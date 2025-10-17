हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Mithun Rashifal (17 October 2025): प्रॉपर्टी डील में लाभ होने के साथ नौकरी में बढ़ेगी जिम्मेदारी! पढ़ें आज का मिथुन राशिफल

Aaj Ka Mithun Rashifal (17 October 2025): प्रॉपर्टी डील में लाभ होने के साथ नौकरी में बढ़ेगी जिम्मेदारी! पढ़ें आज का मिथुन राशिफल

Today Gemini Horoscope 17 October 2025: मिथुन राशिफल वालों के लिए शुक्रवार दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मिथुन राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 17 Oct 2025 02:30 AM (IST)
Aaj Ka Mithun Rashifal 17 October 2025 in Hindi: चन्द्रमा तृतीय भाव में होने से मित्रों से सहयोग मिलेगा और किसी पुराने दोस्त की मदद करने का अवसर मिलेगा. कार्यों के प्रति आपका आत्मविश्वास मजबूत रहेगा.

घरेलू माहौल खुशनुमा रहेगा और परिजनों के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा. आज विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण महसूस हो सकता है.

धन राशिफल

आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. फिलहाल अधिक इनकम की संभावना नहीं है, लेकिन दैनिक जरूरतें आसानी से पूरी होंगी. शुक्ल योग के बनने से प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण सौदा हो सकता है. निवेश से पहले कागज़ी कार्यवाही ध्यान से करें.

बिजनेस राशिफल

व्यवसायिक गतिविधियां स्थिर रहेंगी. किसी नए प्रोजेक्ट या विस्तार के लिए अभी थोड़ा इंतजार करें. प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन या रियल एस्टेट से जुड़े लोगों को अच्छे अवसर मिल सकते हैं. पार्टनरशिप में स्पष्टता बनाए रखें.

नौकरी राशिफल

ऑफिस में कार्यभार अधिक रहेगा, जिससे व्यक्तिगत कार्यों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे. अपने काम को समय पर पूरा करने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी होगी. सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा. अपने आत्मविश्वास से स्थितियों पर नियंत्रण बनाए रखेंगे.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार में प्रेम और सामंजस्य का माहौल रहेगा. संतान से सुख मिलेगा और परिवार में किसी शुभ कार्य की चर्चा हो सकती है. अविवाहित जातकों के जीवन में कोई नया आकर्षण प्रवेश कर सकता है.

युवा और स्टूडेंट राशिफल

कॉम्पिटिटिव और जनरल स्टूडेंट्स आज पढ़ाई में फोकस कर पाएंगे. युवा वर्ग घर के बड़ों की बात मानकर घरेलू कार्यों में मदद करेंगे. यह जिम्मेदारी आपके व्यक्तित्व में परिपक्वता लाएगी.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. कोई बड़ी समस्या नहीं होगी. हल्का व्यायाम और संतुलित आहार से आप ऊर्जावान महसूस करेंगे.

  • शुभ अंक 4
  • शुभ रंग गोल्डन
  • उपाय भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित करें और “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का 11 बार जाप करें.

FAQs
Q1. क्या आज मिथुन राशि के लिए प्रॉपर्टी डील फायदेमंद रहेगी?
हां, शुक्ल योग के प्रभाव से प्रॉपर्टी से जुड़ी डील आपके पक्ष में जा सकती है.

Q2. क्या नौकरी में कार्यभार बढ़ेगा?
जी हां, आज काम का बोझ अधिक रहेगा लेकिन आप अपनी मेहनत से सब संभाल लेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 17 Oct 2025 02:30 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Rashifal Mithun Rashifal Today Horoscope Today Gemini Horoscope
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

Embed widget