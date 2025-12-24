हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Leo Rashifal (24 December 2025): सिंह राशि सेहत में सुधार, कार्यस्थल पर समस्याओं का समाधान करेंगे

Aaj Ka Leo Rashifal (24 December 2025): सिंह राशि सेहत में सुधार, कार्यस्थल पर समस्याओं का समाधान करेंगे

Today Leo Horoscope 24 December 2025: सिंह राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े सिंह राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 24 Dec 2025 02:20 AM (IST)
Aaj Ka Singh Rashifal 24 December 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके षष्ठम भाव (6th हाउस) में गोचर कर रहा है, जिससे शत्रु, रोग और बाधाओं पर विजय के योग बन रहे हैं. यदि आप पिछले कुछ समय से किसी शारीरिक बीमारी या कमजोरी से परेशान थे, तो आज उससे राहत मिलने के संकेत हैं. दिन आपके लिए धीरे-धीरे सकारात्मक दिशा में बढ़ेगा. कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन आप उन्हें कुशलता से निभाने में सफल रहेंगे.

स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन पहले से बेहतर रहेगा. पुरानी बीमारी या दर्द में सुधार महसूस होगा. खासतौर पर स्पोर्ट्स पर्सन को टखने के दर्द से राहत मिल सकती है. हालांकि, लापरवाही से बचें और नियमित एक्सरसाइज जारी रखें. खानपान में हरी सब्जियों और हल्के भोजन को शामिल करें. मानसिक रूप से भी खुद को पहले से अधिक मजबूत महसूस करेंगे.

बिजनेस राशिफल
व्यवसाय के क्षेत्र में आज सतर्कता जरूरी है. बिजनेस से जुड़े सभी फायनेंशियल डॉक्यूमेंट, बिल, एग्रीमेंट और टैक्स पेपर्स संभालकर रखें, क्योंकि कभी भी उनकी आवश्यकता पड़ सकती है. व्यापारी वर्ग को रिन्यूवल से जुड़े काम जैसे लाइसेंस, इंश्योरेंस या सब्सक्रिप्शन में देरी नहीं करनी चाहिए. बेहतर होगा कि इसके लिए रिमाइंडर लगा लें, क्योंकि अंतिम समय में भूल होने की आशंका है. दिन सामान्य लाभ देने वाला रहेगा.

जॉब राशिफल
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. ऑफिस में काम से जुड़ी जो भी समस्याएं चल रही हैं, उन्हें सुलझाने के लिए आपकी सहायता मांगी जा सकती है. ऐसे में अपने ज्ञान और अनुभव का पूरा उपयोग करें, इससे आपकी छवि एक जिम्मेदार और भरोसेमंद कर्मचारी की बनेगी. वर्कस्पेस पर चल रही राजनीति से दूरी बनाकर रखें और केवल अपने काम पर फोकस करें, यही आपके लिए लाभकारी रहेगा.

धन राशिफल
आर्थिक स्थिति स्थिर बनी रहेगी. अचानक कोई बड़ा लाभ भले न हो, लेकिन नियमित आय में निरंतरता बनी रहेगी. पुराने बकाया या पेमेंट से जुड़ी बातों पर ध्यान दें. खर्चों पर नियंत्रण रखने से भविष्य में आर्थिक सुरक्षा बनी रहेगी. आज किसी नए निवेश से पहले अच्छी तरह जांच-पड़ताल करना जरूरी है.

लव और फैमिली राशिफल
लव और वैवाहिक जीवन में आज किसी विशेष मुद्दे पर जीवनसाथी या लव पार्टनर से बातचीत हो सकती है. संवाद के दौरान अहंकार को दूर रखें और एक-दूसरे की बात को समझने का प्रयास करें. पारिवारिक जीवन में आप खुशी का माहौल बनाने में सफल होंगे. परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक सुकून मिलेगा और रिश्तों में मजबूती आएगी.

युवा और न्यू जनरेशन राशिफल
न्यू जनरेशन के लिए आज का दिन मौज-मस्ती और रिलैक्सेशन से भरा रहेगा. दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा. सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर प्रोफेशनल व्यक्तियों की सहायता आपको मिल सकती है, जिससे भविष्य में नए अवसर खुलेंगे. हालांकि समय का सही उपयोग करना भी जरूरी है.

एजुकेशन और करियर राशिफल
स्टूडेंट्स और आर्टिस्ट अपने करियर को लेकर थोड़े चिंतित रह सकते हैं. भविष्य की दिशा को लेकर मन में असमंजस बना रह सकता है. ऐसे में खुद पर भरोसा रखें और जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें. नियमित अभ्यास और रचनात्मकता पर ध्यान देने से धीरे-धीरे स्थिति बेहतर होगी. शिक्षकों और सीनियर्स से मार्गदर्शन लेना लाभकारी रहेगा.

  • भाग्यशाली अंक: 9
  • अनलकी अंक: 1
  • लकी रंग: ग्रीन
  • आज का उपाय: गुरुवार या रविवार को गाय को हरी घास खिलाएं और सूर्यदेव को जल अर्पित करें. इससे आत्मबल बढ़ेगा और कार्यों में सफलता मिलेगी.

FAQs

Q1. क्या आज सिंह राशि के लिए स्वास्थ्य में सुधार होगा?
हाँ, आज पुरानी शारीरिक समस्याओं से राहत मिलने के योग हैं.

Q2. क्या ऑफिस में आज मेरी जिम्मेदारी बढ़ सकती है?
जी हाँ, आपकी योग्यता को देखते हुए सीनियर्स आपसे मदद मांग सकते हैं.

Q3. क्या आज छात्रों को करियर को लेकर चिंता करनी चाहिए?
थोड़ी चिंता स्वाभाविक है, लेकिन धैर्य और निरंतर प्रयास से स्थिति बेहतर होगी.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 24 Dec 2025 02:20 AM (IST)
Leo Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Singh Rashifal
