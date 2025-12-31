हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Aries Rashifal (31 December 2025): मेष राशि आज उतार-चढ़ाव के बाद मिलेगी सफलता, धैर्य बनेगा आपकी ताकत!

Today Aries Horoscope 31 December 2025: मेष राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मेष राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Neshat Anjum | Updated at : 31 Dec 2025 02:22 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Mesh Rashifal 31 December 2025 in Hindi: मेष राशि वालों के लिए आज का दिन मिश्रित परिणाम लेकर आने वाला है. दिन की शुरुआत में कार्यक्षेत्र से जुड़े मामलों में कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, जिससे मन थोड़ा असमंजस में रह सकता है.

हालांकि जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ेगा, परिस्थितियां आपके पक्ष में होती चली जाएंगी. आपकी मेहनत, आत्मविश्वास और धैर्य आपको अधूरे पड़े कार्यों को पूरा करने में मदद करेंगे. विरोधियों की बातों में उलझने के बजाय यदि आप अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखते हैं, तो सफलता आपके कदम चूम सकती है. कुल मिलाकर, आज का दिन आपको सीख और अनुभव दोनों देगा.

बिज़नेस राशिफल

व्यवसाय से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन लाभदायक लेकिन चुनौतीपूर्ण रहेगा. पार्टनरशिप में किए गए कार्यों से अच्छा मुनाफा मिलने के योग बन रहे हैं. हालांकि मार्केट में फंसे हुए पैसों को निकालने में कुछ अड़चनें आ सकती हैं, जिससे थोड़ी चिंता बनी रह सकती है.

कॉम्पिटिटर्स से कड़ा मुकाबला रहेगा, लेकिन आपकी सही रणनीति और मेहनत आपको आगे रखेगी. कोर्ट-कचहरी या कानूनी मामलों में समझौते के संकेत मिल सकते हैं, जो भविष्य में राहत प्रदान करेंगे.

नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन व्यस्तता भरा रह सकता है. ऑफिस में अचानक वर्कलोड बढ़ने से तनाव महसूस हो सकता है. सीनियर्स से अपेक्षित सहयोग न मिलने के कारण मन खिन्न हो सकता है, लेकिन आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाएंगे.

आपके कार्यों की सराहना होगी और भविष्य में प्रमोशन या नए अवसरों के संकेत भी मिल सकते हैं. धैर्य बनाए रखें और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें.

लव और फैमिली राशिफल

लव लाइफ में आज अनुकूलता बनी रहेगी. अविवाहित जातकों का विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है और नए रिश्ते की शुरुआत के योग बन सकते हैं. शादीशुदा जातकों का दांपत्य जीवन मधुर रहेगा और जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा.

परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. किसी छोटी यात्रा, पिकनिक या पारिवारिक कार्यक्रम की योजना भी बन सकती है, जिससे आपसी रिश्तों में मजबूती आएगी.

युवा और विद्यार्थी राशिफल

युवाओं का आज का समय मनोरंजन और दोस्तों के साथ मौज-मस्ती में बीत सकता है, जिससे पढ़ाई या करियर से जुड़े लक्ष्यों पर फोकस थोड़ा कमजोर हो सकता है. विद्यार्थियों को सलाह है कि वे ध्यान भटकने से बचें और पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखें. सही समय प्रबंधन से अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य के लिहाज से दिन सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव और थकान महसूस हो सकती है. नींद की कमी और काम का दबाव स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है. पर्याप्त आराम करें, संतुलित आहार लें और योग-प्राणायाम को दिनचर्या में शामिल करें.

भाग्यशाली अंक: 5

शुभ रंग: लाल

उपाय

हनुमान चालीसा का पाठ करें और गुड़-चना का भोग लगाएं. इससे मानसिक शांति मिलेगी और कार्यों में बाधाएं दूर होंगी.

FAQs

Q1: क्या आज नौकरी में प्रमोशन की संभावना है?

A1: हां, आपकी मेहनत और समर्पण की सराहना हो सकती है, जिससे प्रमोशन के योग बनते हैं.

Q2: क्या बिज़नेस में निवेश करना सही रहेगा?

A2: हां, लेकिन सोच-समझकर और योजनाबद्ध तरीके से निवेश करें.

Q3: क्या स्वास्थ्य में कोई बड़ी समस्या रहेगी?

A3: नहीं, लेकिन तनाव और नींद की कमी से बचना जरूरी है.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 31 Dec 2025 02:22 AM (IST)
Aaj Ka Rashifal Aries Horoscope Mesh Rashifal Today Horoscope
