा.
लव और फैमिली लाइफ:
घर के बुजुर्गों की सलाह का पालन करें. उनके अनुभवों से आपको सही दिशा मिलेगी. परिवार में सौहार्द बना रहेगा. जीवनसाथी के साथ छोटी-छोटी बातों पर मनमुटाव हो सकता है, लेकिन शाम तक सब सामान्य हो जाएगा. अविवाहित जातकों को प्रेम प्रस्ताव मिलने की संभावना है.
हेल्थ राशिफल:
स्वास्थ्य के मामले में आज थोड़ी लापरवाही नुकसानदेह साबित हो सकती है. खानपान में नियमितता रखें, और सुबह हल्का व्यायाम शुरू करें. मन शांत रखने के लिए ध्यान या मेडिटेशन करें.
फाइनेंस:
धन की स्थिति सामान्य रहेगी. दिन के उत्तरार्ध में लाभ के योग हैं. यात्रा या निवेश से लाभ मिल सकता है.
भाग्यशाली अंक: 5
भाग्यशाली रंग: सफेद
उपाय: आज देवी सरस्वती को सफेद पुष्प अर्पित करें और “ॐ ऐं ह्रीं सरस्वत्यै नमः” का जाप करें. इससे करियर में प्रगति और मानसिक शांति दोनों प्राप्त होंगी.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL