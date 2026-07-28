Kark Rashifal 28 July 2026: कर्क राशि वाले आज वर्कप्लेस पर रहें सतर्क, विष्कुम्भ योग से सुधरेगी आर्थिक स्थिति
Cancer Horoscope 28 July 2026: कर्क राशि वालों को विष्कुम्भ योग से मिलेगा रुका धन! वर्कप्लेस पर बरतें सावधानी. जानें आज का पंचांग, शुभ अंक-रंग व संपूर्ण राशिफल.
Aaj Ka Kark Rashifal: 28 जुलाई 2026, मंगलवार का दिन कर्क राशि के जातकों के लिए मिले-जुले परिणाम लेकर आ रहा है. ग्रहों के गोचर से आज वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और विष्कुम्भ योग का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से छठे भाव (रोग, ऋण व शत्रु स्थान) में धनु राशि में गोचर कर रहे हैं.
छठे भाव का चंद्रमा आपको नए कर्ज या उधारी से बचने और अपनी आर्थिक प्राथमिकताओं को सही रखने का संकेत दे रहा है.
बिजनेस और करियर राशिफल
विष्कुम्भ योग के शुभ प्रभाव से आज आप बिजनेस में जमकर मेहनत करेंगे और आपको सितारों का भी पूरा साथ मिलेगा. व्यापारिक स्थिति में सुधार होगा और अचानक कहीं से रुका हुआ धन प्राप्त होने की प्रबल संभावना है. बिजनेसमैन आज अपनी व्यस्तता कम करने के लिए बिजनेस की बागडोर परिवार के किसी भरोसेमंद सदस्य को सौंप सकते हैं.
नौकरीपेशा लोगों को आज वर्कप्लेस पर थोड़े एडजस्टमेंट के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि दफ्तर की परिस्थितियां कुछ समय के लिए प्रतिकूल रह सकती हैं. काम के सिलसिले में मन थोड़ा बेचैन रह सकता है, लेकिन राहत की बात यह है कि आज आपके नए संपर्क बनेंगे जो भविष्य में आपके करियर के लिए बहुत लाभकारी साबित होंगे.
शिक्षा, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन
पुराने मित्रों से फोन पर बातचीत होने से विद्यार्थियों का मन प्रसन्न रहेगा और घर की बोरियत दूर होगी. अनावश्यक चिंतन के कारण मन थोड़ा व्यथित हो सकता है; हालांकि, किसी जटिल पारिवारिक समस्या के समाधान में पिता जी का मार्गदर्शन और सहयोग बहुत उपयोगी साबित होगा.
- भाग्यशाली रंग: ग्रीन (हरा)
- भाग्यशाली अंक: 5
- अशुभ अंक: 3
- आज का उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और बजरंगबली को गुड़-चने का भोग लगाएं; इससे छठे चंद्रमा के अशुभ प्रभाव दूर होंगे और मानसिक शांति मिलेगी.
FAQs
Q1. 28 जुलाई 2026 को कर्क राशि वालों को कर्ज के मामले में क्या सावधानी बरतनी चाहिए?
Ans. आज छठे चंद्रमा के प्रभाव से नया लोन या कर्ज लेने से बचें; पहले पुराना कर्ज चुकाने की सही प्लानिंग करें.
Q2. आज कर्क राशि के नौकरीपेशा लोगों के लिए वर्कप्लेस पर कैसा माहौल रहेगा?
Ans. वर्कप्लेस की परिस्थितियां थोड़ी प्रतिकूल रह सकती हैं, इसलिए खुद को एडजस्ट करें. हालांकि, नए नेटवर्किंग कॉन्टैक्ट्स करियर में फायदा देंगे.
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