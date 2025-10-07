हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलGemini Weekly Horoscope (07 October): मिथुन राशि वालों को नौकरी में बदलाव का लाभ और प्रॉपर्टी डील के योग हैं

Gemini Weekly Horoscope (07 October): मिथुन राशि वालों को नौकरी में बदलाव का लाभ और प्रॉपर्टी डील के योग हैं

Today Gemini Horoscope 7 October 2025: मिथुन राशिफल वालों के लिए मंगलवार दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मिथुन राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 07 Oct 2025 03:10 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Mithun Rashifal 7 October 2025 in Hindi: आज का दिन चन्द्रमा के दशम भाव में गोचर से नौकरी और करियर में बदलाव आपको लाभ दिला सकते हैं. विदेश जाने के अवसर बनने से आत्मविश्वास मजबूत होगा. प्रॉपर्टी और व्यवसाय से जुड़ी डील आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है. दिन भर संयम और शांति बनाए रखना जरूरी है, ताकि पारिवारिक और पेशेवर जीवन में संतुलन बना रहे.

स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन आपको थकान या अस्वस्थता का अनुभव हो सकता है. अनावश्यक तनाव और चिंता से दूर रहें. संतुलित आहार और पर्याप्त नींद आपको ताजगी महसूस कराएगी.

बिज़नेस राशिफल
आज व्यापारियों को नए ऑर्डर और एग्रीमेंट मिलने के योग हैं. अनुभवी व्यावसायिक लोगों से मुलाकात आपके बिजनेस को नई दिशा देगी. खासतौर पर प्रॉपर्टी संबंधी बिजनेस में लाभकारी डील संभव है.

नौकरी राशिफल
नौकरीपेशा लोगों को विदेश संबंधी अवसर मिल सकते हैं. वर्किंग वुमन को नई जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं, लेकिन व्यक्तिगत व्यस्तताओं की वजह से काम पर फोकस बनाए रखना चुनौतीपूर्ण रहेगा.

धन, लव और फैमिली राशिफल
आर्थिक दृष्टि से दिन संतुलित रहेगा. पारिवारिक वातावरण में सभी आपके आसपास रहेंगे, लेकिन आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना जरूरी है, वरना रिश्तों में तनाव आ सकता है. प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी.

स्टूडेंट राशिफल
प्रतियोगी छात्र किसी परीक्षा या फॉर्म को भरने की योजना बना रहे हैं, तो आज का दिन उनके लिए शुभ है. प्रयासों में सफलता मिलेगी.

शुभ अंक – 6
शुभ रंग – सिल्वर
अशुभ अंक – 1

FAQs
Q1. क्या आज प्रॉपर्टी में निवेश करना लाभकारी रहेगा?
हाँ, आज प्रॉपर्टी से जुड़ी डील फायदेमंद रह सकती है.

Q2. क्या नौकरी में बदलाव शुभ रहेगा?
हाँ, बदलाव आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 07 Oct 2025 03:10 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Rashifal Mithun Rashifal Today Horoscope Today Gemini Horoscope
और पढ़ें
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
