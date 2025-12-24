हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Gemini Rashifal (24 December 2025): मिथुन राशि यात्रा में रुकावट और कानूनी मामलों में सतर्कता जरूरी

Aaj Ka Gemini Rashifal (24 December 2025): मिथुन राशि यात्रा में रुकावट और कानूनी मामलों में सतर्कता जरूरी

Today Mithun Horoscope 24 December 2025: मिथुन राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मिथुन राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 24 Dec 2025 02:10 AM (IST)
Aaj Ka Mithun Rashifal 24 December 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके अष्टम भाव (8th हाउस) में स्थित है, जिससे दिन में अचानक उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं. किसी कारणवश आपकी कोई महत्वपूर्ण यात्रा कैंसिल या पोस्टपोन हो सकती है, जिससे मन में बेचैनी रहेगी. आज गोपनीय बातों, दस्तावेज़ों और निर्णयों में विशेष सावधानी बरतना जरूरी है. विरोधी सक्रिय रह सकते हैं, इसलिए हर कदम सोच-समझकर उठाएं.

स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य की दृष्टि से आज का दिन थोड़ा कमजोर रह सकता है. विशेष रूप से पीठ दर्द, कमर या रीढ़ से जुड़ी समस्या आपको परेशान कर सकती है. लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठने से बचें और बीच-बीच में स्ट्रेचिंग करें. मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है, इसलिए ध्यान, मेडिटेशन और पर्याप्त नींद लेना जरूरी रहेगा. भारी भोजन और तले-भुने पदार्थों से दूरी बनाएं.

बिजनेस राशिफल
व्यवसाय में आज चुनौतियां अधिक रहेंगी. पार्टनरशिप बिजनेस से जुड़े लोगों को खास सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि मतभेद या गलतफहमियां उभर सकती हैं. कोर्ट-कचहरी या कानूनी मामलों से जुड़े फैसले फिलहाल आपके लिए तनाव का कारण बन सकते हैं. बड़े व्यापारियों को कर्मचारियों पर पैनी नजर रखनी होगी, क्योंकि उनकी लापरवाही या बेईमानी से नुकसान होने की आशंका है. आज नए निवेश या बड़े सौदे टालना ही बेहतर रहेगा.

जॉब राशिफल
नौकरीपेशा जातकों को आज सतर्क रहना होगा. ऑफिस में विरोधियों द्वारा फैलाए गए झूठ या गलत जानकारी के कारण आप परेशानी में पड़ सकते हैं. किसी भी विवाद में बिना तथ्यों के बोलने से बचें. कुछ कर्मचारियों को ऑफिस की तरफ से किसी नए स्थान पर ट्रांसफर या अस्थायी रूप से भेजा जा सकता है. वहां आपको अपने नेटवर्क को मजबूत करने की आवश्यकता होगी, जिससे भविष्य में लाभ मिल सके.

धन राशिफल
आर्थिक मामलों में आज संतुलन बनाए रखना जरूरी है. अचानक खर्चे सामने आ सकते हैं, खासकर स्वास्थ्य या कानूनी मामलों से जुड़े. धन उधार देने या लेने से बचें. पुराने निवेश से अभी अपेक्षित लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए धैर्य रखें. बजट बनाकर खर्च करने से आर्थिक दबाव कम होगा.

लव और फैमिली राशिफल
पारिवारिक जीवन में आज आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा. छोटी-सी बात बड़े विवाद का रूप ले सकती है. जीवनसाथी या लव पार्टनर के साथ व्यवहार में संयम और धैर्य रखें. गलतफहमी से दूरी बनाए रखने के लिए खुलकर बातचीत करें. भावनाओं में बहकर कोई कठोर निर्णय लेने से बचें.

युवा और स्टूडेंट राशिफल
युवाओं के लिए आज का दिन थोड़ा भ्रमित करने वाला हो सकता है. सामाजिक स्तर पर कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. पॉलिटिक्स से जुड़े लोगों को पार्टी की ओर से किसी बात के लिए चेतावनी या सख्त निर्देश मिल सकते हैं. स्टूडेंट्स एग्जाम डेट्स और रिजल्ट को लेकर कन्फ्यूजन में रहेंगे, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है.

एजुकेशन राशिफल
शिक्षा के क्षेत्र में आज ध्यान भटक सकता है. पढ़ाई में मन कम लगेगा, लेकिन नियमित अभ्यास से स्थिति संभाली जा सकती है. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अफवाहों से दूर रहना चाहिए और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करना चाहिए. शिक्षकों या मेंटर्स से मार्गदर्शन लेना लाभकारी रहेगा.

  • भाग्यशाली अंक: 5
  • अनलकी अंक: 9
  • लकी रंग: ब्राउन
  • आज का उपाय: बुधवार के दिन गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और “ॐ गं गणपतये नमः” का 11 बार जाप करें. इससे मानसिक भ्रम कम होगा और कार्यों में बाधाएं दूर होंगी.

FAQs

Q1. क्या आज मिथुन राशि के लिए यात्रा करना शुभ है?
नहीं, आज यात्रा टलने या उसमें बाधा आने के योग हैं, इसलिए अनावश्यक यात्रा से बचें.

Q2. क्या पार्टनरशिप बिजनेस में आज नया समझौता करना ठीक रहेगा?
नहीं, आज पार्टनरशिप से जुड़े फैसले टालना ही बेहतर रहेगा.

Q3. क्या छात्रों को आज परीक्षा को लेकर चिंता करनी चाहिए?
चिंता की जरूरत नहीं है, लेकिन सही जानकारी पर ध्यान दें और अफवाहों से दूर रहें.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 24 Dec 2025 02:10 AM (IST)
