Gemini Weekly Horoscope (07 October): मिथुन राशि वालों को नौकरी में बदलाव का लाभ और प्रॉपर्टी डील के योग हैं
Today Gemini Horoscope 7 October 2025: मिथुन राशिफल वालों के लिए मंगलवार दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मिथुन राशिफल.
Aaj Ka Mithun Rashifal 7 October 2025 in Hindi: आज का दिन चन्द्रमा के दशम भाव में गोचर से नौकरी और करियर में बदलाव आपको लाभ दिला सकते हैं. विदेश जाने के अवसर बनने से आत्मविश्वास मजबूत होगा. प्रॉपर्टी और व्यवसाय से जुड़ी डील आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है. दिन भर संयम और शांति बनाए रखना जरूरी है, ताकि पारिवारिक और पेशेवर जीवन में संतुलन बना रहे.
स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन आपको थकान या अस्वस्थता का अनुभव हो सकता है. अनावश्यक तनाव और चिंता से दूर रहें. संतुलित आहार और पर्याप्त नींद आपको ताजगी महसूस कराएगी.
बिज़नेस राशिफल
आज व्यापारियों को नए ऑर्डर और एग्रीमेंट मिलने के योग हैं. अनुभवी व्यावसायिक लोगों से मुलाकात आपके बिजनेस को नई दिशा देगी. खासतौर पर प्रॉपर्टी संबंधी बिजनेस में लाभकारी डील संभव है.
नौकरी राशिफल
नौकरीपेशा लोगों को विदेश संबंधी अवसर मिल सकते हैं. वर्किंग वुमन को नई जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं, लेकिन व्यक्तिगत व्यस्तताओं की वजह से काम पर फोकस बनाए रखना चुनौतीपूर्ण रहेगा.
धन, लव और फैमिली राशिफल
आर्थिक दृष्टि से दिन संतुलित रहेगा. पारिवारिक वातावरण में सभी आपके आसपास रहेंगे, लेकिन आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना जरूरी है, वरना रिश्तों में तनाव आ सकता है. प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी.
स्टूडेंट राशिफल
प्रतियोगी छात्र किसी परीक्षा या फॉर्म को भरने की योजना बना रहे हैं, तो आज का दिन उनके लिए शुभ है. प्रयासों में सफलता मिलेगी.
शुभ अंक – 6
शुभ रंग – सिल्वर
अशुभ अंक – 1
FAQs
Q1. क्या आज प्रॉपर्टी में निवेश करना लाभकारी रहेगा?
हाँ, आज प्रॉपर्टी से जुड़ी डील फायदेमंद रह सकती है.
Q2. क्या नौकरी में बदलाव शुभ रहेगा?
हाँ, बदलाव आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएंगे.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
