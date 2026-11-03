Aaj Ka Mithun Rashifal 3 November 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज पूरे दिन-रात आपकी राशि से तीसरे भाव यानी तृतीय भाव (पराक्रम, भाई-बहन, साहस, संचार, ऊर्जा व धार्मिक यात्रा स्थान) में सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं. तृतीय भाव में चंद्रमा की उपस्थिति के शुभ प्रभाव से धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी और समाज में आपके सत्कार्यों के चलते आपको विशेष ख्याति व प्रतिष्ठा प्राप्त होगी.

1. बिजनेस और वित्तीय प्रबंधन (Business & Planning)

अहम प्लानिंग को पूरा करने का समय, ऊर्जा से निपटेंगे काम: व्यापारिक मोर्चे पर आज का दिन किसी अटकी हुई या महत्वपूर्ण प्लानिंग (Important Planning) को धरातल पर उतारने और उसे पूरा करने के ठोस प्रयास शुरू करने का है. बाजार में काम की अधिकता और व्यस्तता काफी रहेगी, लेकिन अपनी सकारात्मक ऊर्जा और पूरे मनोयोग से आप सभी व्यावसायिक कार्यों को समय पर सफलतापूर्वक संपन्न करने में पूरी तरह सक्षम रहेंगे.

नए बिजनेसमैन व्यर्थ की चिंताओं से बचें: नए स्टार्टअप और कारोबार की शुरुआत करने वाले उद्यमियों (New Businessmen) को अपनी बौद्धिक ऊर्जा व्यर्थ की काल्पनिक चिंताओं में नष्ट करने से बचना चाहिए. अपनी एकाग्रता को सकारात्मक और निर्माणकारी योजनाओं पर केंद्रित करें, जिससे आपके और आपके व्यापार का भविष्य उज्ज्वल बन सके.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

जॉब में नया कार्यभार, अधिकारियों से मिलेगा सहयोग: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) पर दफ्तर में कोई नया और महत्वपूर्ण कार्यभार (New Responsibility) सौंपा जा सकता है. उच्चाधिकारियों से समय पर उचित मार्गदर्शन और सहयोग प्राप्त होता रहेगा, जिससे काम आसान लगेगा.

टाइम टेबल से डेडलाइन पर काम खत्म, सहकर्मियों की सुनें: ऑफिस में लगातार अपनी सक्रिय उपस्थिति बनाए रखें और सहयोगियों व सहकर्मियों द्वारा दिए गए व्यावहारिक सुझावों पर भी गंभीरता से ध्यान दें. कार्य करने का एक सटीक टाइम टेबल (Proper Timetable) और व्यवस्थित कार्यशैली आपको जटिल से जटिल प्रोजेक्ट्स को भी निर्धारित डेडलाइन से पहले पूरा करने में मददगार साबित होगी.

3. लव, फैमिली, छात्र-खिलाड़ी व स्वास्थ्य (Family, Health & Education)

परिवार में दुविधा में न लें निर्णय, सही वक्त का इंतजार: पारिवारिक जीवन में किसी भी मुद्दे पर जल्दबाजी या असमंजस की स्थिति में कोई बड़ा फैसला न लें. कुछ समय के लिए शांत रहें और परिस्थितियों के पूरी तरह अनुकूल होने का इंतजार करना ही समझदारी होगी.

मौसम के बदलाव से सेहत का ध्यान रखें छात्र व खिलाड़ी: बदलते मौसम के असर को देखते हुए विद्यार्थी वर्ग और खेल जगत से जुड़े जातक (Students & Sports Persons) अपनी डाइट और दिनचर्या पर सख्त ध्यान दें. संतुलित व पौष्टिक आहार लेने के साथ-साथ नियमित योगाभ्यास और कसरत को अपनी दिनचर्या में जोड़ें, ताकि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता (Immunity) मजबूत बनी रहे.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: तृतीय चंद्रमा से उत्साह बना रहेगा, हालांकि कंधों या बांहों में हल्की थकान महसूस हो सकती है; पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और रात्रि में समय पर सोएं.

लकी कलर: गोल्डन (सुनहरा)

लकी नंबर: 8

अनलकी नंबर: 5

मंगलवार विशेष अचूक उपाय: मंगलवार और मघा नक्षत्र के पावन संयोग पर तृतीय भाव के चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि और ग्रहण दोष के शमन हेतु प्रातः काल हनुमान मंदिर में जाकर सिंदूर और चमेली के तेल का अर्पण करें तथा 'हनुमान चालीसा' व 'संकटमोचन हनुमानाष्टक' का 3 बार पाठ करें. शिवलिंग पर शुद्ध जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, काले तिल और सफेद चंदन मिलाकर अभिषेक करें. किसी जरूरतमंद या बटुक को बेसन के लड्डू अथवा गुड़-चने का दान करें. इससे कार्यक्षेत्र में आ रही असमंजस की स्थिति समाप्त होगी, टाइम मैनेजमेंट मजबूत होगा और धार्मिक यश की प्राप्ति होगी.

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