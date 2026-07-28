Mithun Rashifal 28 July 2026: मिथुन राशि वालों को भद्र योग से मिलेगा बिजनेस में बड़ा लाभ, पार्टनरशिप और नौकरी में बनेगी बात
Gemini Horoscope 28 July 2026: मिथुन राशि वालों को भद्र योग से मिलेगा पार्टनरशिप बिजनेस में बंपर लाभ! दफ्तर में दूर होंगी बाधाएं. पढ़ें 28 जुलाई 2026 पंचांग, शुभ अंक-रंग व सटीक राशिफल.
Aaj Ka Mithun Rashifal: 28 जुलाई 2026, मंगलवार का दिन मिथुन राशि के जातकों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग और विष्कुम्भ योग के साथ-साथ आपकी राशि के लिए 'भद्र योग' का विशेष महासंयोग बन रहा है. चंद्रमा आज आपकी राशि से 7वें भाव (सप्तम भाव) यानी साझेदारी, व्यापार व दांपत्य जीवन के स्थान में गोचर कर रहे हैं.
7वें भाव का चंद्रमा और भद्र योग आज आपके बिजनेस और करियर में तरक्की के नए रास्ते खोलेगा.
बिजनेस और करियर राशिफल
7वें भाव में चंद्रमा के रहने से आज पार्टनरशिप (साझेदारी) के बिजनेस में बेहतरीन लाभ मिलने के योग हैं. टेक्नोलॉजी के इस युग में बिजनेसमैन को फोन और इंटरनेट के माध्यम से बड़े व उचित ऑर्डर मिलने की पूरी संभावना है. बिजनेस में लाभ को लेकर आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सब कुछ बहुत बढ़िया रहने वाला है. नए बिजनेसमैन को थोड़ा संयम से काम लेना होगा; आज कोई अच्छी खबर आपका मन गुदगुदाएगी.
नौकरीपेशा जातकों को वर्कप्लेस पर अपने कोवर्कर्स और जूनियर्स की एक्टिविटी पर नजर रखना जरूरी है. बेहतर होगा कि महत्वपूर्ण काम अपनी सीधी देखरेख में ही करवाएं. काम में आ रही पुरानी रुकावटें दूर होंगी और भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. हालांकि, मार्केटिंग से जुड़े लोगों को शॉर्टकट का रास्ता छोड़कर अपनी मेहनत पर ही भरोसा रखना चाहिए.
शिक्षा, स्पोर्ट्स और पारिवारिक जीवन
स्पोर्ट्स पर्सन अपने कोच की सलाह के अनुसार ही प्रैक्टिस करें, यही गाइडेंस आपके भविष्य को संवारेगी. पारिवारिक जीवन में माता-पिता की आशा और विश्वास से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और घर-परिवार में सुख-शांति का माहौल रहेगा.
- भाग्यशाली रंग: सिल्वर (चांदी जैसा)
- भाग्यशाली अंक: 6
- अशुभ अंक: 1
- आज का उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और हनुमान जी को बूंदी अर्पित करें. इसके साथ ही भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाएं, जिससे भद्र योग का शुभ फल मिलेगा.
FAQs
Q1. 28 जुलाई 2026 को मिथुन राशि के व्यापारियों को किस माध्यम से बड़ा लाभ होगा?
Ans. आज 7वें चंद्रमा और भद्र योग के प्रभाव से पार्टनरशिप बिजनेस में बड़ा लाभ होगा, साथ ही फोन और इंटरनेट के जरिए बड़े ऑर्डर मिलने की प्रबल संभावना है.
Q2. आज मिथुन राशि के नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में क्या सावधानी रखनी चाहिए?
Ans. वर्कप्लेस पर सहकर्मियों और जूनियर्स के कामों पर नजर रखें, जरूरी काम अपनी देखरेख में करवाएं और मार्केटिंग वाले लोग शॉर्टकट अपनाने से बचें.
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