Aaj Ka Mesh Rashifal (29 October 2025): काम में उत्साह रहेगा, पार्टनर की सराहना से मन प्रसन्न होगा, पढ़ें मेष राशि

Aaj Ka Mesh Rashifal (29 October 2025): काम में उत्साह रहेगा, पार्टनर की सराहना से मन प्रसन्न होगा, पढ़ें मेष राशि

Today Aries Horoscope 29 October 2025: मेष राशिफल वालों के लिए बुधवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें मेष राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 28 Oct 2025 11:22 PM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Aries Horoscope 29 October 2025 in Hindi: मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन सफलता, आत्मविश्वास और उत्साह से भरा रहेगा. मेहनत और सकारात्मक दृष्टिकोण आपको ऊँचाइयों तक ले जाएगा. चंद्रमा दशम भाव (10th हाउस) में स्थित हैं, जिससे आप अपने कार्यों के प्रति पूरी तरह समर्पित और वर्कोहोलिक बने रहेंगे.  ग्रहों से बन रहे आनन्दादि योग और बुधादित्य योग से कार्य में स्थिरता और सफलता प्राप्त होगी. आज आप अपने आत्मविश्वास के बल पर हर चुनौती को पार कर पाएंगे.

व्यवसाय राशिफल:
बिजनेस में नई प्लानिंग को धरातल पर लाने की शुरुआत आज से करें. पुराने अटके हुए कामों में प्रगति होगी. पार्टनरशिप बिजनेस में आपको नई जानकारी या प्रस्ताव मिल सकता है जो आगे चलकर बहुत लाभदायक रहेगा. कोई बड़ा निवेश सोच-समझकर करें, फिलहाल स्थिर रहना बेहतर रहेगा.

नौकरी/करियर राशिफल:
ऑफिस में दिन अनुकूल रहेगा. सीनियर्स आपकी मेहनत और समर्पण की सराहना करेंगे. काम समय पर पूरा होगा और कुछ लोग नई जिम्मेदारियों से भी जुड़ सकते हैं. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सुनफा योग का विशेष लाभ मिलेगा. परिणाम आपकी मेहनत के अनुरूप आएंगे.

लव और पारिवारिक राशिफल:
घर का माहौल सुखमय रहेगा. परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और जीवनसाथी आपके योगदान की सराहना करेंगे. अविवाहित जातक किसी रिश्ते को लेकर भावुक हो सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी में निर्णय न लें. माता-पिता की सलाह आपके लिए लाभकारी रहेगी.

वित्तीय राशिफल:
आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. गृह उपयोगी वस्तुओं की खरीद हो सकती है. हालांकि अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें. आज लाभ का योग है, लेकिन धन निवेश सोच-समझकर करें.

स्वास्थ्य राशिफल:
स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. पुराने रोगों से राहत मिलेगी. मन प्रसन्न रहेगा, परंतु अत्यधिक कार्यभार से बचें.

भाग्यशाली अंक: 4
शुभ रंग: ब्राउन
उपाय: भगवान सूर्य को जल अर्पित करें और “ॐ घृणि सूर्याय नमः” का 11 बार जाप करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 28 Oct 2025 11:22 PM (IST)
Aaj Ka Rashifal Aries Horoscope Mesh Rashifal Today Aries Horoscope
Embed widget