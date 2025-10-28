Aaj Ka Mithun Rashifal (28 October 2025): रिश्तों में आएगी मधुरता, संवाद से सुलझेंगे कई मुद्दे, पढ़ें मिथुन राशि
Today Gemini Horoscope 28 October 2025: मिथुन राशिफल वालों के लिए मंगलवार दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मिथुन राशिफल.
Aaj Ka Mithun Rashifal 28 October 2025 in Hindi: आज चंद्रमा सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे वैवाहिक जीवन और साझेदारी संबंधों में मजबूती आएगी. आपके आत्मविश्वास और वाणी की मधुरता से लोग प्रभावित होंगे.
दिन की शुरुआत सामान्य रहेगी, लेकिन दोपहर के बाद शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है. सुकर्मा और सुनफा योग के प्रभाव से किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता मिलेगी. धार्मिक या सामाजिक कार्यों में भाग लेने का अवसर मिल सकता है, जिससे मन को शांति मिलेगी.
बिज़नेस राशिफल:
व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए दिन प्रगति देने वाला रहेगा. सुकर्मा योग के प्रभाव से आप अपने कार्यों को व्यवस्थित तरीके से पूरा करेंगे. बिजनेस पार्टनर से संबंध मधुर रहेंगे, लेकिन निर्णय सोच-समझकर लें. कोई बड़ा सौदा करने से पहले सभी पहलुओं की समीक्षा करें, वरना नुकसान की संभावना हो सकती है.
जॉब राशिफल:
ऑफिस में जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, पर घबराने की जरूरत नहीं. आपकी मेहनत और ईमानदारी से वरिष्ठ अधिकारी प्रसन्न रहेंगे. प्रमोशन या नई जिम्मेदारी का अवसर मिल सकता है. सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपने काम में पारदर्शिता रखनी चाहिए.
लव और फैमिली लाइफ:
जीवनसाथी से संबंध मजबूत होंगे. यदि किसी बात को लेकर मनमुटाव था तो आज दूर हो जाएगा. अविवाहित लोगों के लिए विवाह या रिश्ता तय होने के योग बन रहे हैं. परिवार में धार्मिक वातावरण बनेगा. घर में पूजा या किसी आध्यात्मिक आयोजन की योजना संभव है.
हेल्थ राशिफल:
आज आपको सेहत के प्रति लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए. मौसमी बीमारियां या सिरदर्द परेशान कर सकता है. योग, ध्यान और हल्की सैर से लाभ मिलेगा.
फाइनेंस:
आर्थिक रूप से दिन स्थिर रहेगा. कोई नया निवेश करने से पहले परिवार से सलाह लें. भाग्य का साथ मिलेगा, पर फिजूल खर्च से बचें.
भाग्यशाली अंक: 9
भाग्यशाली रंग: पीला (Yellow)
उपाय: भगवान विष्णु को हल्दी मिले जल अर्पित करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” का जाप करें, दिनभर सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा का लाभ मिलेगा.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
