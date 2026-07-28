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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKark Rashifal 28 July 2026: कर्क राशि वाले आज वर्कप्लेस पर रहें सतर्क, विष्कुम्भ योग से सुधरेगी आर्थिक स्थिति

Kark Rashifal 28 July 2026: कर्क राशि वाले आज वर्कप्लेस पर रहें सतर्क, विष्कुम्भ योग से सुधरेगी आर्थिक स्थिति

Cancer Horoscope 28 July 2026: कर्क राशि वालों को विष्कुम्भ योग से मिलेगा रुका धन! वर्कप्लेस पर बरतें सावधानी. जानें आज का पंचांग, शुभ अंक-रंग व संपूर्ण राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 28 Jul 2026 05:21 AM (IST)
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Aaj Ka Kark Rashifal: 28 जुलाई 2026, मंगलवार का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए मिले-जुले परिणाम लेकर आ रहा है. ग्रहों के गोचर से आज वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और विष्कुम्भ योग का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से छठे भाव (रोग, ऋण व शत्रु स्थान) में धनु राशि में गोचर कर रहे हैं.

छठे भाव का चंद्रमा आपको नए कर्ज या उधारी से बचने और अपनी आर्थिक प्राथमिकताओं को सही रखने का संकेत दे रहा है.

बिजनेस और करियर राशिफल

विष्कुम्भ योग के शुभ प्रभाव से आज आप बिजनेस में जमकर मेहनत करेंगे और आपको सितारों का भी पूरा साथ मिलेगा. व्यापारिक स्थिति में सुधार होगा और अचानक कहीं से रुका हुआ धन प्राप्त होने की प्रबल संभावना है. बिजनेसमैन आज अपनी व्यस्तता कम करने के लिए बिजनेस की बागडोर परिवार के किसी भरोसेमंद सदस्य को सौंप सकते हैं.

नौकरीपेशा लोगों को आज वर्कप्लेस पर थोड़े एडजस्टमेंट के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि दफ्तर की परिस्थितियां कुछ समय के लिए प्रतिकूल रह सकती हैं. काम के सिलसिले में मन थोड़ा बेचैन रह सकता है, लेकिन राहत की बात यह है कि आज आपके नए संपर्क बनेंगे जो भविष्य में आपके करियर के लिए बहुत लाभकारी साबित होंगे.

शिक्षा, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन

पुराने मित्रों से फोन पर बातचीत होने से विद्यार्थियों का मन प्रसन्न रहेगा और घर की बोरियत दूर होगी. अनावश्यक चिंतन के कारण मन थोड़ा व्यथित हो सकता है; हालांकि, किसी जटिल पारिवारिक समस्या के समाधान में पिता जी का मार्गदर्शन और सहयोग बहुत उपयोगी साबित होगा.

  • भाग्यशाली रंग: ग्रीन (हरा)
  • भाग्यशाली अंक: 5
  • अशुभ अंक: 3
  • आज का उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और बजरंगबली को गुड़-चने का भोग लगाएं; इससे छठे चंद्रमा के अशुभ प्रभाव दूर होंगे और मानसिक शांति मिलेगी.

FAQs 

Q1. 28 जुलाई 2026 को कर्क राशि वालों को कर्ज के मामले में क्या सावधानी बरतनी चाहिए?
Ans. आज छठे चंद्रमा के प्रभाव से नया लोन या कर्ज लेने से बचें; पहले पुराना कर्ज चुकाने की सही प्लानिंग करें.

Q2. आज कर्क राशि के नौकरीपेशा लोगों के लिए वर्कप्लेस पर कैसा माहौल रहेगा?
Ans. वर्कप्लेस की परिस्थितियां थोड़ी प्रतिकूल रह सकती हैं, इसलिए खुद को एडजस्ट करें. हालांकि, नए नेटवर्किंग कॉन्टैक्ट्स करियर में फायदा देंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 28 Jul 2026 05:21 AM (IST)
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