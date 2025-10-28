Aaj Ka Mesh Rashifal (29 October 2025): काम में उत्साह रहेगा, पार्टनर की सराहना से मन प्रसन्न होगा, पढ़ें मेष राशि
Today Aries Horoscope 29 October 2025: मेष राशिफल वालों के लिए बुधवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मेष राशिफल.
Aries Horoscope 29 October 2025 in Hindi: मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन सफलता, आत्मविश्वास और उत्साह से भरा रहेगा. मेहनत और सकारात्मक दृष्टिकोण आपको ऊँचाइयों तक ले जाएगा. चंद्रमा दशम भाव (10th हाउस) में स्थित हैं, जिससे आप अपने कार्यों के प्रति पूरी तरह समर्पित और वर्कोहोलिक बने रहेंगे. ग्रहों से बन रहे आनन्दादि योग और बुधादित्य योग से कार्य में स्थिरता और सफलता प्राप्त होगी. आज आप अपने आत्मविश्वास के बल पर हर चुनौती को पार कर पाएंगे.
व्यवसाय राशिफल:
बिजनेस में नई प्लानिंग को धरातल पर लाने की शुरुआत आज से करें. पुराने अटके हुए कामों में प्रगति होगी. पार्टनरशिप बिजनेस में आपको नई जानकारी या प्रस्ताव मिल सकता है जो आगे चलकर बहुत लाभदायक रहेगा. कोई बड़ा निवेश सोच-समझकर करें, फिलहाल स्थिर रहना बेहतर रहेगा.
नौकरी/करियर राशिफल:
ऑफिस में दिन अनुकूल रहेगा. सीनियर्स आपकी मेहनत और समर्पण की सराहना करेंगे. काम समय पर पूरा होगा और कुछ लोग नई जिम्मेदारियों से भी जुड़ सकते हैं. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सुनफा योग का विशेष लाभ मिलेगा. परिणाम आपकी मेहनत के अनुरूप आएंगे.
लव और पारिवारिक राशिफल:
घर का माहौल सुखमय रहेगा. परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और जीवनसाथी आपके योगदान की सराहना करेंगे. अविवाहित जातक किसी रिश्ते को लेकर भावुक हो सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय न लें. माता-पिता की सलाह आपके लिए लाभकारी रहेगी.
वित्तीय राशिफल:
आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. गृह उपयोगी वस्तुओं की खरीद हो सकती है. हालांकि अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें. आज लाभ का योग है, लेकिन धन निवेश सोच-समझकर करें.
स्वास्थ्य राशिफल:
स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. पुराने रोगों से राहत मिलेगी. मन प्रसन्न रहेगा, परंतु अत्यधिक कार्यभार से बचें.
भाग्यशाली अंक: 4
शुभ रंग: ब्राउन
उपाय: भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और “ॐ घृणि सूर्याय नमः” का 11 बार जाप करें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
