Aaj Ka Mithun Rashifal 26 September: मिथुन राशि प्रेम संबंधों में अनुकूलता, स्वास्थ्य के लिए खान-पान में सावधानी रखें

Aaj Ka Mithun Rashifal 26 September: मिथुन राशि प्रेम संबंधों में अनुकूलता, स्वास्थ्य के लिए खान-पान में सावधानी रखें

Today Gemini Horoscope 26 September 2025: मिथुन राशिफल वालों के लिए शुक्रवार दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मिथुन राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 26 Sep 2025 02:45 AM (IST)
Aaj Ka Mithun Rashifal 26 September 2025 in Hindi: आज का मिथुन राशिफल बताता है कि आज का दिन  (शुक्रवार) आपके लिए खास रहेगा. जो लोग नौकरी या व्यापार में हैं, उन्हें महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त हो सकते हैं. रिश्तों में भी सुधार होगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. पढ़ें अपना आज का मिथुन राशिफल.

परिवार राशिफल: आज चन्द्रमा पंचम भाव में होने से माता-पिता को संतान से सुख मिलेगा. परिवारिक वातावरण आनंददायी रहेगा. बच्चों की पढ़ाई या उपलब्धि से गर्व की अनुभूति होगी.

लव राशिफल: शादीशुदा जातकों को जीवनसाथी की नाराज़गी झेलनी पड़ सकती है, इसलिए धैर्य और समझदारी से स्थिति संभालें. प्रेम संबंधों में दिन अनुकूल है, पार्टनर का साथ मिलेगा और रिश्ते में नज़दीकियां बढ़ेंगी.

व्यापार राशिफल: पार्टनरशिप बिजनेस में अतिरिक्त प्रयासों की आवश्यकता रहेगी. सर्वार्थसिद्धि और विष्कुम्भ योग से आपके संपर्क और मेलजोल बढ़ेंगे जो आगे चलकर लाभकारी सिद्ध होंगे. मशीनरी या स्टाफ से जुड़ी समस्याएं धीरे-धीरे हल होंगी.

नौकरी राशिफल: वर्कस्पेस पर आपकी इनोवेटिव सोच और काम करने का नया तरीका आपको आगे ले जाएगा. अधिकारियों की नजर में आपकी साख मजबूत होगी.

युवा एवं विद्यार्थियों का राशिफल: कॉम्पिटिटिव और जनरल छात्रों को आज शिक्षकों का मार्गदर्शन मिलेगा. युवा वर्ग को आनन्दादि योग का प्रभाव अपनी जीवनशैली सुधारने के लिए प्रेरित करेगा.

स्वास्थ्य राशिफल: आज खानपान पर ध्यान देना आवश्यक है. स्वाद के बजाय सेहत को प्राथमिकता दें. अनुचित आदतों से बचें और संतुलित जीवनशैली अपनाएँ.

धन राशिफल: आज आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी. मेलजोल और नेटवर्किंग से भविष्य में वित्तीय लाभ होगा.

शुभ अंक: 4
शुभ रंग: गोल्डन
उपाय: गणेश जी को पीले फूल और दूर्वा अर्पित करें, कार्यों में सफलता मिलेगी.

FAQs
Q1: क्या आज बिजनेस पार्टनरशिप में लाभ होगा?
हाँ, लेकिन अतिरिक्त मेहनत और धैर्य की ज़रूरत रहेगी.

Q2: क्या छात्रों को पढ़ाई में प्रगति मिलेगी?
जी हाँ, शिक्षकों का सहयोग और मार्गदर्शन छात्रों के लिए लाभकारी रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 26 Sep 2025 02:45 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Rashifal Mithun Rashifal Today Horoscope Today Gemini Horoscope
