मेष राशि के जातकों को आज कार्यक्षेत्र में पुरानी जिम्मेदारियों को पूरा करने और वरिष्ठ अधिकारियों के सामने अपनी योग्यता साबित करने का बेहतरीन अवसर मिलेगा. कारोबारियों के लिए पुरानी योजनाओं को आगे बढ़ाना लाभदायक सिद्ध होगा. पुराने भुगतान मिलने से राहत मिलेगी, लेकिन अचानक आने वाले खर्चों से बजट प्रभावित हो सकता है; किसी को उधार देने या बड़ी खरीदारी से पहले अपनी वित्तीय स्थिति का सही आकलन कर लें. परिवार में पुराने प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिलने से खुशी रहेगी, बशर्ते किसी बात पर जल्दबाजी में तीखी प्रतिक्रिया देने से बचें. काम के दबाव से होने वाली थकान से बचने हेतु संतुलित दिनचर्या और ध्यान अपनाएं. प्रेम संबंधों में खुला संवाद पुराने मुद्दों को सुलझाएगा. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग लाल है. शिवलिंग पर जल अर्पित करें.