Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Aries Horoscope 26 October 2025 in Hindi: आज का दिन मेष राशि वालों के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आया है. ग्रहों की स्थिति आपके भीतर हल्का भावनात्मक असंतुलन पैदा कर सकती है. किसी करीबी से मतभेद या गलतफहमी संभव है, इसलिए धैर्य और संवाद बनाए रखें. जल्दबाज़ी में कोई निर्णय न लें. आज का दिन आत्मचिंतन और रिश्तों में स्पष्टता लाने का है.

स्वास्थ्य राशिफल:

आपकी सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन मानसिक थकान और तनाव बढ़ सकता है. पानी अधिक पिएं, ताज़े फल-सब्जियाँ खाएं और नियमित हल्का व्यायाम करें. ध्यान और श्वास अभ्यास मानसिक स्थिरता प्रदान करेंगे.

व्यापार राशिफल:

व्यवसायिक दृष्टि से दिन चुनौतीपूर्ण है. निवेश या नए सौदे करते समय सावधानी रखें. जल्दबाज़ी में लिए गए निर्णय नुकसान पहुँचा सकते हैं. किसी भरोसेमंद व्यक्ति से सलाह लेना लाभदायक रहेगा. आज स्थिरता बनाए रखना ही सबसे बेहतर नीति होगी.

करियर राशिफल:

कैरियर के क्षेत्र में अस्थिरता महसूस हो सकती है. कार्यस्थल पर दबाव या सहकर्मियों से मतभेद की संभावना है. अपनी बात स्पष्टता और संयम से रखें. वरिष्ठों से परामर्श लेने से दिशा मिलेगी. धैर्य बनाए रखें, स्थिति धीरे-धीरे आपके पक्ष में होगी.

धन राशिफल:

आर्थिक स्थिति में कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें और जोखिम भरे निवेशों से बचें. बजट का पुनर्मूल्यांकन करें और भविष्य की योजना पर ध्यान दें.

परिवार और लव राशिफल:

रिश्तों में तनाव या गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है. जीवनसाथी या प्रेमी से विवाद से बचें. शांत रहकर संवाद करें और एक-दूसरे की बात समझने का प्रयास करें. अविवाहित जातक जल्दबाज़ी में कोई निर्णय न लें.

शुभ अंक: 9

शुभ रंग: लाल

उपाय: हनुमान जी को लाल चोला चढ़ाएं और “ॐ हनुमते नमः” का 11 बार जाप करें.

FAQs:

Q1. क्या आज नया रिश्ता शुरू करना सही रहेगा?

A1. नहीं, आज भावनात्मक भ्रम की स्थिति बन सकती है, इसलिए थोड़ा रुकना बेहतर रहेगा.

Q2. क्या आज निवेश करना शुभ रहेगा?

A2. नहीं, आज जोखिम लेने से बचें और स्थिर वित्तीय निर्णयों को प्राथमिकता दें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.